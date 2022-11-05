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Премьер Госсовета КНР предложил план развития ШОС

04.11.2022, 13:13 5116
Премьер Госсовета КНР предложил план развития ШОС
Фото: bigasia.ru
Пекин. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на 21-м заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества предложил углубить взаимодействие участников ШОС и напомнил, что на сентябрьском саммите в Самарканде наметились новые планы развития объединения.
 

Китай готов расширять взаимовыгодное сотрудничество со всеми членами организации и продвигать "шанхайский дух". Это означает доверие, равенство, уважение и стремление к общему прогрессу в интересах каждой страны", - заявил Ли Кэцян.

 
Как сообщает телеканал "Большая Азия", глава китайского правительства предложил 5 перспективных направлений международного взаимодействия:
 
  • углублять сотрудничество в области правопорядка, стабилизируя обстановку и создавая благоприятные условия для развития стран ШОС;
  • стимулировать торговлю и инвестиции для восстановления экономики в регионе;
  • укреплять международные связи, чтобы поддерживать стабильность логистических и производственных цепочек;
  • увеличивать поставки продовольствия и энергоресурсов, содействуя устойчивому развитию;
  • укрепить межнациональные культурные контакты и добиться большего взаимопонимания между народами стран ШОС.
 
Также китайский премьер отметил, что на фоне серьезных вызовов этого года КНР добилась устойчивого экономического роста благодаря поддержке бизнеса, стабилизации занятости и цен. Страна продолжит двигаться в этом направлении, чтобы обеспечить устойчивое и последовательное развитие на пути к новым высотам.
 

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Токаев: Мы хотим заменить "большую игру" на "большую выгоду" в Евразии

04.11.2022, 14:21 4391
Токаев: Мы хотим заменить "большую игру" на "большую выгоду" в Евразии
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Кредо Казахстана очень простое и ясное - мы не верим в игры с нулевой суммой. Мы хотим заменить "большую игру" на "большую выгоду" для всех в сердце Евразии, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами иностранных дипломатических миссий, сообщает "БОРТ№1".
 

Казахстан твердо привержен ценностям устойчивого мира, сотрудничества и доверия. Мы выступаем за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности государств, основанные на Уставе ООН и международном праве", - заявил глава государства.

 
По его словам, Казахстан планирует привлечь 150 млрд долларов инвестиций в течение 7 лет.
 
Токаев также отметил, что Казахстан решительно выступает за сохранение ключевых принципов Договора о нераспространении ядерного оружия в тесном сотрудничестве с ООН.
 

Следует помнить, что атомная энергия является выдающимся достижением человечества, которое должно использоваться исключительно во благо мирной жизни наших народов, а не в качестве разрушительного оружия", - подчеркнул Токаев.

 

Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей совбезов государств - участников СНГ

03.11.2022, 19:37 8126
Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей совбезов государств - участников СНГ
Фото: Акорда
Москва. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялась 10 встреча секретарей советов безопасности государств - участников СНГ, в которой принял участие помощник президента - секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов, сообщает пресс-служба Акорды.
 
На форуме был рассмотрен комплекс вопросов взаимодействия в условиях современных вызовов безопасности и стабильности на пространстве СНГ.
 
Гизат Нурдаулетов сообщил коллегам о позиции Казахстана по ключевым направлениям региональной безопасности. В частности, он подчеркнул, что открытый и конструктивный политико-дипломатический диалог является единственным эффективным и приемлемым путем выхода из любых кризисов.
 
Секретарь Совета безопасности Казахстана в своем докладе отметил необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Афганистане для обеспечения безопасности на южных рубежах СНГ.
 
На полях мероприятия состоялась двусторонняя встреча Гизата Нурдаулетова с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, по итогам которой был подписан план сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран на 2023-2024 годы.
 

В Казахстане с 1 января 2023 года изменяется законотворческий процесс в парламенте

03.11.2022, 14:06 9816
В Казахстане с 1 января 2023 года изменяется законотворческий процесс в парламенте
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня депутаты сената приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года". Согласно документу, изменится законотворческий процесс парламента Казахстана с начала 2023 года.
 
