Премьер-министры стран ЕАЭС прибывают в Алматы для участия в заседании ЕМПС

Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел двусторонние встречи с премьер-министрами Беларуси Сергеем Румасом и Молдовы Ионом Кику, прибывшими в Алматы для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и форуме Digital Almaty, передает Kazakhstan Today.

На переговорах с Румасом рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в инвестиционной, индустриальной, агропромышленной, энергетической, транзитно-транспортной, военно-технической сферах, а также в рамках интеграционных объединений, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Сегодня отношения между Казахстаном и Беларусью представляют собой успешную и эффективную модель двустороннего и многостороннего взаимодействия. Между нашими странами налажен интенсивный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи, эффективно развивается взаимодействие во всех сферах сотрудничества", - сказал Мамин.

Премьер-министр РК выразил заинтересованность в наращивании производственной кооперации и повышении уровня локализации совместных производств на территории Казахстана.

Между тем на встрече с Кику обсуждены перспективы двустороннего экономического сотрудничества и взаимодействия в формате ЕАЭС.

Между нашими странами налажен доверительный и открытый политический диалог, укрепляются торгово-экономическое взаимодействие и культурно-гуманитарные связи. Регулярность встреч первых лиц наших государств на различных региональных площадках свидетельствует о взаимной заинтересованности в укреплении казахстанско-молдавского сотрудничества", - сказал. Мамин.

В Казахстане осуществляют деятельность порядка 70 юридических лиц, филиалов и представительств с молдавским участием. Премьер-министр РК отметил наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества Казахстана с Молдовой в торгово-экономической, инвестиционной, агропромышленной и других сферах.

В заседании ЕМПС ожидается участие глав правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Молдовы (на правах страны-наблюдателя). Заседание пройдет 31 января в узком и расширенном составах. В повестку включены 12 вопросов, в том числе по расширению взаимной торговли между государствами-членами, устранению барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, развитию интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики.

В тот же день участники заседания ЕМПС посетят Международный форум "Цифровое будущее глобальной экономики", посвященный вопросам взаимодействия цифровых экосистем в целях поддержки и стимулирования инноваций и технологического предпринимательства. На форум приглашены ведущие представители ученых и экспертных кругов в данной сфере.

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