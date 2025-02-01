31.01.2025, 17:57 4846
Премьер-министр Казахстана: ЕАЭС доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ
Фото: primeminister.kz
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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания Евразийского межправительственного совета заявил, что Евразийский экономический союз доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ, где успешно реализуется процесс экономической интеграции и развития взаимной торговли, сообщает пресс-служба главы правительства.
При этом способность эффективно адаптироваться к внешним условиям на национальном уровне, а также в рамках ЕАЭС становится ключевым фактором для обеспечения конкурентоспособности наших экономик", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Кроме того, казахстанской стороной отмечен ряд приоритетных направлений для совместной работы в рамках Союза. Подчеркивается, что на сегодня правовая система ЕАЭС дает возможность странам-участницам экономического объединения вводить временные ветеринарные и фитосанитарные меры на ввоз определенной продукции.
Применение таких мер закрывает транзит через территорию установившего ограничения государства, тем самым запрещается доступ в страну назначения. Особо отмечена важность создания безбарьерной среды в торговых отношениях", - пояснили в пресс-службе.
Премьер-министр Казахстана также подчеркнул значимость формирования благоприятной бизнес-среды для обеспечения устойчивого экономического роста. На сегодня на территории Союза функционирует механизм оценки регулирующего и фактического воздействия. Помимо этого, предложено расширить применение механизма оценки фактического воздействия на международные договоры в рамках объединения для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.
Также акцентировано внимание на перспективах сотрудничества в туристической отрасли. Внесено предложение по усилению работы над созданием единого информационного ресурса о популярных маршрутах и достопримечательностях.
По итогам заседания участниками подписан ряд документов, нацеленных на укрепление экономического потенциала ЕАЭС, улучшение делового климата и реализацию совместных проектов.
Ранее сообщалось, что ВВП ЕАЭС демонстрирует устойчивый рост.
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30.01.2025, 16:54 23896
Токаев прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В резиденции "Акорда" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, находящимся в Казахстане для участия в работе Евразийского межправительственного совета и цифрового форума Digital Almaty 2025, сообщает пресс-служба президента РК.
В ходе встречи президент Казахстана подтвердил свое намерение прилететь в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Также собеседники обсудили перспективы развития казахско-российского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, в том числе по линии Евразийского экономического союза.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Михаила Мишустина в укрепление уз дружбы и добрососедства между странами и отметил значимость реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Астану 27 ноября прошлого года.
Отношения между нашими странами находятся на подъеме и охватывают практически все сферы сотрудничества. Мы рассматриваем Ваш визит в Астану как важный этап реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей. В ходе визита Владимира Владимировича Путина в Казахстан успешно прошел региональный форум в Уфе. В этом году мы запланировали провести очередной форум теперь уже в Уральске, на территории Казахстана. Я думаю, что этот формат сотрудничества, безусловно, приносит полезные результаты", - подчеркнул президент.
В свою очередь Михаил Мишустин заявил о готовности продолжать практическую реализацию задач, поставленных главами двух государств.
Хотел бы, пользуясь возможностью, передать наилучшие слова пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина. Действительно, он был здесь с историческим государственным визитом в ноябре прошлого года. И Вы, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, приезжали в декабре в Россию, в Санкт-Петербург. Форум регионов для нас очень важен. Регионы России напрямую взаимодействуют со многими областями Казахстана. Это, как Вы сказали, очень важный формат, и мы будем продолжать всячески содействовать росту его эффективности. Казахстан - ближайший сосед и союзник Российской Федерации. Наши отношения построены на принципах дружбы и взаимного уважения", - отметил председатель правительства России.
Михаил Мишустин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о результатах переговоров правительственных делегаций Казахстана и России, отметив, что достигнутые договоренности по всему спектру двусторонней повестки послужат укреплению взаимовыгодного сотрудничества.
Особое внимание было уделено дальнейшей реализации совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях. Также обсуждались актуальные вопросы научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия.
30.01.2025, 12:16 27421
Товарооборот Казахстана и России достиг $24,2 млрд
Фото: primeminister.kz
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель правительства России Михаил Мишустин провели двусторонние переговоры, в ходе которых обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых между Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным по увеличению объема двусторонней торговли, сообщает пресс-служба правительства.
Рассмотрены планы по расширению торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Внимание уделено реализации задач, нацеленных на укрепление взаимодействия в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, транспортной отрасли и других", - уточнили в пресс-службе.
Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана.
За 11 месяцев прошлого года взаимная торговля достигла $24,2 млрд. В целях достижения договоренностей глав двух государств по доведению товарооборота до $30 млрд важным является расширение номенклатуры поставляемых товаров. Отмечены позитивные результаты реализации Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы и обозначена целесообразность разработки обновленной программы на предстоящий период", - добавили в пресс-службе.
