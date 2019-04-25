Премьер-министр Венгрии пригласил Назарбаева посетить свою страну

Поприветствовав гостя, Нурсултан Назарбаев отметил важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений между Казахстаном и Венгрией.
Вы приехали к нам в очень интересное время. В Казахстане хорошо относятся к Венгрии и к вам лично. Вы - уникальный европейский политик", - сказал Первый Президент Казахстана.
В свою очередь, Виктор Орбан дал высокую оценку процессу передачи власти в Казахстане, который, по его словам, был осуществлен в условиях мира и стабильности.
Я высоко ценю вашу храбрость. Вы реализовали такой сложный процесс в условиях стабильности. Такого рода процессы весьма трудны. Стабильность важна для людей. Ведь она обеспечивает благосостояние народа. Поэтому я хочу выразить вам свое признание. Мы считаем вас большим другом Венгрии. Для нас было бы честью, если вы примите приглашение посетить нашу страну", - сказал премьер-министр Венгрии.
Стороны обсудили также актуальные вопросы региональной и глобальной политики.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства