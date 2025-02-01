Премьер-министр Казахстана: ЕАЭС доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ   

Фото: primeminister.kz

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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания Евразийского межправительственного совета заявил, что Евразийский экономический союз доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ, где успешно реализуется процесс экономической интеграции и развития взаимной торговли, - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания Евразийского межправительственного совета заявил, что Евразийский экономический союз доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ, где успешно реализуется процесс экономической интеграции и развития взаимной торговли, сообщает пресс-служба главы правительства.





При этом способность эффективно адаптироваться к внешним условиям на национальном уровне, а также в рамках ЕАЭС становится ключевым фактором для обеспечения конкурентоспособности наших экономик", - подчеркнул Олжас Бектенов.





Кроме того, казахстанской стороной отмечен ряд приоритетных направлений для совместной работы в рамках Союза. Подчеркивается, что на сегодня правовая система ЕАЭС дает возможность странам-участницам экономического объединения вводить временные ветеринарные и фитосанитарные меры на ввоз определенной продукции.









Применение таких мер закрывает транзит через территорию установившего ограничения государства, тем самым запрещается доступ в страну назначения. Особо отмечена важность создания безбарьерной среды в торговых отношениях", - пояснили в пресс-службе.





Премьер-министр Казахстана также подчеркнул значимость формирования благоприятной бизнес-среды для обеспечения устойчивого экономического роста. На сегодня на территории Союза функционирует механизм оценки регулирующего и фактического воздействия. Помимо этого, предложено расширить применение механизма оценки фактического воздействия на международные договоры в рамках объединения для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.





Фото: primeminister.kz





Также акцентировано внимание на перспективах сотрудничества в туристической отрасли. Внесено предложение по усилению работы над созданием единого информационного ресурса о популярных маршрутах и достопримечательностях.





По итогам заседания участниками подписан ряд документов, нацеленных на укрепление экономического потенциала ЕАЭС, улучшение делового климата и реализацию совместных проектов.