Основные достижения сотрудничества:
- Товарооборот сельскохозяйственной продукции по итогам 10 месяцев 2024 года вырос на 5% и составил более $3,2 млрд.
- В области промышленной кооперации на сегодня реализовано 99 казахско-российских проектов на $18,6 млрд. Рассмотрены перспективы реализации новых совместных проектов в Казахстане.
- Высокими темпами развиваются транзитные перевозки через Казахстан. В этой связи внимание уделено развитию авто- и железнодорожной инфраструктур, а также открытию новых альтернативных маршрутов в сфере водного транспорта.
Благодаря совместным усилиям глав государств Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина наше двустороннее сотрудничество выведено на качественно новый уровень. Важная задача - обеспечить полноценную практическую реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Правительство Казахстана готово тесно взаимодействовать и развивать полноформатное сотрудничество по всем направлениям", - подчеркнул Олжас Бектенов.
В свою очередь Мишустин заявил, что Казахстан - стратегический партнер и союзник России.
Наши отношения основаны на принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. В ходе государственного визита в Казахстан Владимира Путина были достигнуты важные договоренности о дальнейшем развитии наших отношений. Задача правительств - обеспечить четкое исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты нашими лидерами", - отметил глава российского правительства.
По итогам переговоров стороны договорились укреплять стратегическое партнерство и продолжать совместную работу по всем направлениям.
29.01.2025, 11:39 42236
Премьер-министр России посетит Казахстан с рабочим визитом
В ходе визита Михаил Мишустин выступит на цифровом форуме Digital Almaty 2025
Фото: premier.gov.ru
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр России Михаил Мишустин 29-31 января посетит с рабочим визитом Республику Казахстан, сообщает пресс-служба главы российского правительства.
"В рамках российско-казахстанских переговоров в Астане планируется обсудить актуальные вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание будет уделено дальнейшему развитию совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях", - говорится в сообщении.
Также Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, на котором будут рассмотрены перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств - членов ЕАЭС, функционирования евразийского рынка, макроэкономической ситуации и продвижения совместных проектов.
В ходе визита Михаил Мишустин выступит на цифровом форуме Digital Almaty 2025.
28.01.2025, 11:45 55311
Президент: Казахстану следует перейти на новый уровень сотрудничества с соседями - странами ЦА и ЕАЭС
Казахстан пользуется высоким доверием в мире и назван "средней державой"
Фото: eec.eaeunion.org
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства заявил, стране следует переходить на новый уровень сотрудничества с ближайшими соседями - странами Центральной Азии и Евразийского экономического союза, что позволит усилить конкурентные преимущества региона и РК, сообщает пресс-служба главы государства.
Правительству нужно выработать комплекс конкретных мер по развитию взаимовыгодных связей в промышленности, транспорте и логистике, IT-секторе, АПК и других сферах", - заявил лидер Казахстана.
Кроме того, отметил он, следует держать на особом контроле ход реализации крупных инвестиционных проектов с Китаем, Россией, США, странами ЕС, Ближнего Востока, Азии и многими другими государствами.
Казахстан пользуется высоким доверием в мире и назван "средней державой". Но этот высокий статус должен быть подкреплен конкретными результатами не только в политической сфере, а прежде всего практическими достижениями в области экономики, инвестиций, науки и технологий", - добавил президент.
Напомним, в 2024 году Токаев на встрече с секретарями Совбеза ЦА призвал противостоять разобщающим страны региона силам призвал.
27.01.2025, 15:00 71401
Токаев поздравил премьера Индии с Днем Республики
Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении всестороннего сотрудничества двух стран
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление премьер-министру Индии Нарендре Моди по случаю Дня Республики, сообщает Акорда.
Глава государства отметил значительный прогресс Индии в развитии демократии и ее достижения в социально-экономической и технологической сферах.
Токаев пожелал Нарендре Моди дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания дружественного народа Индии.
Подчеркнув особый характер казахско-индийских отношений, основанных на крепких узах дружбы и стратегического партнерства, президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении всестороннего сотрудничества двух стран.
27.01.2025, 14:07 72491
Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах
Главы двух государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Республики Беларусь.
Токаев и Лукашенко обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также взаимодействие в рамках региональных и международных организаций.
Напомним, Лукашенко правит страной с 1994 года и на этих выборах переизбрался на седьмой срок.