Как сообщил сенатор Владимир Волков, поправки в конституционный закон "О президенте РК" приводят в соответствие с новыми положениями Конституции, принятыми на республиканском референдуме, касательно срока полномочий президента. Кроме того, предусматривают введение ограничения для президента по членству в политических партиях в период президентства, ограничение для его близких родственников на занятие должностей политических, государственных служащих, руководителей субъектов госсектора и ряда других поправок.
 

В конституционный закон "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" включены нормы по изменению порядка формирования сената. Так, президентская квота сокращается до 10 мандатов, в том числе пять депутатов сената назначаются президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Изменяется порядок формирования мажилиса. Теперь 69 депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, 29 - по одномандатным территориальным избирательным округам. Исключается квота Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе", - проинформировал Владимир Волков.

 
Кроме того, по его словам, предусмотрены основания для лишения депутата мажилиса его мандата, в том числе отзыв по инициативе избирателей для депутатов, избранных по одномандатным округам.
 

С 1 января 2023 года изменяется законотворческий процесс в парламенте. Теперь мажилис принимает законы, а сенат одобряет их. При этом предусмотрен механизм сдержек и противовесов между палатами. Изменения и дополнения в Конституцию РК, проекты конституционных законов, а также законы, объявленные президентом приоритетными, будут рассматриваться на совместных заседаниях палат", - сказал депутат.

 
Также в конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" вносятся поправки, направленные на законодательное регулирование положений по избранию депутатов мажилиса и маслихатов по мажоритарной системе. Мажилис будет формироваться как по партийным спискам - 70%, так и по одномандатным округам - 30%. Маслихаты областей - по партийным спискам 50%, по одномандатным округам - 50% депутатов. Маслихаты районов - полностью по одномандатным округам.
 
Законопроектом предлагается поэтапная выборность акимов районов и городов областного значения, в пилотном режиме это норма заработает с 1 января 2023 года.
 
Также вносятся поправки, направленные на обеспечение финансовой прозрачности всех участников избирательной кампании и меры по недопущению иностранного вмешательства на выборах и ряда других.
 
По информации сенатора, поправки в конституционный закон "О правительстве Республики Казахстан" касаются наделения правительства компетенцией по принятию временных актов, имеющих силу закона, в целях оперативного реагирования на кризисные ситуации. Он отметил, что эти нормы вступят в силу с 1 января 2023 года.
 
В конституционном законе "О республиканском референдуме" предусмотрены поправки о том, что положения касательно срока полномочий президента без права на переизбрание не могут быть предметом референдума.
 
В конституционный закон "О судебной системе и статусе судей РК" предусмотрены изменения и дополнения по вопросам изменения порядка формирования Высшего судебного совета, а также назначение председателя Высшего судебного совета.
 

Поправки в конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан" связаны с разработкой проекта конституционного закона "О Конституционном суде Республики Казахстан" и с переименованием должности "государственный секретарь" в "государственный советник", - заключил Владимир Волков.

 
Напомним, сегодня на заседании палаты приняты проекты конституционных законов "О Конституционном суде Республики Казахстан", "О прокуратуре", "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан".
 
Кроме того, одобрены во втором чтении законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
 

Сенат принял поправки в Административный кодекс

03.11.2022, 13:05 10296
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената приняли проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях" во втором чтении.
 

Предлагаемый вашему вниманию проект закона направлен на приведение положений Кодекса об административных правонарушениях в соответствии с нормами Конституции РК и проводимыми политическими реформами", - сообщил депутат сената Рыскали Абдикеров.

 
По его словам, проектом закона предусматриваются уточняющие поправки по созданию Конституционного суда и реорганизации Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату, регламентируются общественные отношения, связанные с деятельностью Конституционного суда и административной ответственностью за правонарушения, посягающие на избирательное право.
 

Кроме того, изменится порядок привлечения уполномоченного по правам человека к административной ответственности. Вводится административная ответственность за воспрепятствование осуществлению законной деятельности представителя уполномоченного по правам человека", - уточнил сенатор.

 
Принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему совершенствованию законодательства об административных правонарушениях.
 
Также депутаты приняли проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года" во втором чтении.
 
Как сообщили в ходе заседания сената, законопроект разработан в рамках исполнения поручений главы государства в рамках послания народу Казахстана. Целью проекта является приведение норм действующего законодательства в соответствие с требованиями современности, запросами современного общества в рамках реализации политических реформ, инициированных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.
 
