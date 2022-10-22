Премьер-министр РК принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета

Ереван. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов вчера прибыл с рабочим визитом в Ереван для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.
Сегодня состоится заседание ЕМПС в расширенном составе, по итогам которого ожидается подписание ряда документов, сообщает ortcom.kz.
В мероприятии также принимают участие главы правительств Армении Никол Пашинян, Беларуси - Роман Головченко, Кыргызстана - Акылбек Жапаров, России - Михаил Мишустин.
Стороны вчера провели заседание в узком формате, в ходе которого обсуждались вопросы финансирования промышленных кооперационных проектов, разработки единой аналитической системы администрирования электронной торговли, меры по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза, шаги по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также ряд организационных вопросов.