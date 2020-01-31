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Москва. 30 января. Kazakhstan Today - Недавно занявший пост главы правительства России Михаил Мишустин в ближайшее время совершит первую зарубежную поездку - 31 января премьер-министр РФ посетит Казахстан, передает Kazakhstan Today.

31 января премьер-министр посетит Казахстан, примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Сама по себе эта поездка - наглядное свидетельство того, что новый глава кабмина активно займётся не только решением внутренних экономических проблем России, но и попытается "перезапустить" её отношения с соседями, пишет News.ru .

Ожидается, что в ходе заседания Совета его члены обсудят, в частности, переход к расчёту в национальных валютах государств — участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дальнейшую интеграцию в рамках объединения. Президент РФ Владимир Путин, выступая в декабре в ходе прямой линии, достаточно высоко оценил интеграционные процессы в ЕАЭС, - очевидно, это направление станет одним из ключевых и в работе нового премьера.

За несколько дней до визита в Казахстан Мишустин провёл совещание о приоритетных задачах в рамках Евразийской экономической интеграции. Как отмечается на сайте российского правительства, участники встречи приняли "конкретные решения по активизации межведомственного взаимодействия с целью продвижения приоритетов Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе".

На данный момент в ЕАЭС, входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан (а также Молдавия на правах наблюдателя). В качестве наблюдателя к объединению может в ближайшее время примкнуть и Узбекистан, руководство которого уже неоднократно заявляло о заинтересованности в возможности вступления с Союз.

По информации портала, сам по себе этот визит - демонстрация внешнеполитических приоритетов Москвы. Казахстан - стратегический союзник и главный экономический партнёр России. Визит Мишустина, по всей видимости, должен придать новый импульс двусторонним связям.

Как отмечает директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов, отношения внутри Евразийского союза претерпели определённый застой, накопились проблемы, которые необходимо оперативно решать. Среди них, например, вопросы фитосанитарного контроля, различные ограничения, касающиеся ввозимых товаров. Всё это, отмечает Солозобов, может показаться незначительным с точки зрения большой политики, но это бьёт по карманам простых граждан и вносит нервозность в межгосударственные отношения: у некоторых возникает ощущение, будто Россия в евразийском проекте "подминает под себя", не учитывая мнения своих партнёров.

Эти проблемы и надо разрешать. На мой взгляд, необходима ревизия всех экономических отношений внутри ЕАЭС. Должны быть чёткие правила, которые позволили бы большому общему рынку развиваться", - сказал эксперт.

В этом плане Мишустин как налоговик, человек, обладающий объективной информацией, может придать двусторонним отношениям прагматизм и рациональность, заключил Солозобов.

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