Премьер-министр Венгрии пригласил Назарбаева посетить свою страну

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает Kazakhstan Today.

Поприветствовав гостя, Нурсултан Назарбаев отметил важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений между Казахстаном и Венгрией.

Вы приехали к нам в очень интересное время. В Казахстане хорошо относятся к Венгрии и к вам лично. Вы - уникальный европейский политик", - сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь, Виктор Орбан дал высокую оценку процессу передачи власти в Казахстане, который, по его словам, был осуществлен в условиях мира и стабильности.

Я высоко ценю вашу храбрость. Вы реализовали такой сложный процесс в условиях стабильности. Такого рода процессы весьма трудны. Стабильность важна для людей. Ведь она обеспечивает благосостояние народа. Поэтому я хочу выразить вам свое признание. Мы считаем вас большим другом Венгрии. Для нас было бы честью, если вы примите приглашение посетить нашу страну", - сказал премьер-министр Венгрии.

Стороны обсудили также актуальные вопросы региональной и глобальной политики.

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