27.01.2025, 13:11 73626
Экспорт зерна, инвестпроекты и увеличение объема грузоперевозок: о чем говорили Бектенов и Чуньлинь
Фото: primeminister.kz
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов обсудил с послом КНР в РК Хань Чуньлинем вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба главы кабмина.
Обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, расширения взаимодействия в области инвестиций, АПК, транспорта и логистики, энергетики, культурно-гуманитарной сферы, туризма и др", - подчеркнули в пресс-службе.
Стороны отметили сложившийся высокий уровень торгово-экономического партнерства между двумя странами.
По итогам 2024 года двусторонний товарооборот вырос на 9% и достиг $43,8 млрд. В целях достижения поставленных главами государств задач по удвоению объемов взаимной торговли правительствами ведется совместная работа по раскрытию имеющегося потенциала с прицелом на диверсификацию товарооборота", - говорится в сообщении.
На переговорах Бектенов отметил важность дальнейшего расширения номенклатуры поставляемой продукции, в том числе наращивания экспорта казахстанского зерна на рынки Китая за счет увеличения приема КНР зерновых грузов по всем видам вагонов, а также включения новых казахстанских предприятий в реестр экспортеров в КНР.
Также стороны обсудили реализацию совместных инвестпроектов.
Китай входит в топ-5 инвесторов Казахстана. На сегодня реализовано 62 казахско-китайских проекта на $8,7 млрд с созданием 11 тыс. рабочих мест, на стадии реализации 55 проектов на 13,5 млрд с созданием 17,4 тыс. рабочих мест. Всего общий пул включает в себя 222 инвестиционных проекта на более $60,5 млрд", - отмечается в информации.
Кроме того, Бектенов и Чуньлинь обсудили сотрудничество в транзитно-транспортной сфере.
По данным АО "НК "КТЖ", за 11 месяцев 2024 года объем перевозок грузов между РК и КНР вырос на 13% к аналогичному периоду 2023 года и составил 29,3 млн тонн. Для дальнейшего увеличения грузоперевозок обозначена важность принятия совместных мер по созданию новых и модернизации действующих пунктов пропуска на казахско-китайской границе, а также развитию приграничного судоходства", - сообщает пресс-служба.
По итогам встречи стороны подтвердили намерение укреплять партнерство и усиливать совместную работу по всем ключевым направлениям.
Ранее стратегическое партнерство с Китаем с вновь назначенным послом КНР обсудил президент РК Касым-Жомарт Токаев.
23.01.2025, 17:40 118861
Вице-премьеры стран ЕАЭС утвердили повестку межправсовета
Фото: Посольство России в Казахстане
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялось заседание совета Евразийской экономической комиссии на уровне вице-премьеров стран Евразийского экономического союза. Вице-премьеры утвердили проект повестки дня заседания Евразийского межправительственного совета, который пройдет 30-31 января в Казахстане, сообщили в посольстве России в РК.
В заседании в формате видеоконференции принял участие заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов, направленных на совершенствование правовой базы ЕАЭС и улучшение делового климата на пространстве Союза.
Решением совета ЕЭК утвержден план мероприятий по оценке научно-технического уровня вступивших в силу технических регламентов ЕАЭС и перечней стандартов к ним. Реализация этого плана позволит оценить соответствие требований технических регламентов и стандартов уровню экономического и технологического развития", - говорится в сообщении.
Вместе с тем внесены изменения в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения и в правила проведения исследований биологических лекарственных средств. Эти меры позволят поддержать ассортиментную доступность обращающихся на рынке Союза лекарственных препаратов, будут способствовать стимулированию развития системы разработки и изучения новых лекарственных препаратов.
В ходе заседания утвержден порядок сбора, обобщения и представления информации о выявленных случаях обращения опасной продукции, которая причинила вред и (или) нанесла ущерб жизни и (или) здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и (или) здоровью животных и растений. Одобрены два кооперационных проекта в сфере промышленности, которые получат финансовую поддержку в соответствии с новым механизмом, принятым в 2024 году.
Также вице-премьер РФ Алексей Оверчук провел встречу с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о современной ситуации и перспективах развития международных торгово-экономических связей.
Вице-премьер отметил необходимость углубления экономического сотрудничества стран ШОС при учете стратегических ориентиров декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь" и "Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года". Алексей Оверчук и Нурлан Ермекбаев договорились о поддержании регулярных контактов для обеспечения скоординированной работы секретариата ШОС и обеспечения содержательного наполнения предстоящего заседания Совета глав правительств ШОС, планируемого к проведению осенью 2025 года.
Ранее отдел евразийской экономической интеграции первого департамента стран СНГ МИД России сообщал об экономическом росте во всех странах ЕАЭС.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?