Проект закона предусматривает внесение изменений и дополнений в кодексы и законы РК.
 
Основными задачами законопроекта является имплементация нововведений в Конституцию в действующие законодательные акты, а также реализация новых инициатив президента РК, направленных на демократизацию государственного аппарата и политических институтов.
 
Напомним, сегодня на заседании палаты депутатами был рассмотрен ряд законопроектов, нацеленных на обеспечение реализации поручений главы государства. В частности, были приняты проекты конституционных законов "О Конституционном суде Республики Казахстан", "О прокуратуре", "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года".
 

Смаилов призвал страны ШОС развивать перспективные транспортно-транзитные коридоры

01.11.2022, 16:48 14741
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на очередном заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС, прошедшем в режиме видео-конференц-связи, призвал участников организации развивать перспективные транспортно-транзитные коридоры, сообщает пресс-служба правительства.
 
Премьер Казахстана подчеркнул, что многостороннее взаимодействие в рамках ШОС остается одним из приоритетов работы правительства РК.
 

Несмотря на пандемию и другие вызовы, на пространстве ШОС сохраняется достаточно высокая динамика развития. Так, по итогам прошлого года темпы экономического роста государств-членов варьировались в диапазоне от 4 до 9%, а суммарный товарооборот между Казахстаном и странами ШОС вырос на 22% и составил почти 51 млрд долларов", - отметил Смаилов.

 
Он также подчеркнул важность принятия скоординированных мер по обеспечению продовольственной безопасности.
 

Казахстан готов внести свой вклад в эти усилия, используя свой сельскохозяйственный потенциал. Важным шагом здесь может стать разработка программы сотрудничества в области селекции и семеноводства. Это придаст импульс развитию сельского хозяйства, позволит скооперировать научные селекционные центры наших государств и в конечном итоге окажет благоприятное влияние на обеспечение продовольственной безопасности", - сказал Смаилов.

 
Он также призвал совместными усилиями развивать перспективные транспортно-транзитные коридоры.
 

Порт Актау обладает достаточным потенциалом стать узловым на маршруте Индия - страны Персидского залива - Иран - Казахстан - Россия. В современных условиях также возрастает роль Транскаспийского транспортного коридора в обеспечении транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. Совместная реализация возможностей этого маршрута позволит обеспечить стабильные объемы грузов и устойчивые перевозки", - отметил премьер-министр Казахстана.

 
Сегодня премьеры ШОС в режиме видео-конференц-связи обсудят актуальные вопросы взаимодействия в рамках организации.
 
В ходе заседания премьер Госсовета КНР Чжао Лицзянь намерен обсудить со своими коллегами реализацию итогов саммита ШОС в Самарканде, углубление сотрудничества в рамках организации в области безопасности, экономики и культуры, а также рассмотреть различные варианты взаимовыгодного взаимодействия.
 

Мы уверены, что предстоящая встреча сыграет активную роль в оказании помощи государствам в реагировании на все риски и вызовы, будет содействовать восстановлению экономики и развития и принесет выгоду государствам и народам региона", - подчеркнул Лицзянь.

 
Особое внимание будет уделено развитию документов в области торговли и инвестиций, "умного" сельского хозяйства, искусственного интеллекта, промышленности, энергетики, высоких технологий. Стороны определят дальнейшие шаги по переводу этих договоренностей в практическую плоскость. Кроме того, среди вопросов повестки - увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах.
 

Президент РК принял участие во внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ

28.10.2022, 18:46 30526
Президент РК принял участие во внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ
Фото: Акорда
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Армении.
 
В ходе сессии были обсуждены результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года.
 
Выступая перед участниками сессии, президент Казахстана отметил, что конфликт следует урегулировать исключительно мирным путем и политико-дипломатическими средствами.
 
В саммите также приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
 

Казахстан передал председательство в СНГ Кыргызстану

28.10.2022, 13:54 33496
Казахстан передал председательство в СНГ Кыргызстану
Фото: primeminister.kz
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в качестве председателя выступил на заседании Совета глав правительств СНГ в расширенном формате, прошедшем в Астане, сообщает primeminister.kz.
 
В своем выступлении он отметил, что за прошедшие годы странам СНГ удалось выстроить многогранное сотрудничество с учетом принципов взаимного доверия, прагматизма и соблюдения баланса интересов.
 

Наше взаимодействие позволяет снижать негативные тенденции, происходящие в мировой экономике, способствует развитию взаимовыгодного партнерства. Благодаря принятым в рамках организации мерам успешно решены многие вопросы образовательного, медико-социального и гражданско-правового характера", - сказал глава казахстанского правительства.

 
По его словам, проведена практическая работа по углублению сотрудничества во всех приоритетных направлениях. Особое внимание при этом было уделено торгово-экономической сфере.

Эстафета председательства в Содружестве передается Кыргызской Республике", - сказал Смаилов, поздравляя кыргызских коллег.

 

Ключевой составляющей нашего взаимодействия стала реализация согласованных мер по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией. Сегодня мы уже видим практические результаты: в наших странах происходит постепенное экономическое восстановление, возрастает деловая активность", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
Он также отметил значимость принятого в СНГ перечня совместных мер реагирования на возникающие проблемы, который предусматривает стимулирование взаимных инвестиций, углубление промышленной кооперации, упрощение таможенного регулирования, формирование новых логистических цепочек и внедрение цифровых технологий.
 
Кроме того, премьер-министр подчеркнул высокую эффективность шагов по укреплению связей в молодежной и научной сферах. В частности, принятый в текущем году перечень перспективных научных проектов позволит расширить взаимодействие в таких сферах, как информационные технологии, наноматериалы и генная инженерия, охрана окружающей среды и изменение климата, возобновляемая энергетика и исследование космоса.
 
По его словам, активная работа также велась по обеспечению безопасности на пространстве СНГ, в том числе по противодействию угрозам в информационной сфере и поддержанию высокой динамики взаимодействия в культурно-гуманитарной области, в частности по линии образовательных учреждений.
 

В целом все запланированные мероприятия председательства Казахстана в Содружестве Независимых Государств в 2022 году выполнены в полном объеме", - заключил Алихан Смаилов.


В ходе заседания участники обсудили вопросы проведения II Игр стран СНГ в Республике Беларусь в 2023 году и принятия соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.
 
По итогам мероприятия главы делегаций подписали ряд документов.

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в столице Кыргызстана 2 июня 2023 года.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами Совета стран СНГ призвал к устранению барьеров, недопущению протекционизма, созданию благоприятных тарифных условий, упрощению административных процедур на пространстве Содружества.
 

Токаев призвал к устранению барьеров и недопущению протекционизма на пространстве СНГ

28.10.2022, 12:18 33446
Токаев призвал к устранению барьеров и недопущению протекционизма на пространстве СНГ
Фото: Акорда
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, информирует Акорда.
 
Поприветствовав руководителей делегаций, президент подчеркнул важность создания условий для расширения экономического партнерства.
 

Буквально недавно состоялся Саммит глав государств СНГ, и мы зафиксировали наше общее стремление к тому, чтобы наращивать взаимное сотрудничество, содействовать усилению потенциала экономики", - сказал глава государства.

 
Обратив внимание на нарастающие геополитические противоречия, турбулентность в мировой экономике, Касым-Жомарт Токаев призвал принять ряд действенных мер.
 

Здесь особое место занимает торгово-экономическое взаимодействие. Как вы знаете, в течение года в рамках казахстанского председательства продолжилась активная реализация задач стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Несмотря на кризисное время на международных рынках, экономика наших стран постепенно восстанавливаются", - отметил президент.

 
Глава государства призвал к устранению барьеров, недопущению протекционизма, созданию благоприятных тарифных условий, упрощению административных процедур на пространстве СНГ.
 
Он также остановился на вопросах развития транзитно-транспортного потенциала. В частности, он отметил перспективность Транскаспийского международного транспортного маршрута, открывающего новые возможности для рынков Евразии.
 

Эта тема становится все более актуальной, полагаю, государства - члены СНГ совместно будут работать для развития имеющегося потенциала, в частности развивая торговлю по направлению Север - Юг с выходом на Иран, Персидский залив и Индию", – подчеркнул президент.

 
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что проходящее в Астане заседание Совета глав правительств СНГ внесет свой практический вклад в решение стоящих перед Содружеством задач.
 

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