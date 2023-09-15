12.09.2023, 18:11 28866
Премьер Госсовета КНР на саммите G20 призвал мир к солидарности и сотрудничеству
Политик призвал страны практиковать подлинную многосторонность для создания глобального партнерства
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Нью-Дели. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер Госсовета КНР Ли Цян в своей речи на саммите "Большой двадцатки" в Нью-Дели призвал мировых лидеров к укреплению солидарности и сотрудничества.
Ли Цян отметил, что проведение форума выпало на сложный и неустойчивый для всех период. В сложившейся ситуации страны "Группы двадцати" должны взять на себя ответственность за дальнейшее развитие - это помощь развивающимся странам, сокращение нищеты, борьба с изменением климата, а также обеспечение продовольственной и энергетической безопасности. Он также настоятельно призвал страны практиковать подлинную многосторонность для создания глобального партнерства, информирует портал BigAsia.
С позицией политика согласны и эксперты, которые комментировали проведение саммита "Группы двадцати". Эффективный диалог развитых и развивающихся стран должен продолжаться.
Экономическая глобализация и несбалансированное развитие накладываются друг на друга. Западные страны в лице "Большой семерки" и страны с развивающейся экономикой в лице стран БРИКС должны эффективно общаться друг с другом. Только так можно повысить авторитет "Большой двадцатки" и в то же время защитить интересы развивающихся стран. Поэтому платформа международного экономического сотрудничества с "Группой двадцати" в качестве основы будет укрепляться", - сказал замруководителя совета по экономической политике Китайской ассоциации политических исследований Сюй Хунцай.
Во время саммита в Нью-Дели премьер Госсовета КНР провел встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В ходе переговоров Ли Цян отметил, что Пекин готов углублять диалог как с Европой, так и Великобританией в области экологического развития и совместного решения глобальных вызовов.
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14.09.2023, 12:27 10441
Токаев прибыл в Таджикистан Дополнено
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Душанбе. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмомали Рахмона прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан, сообщает Акорда.
В рамках визита президент Казахстана примет участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала.
В международном аэропорту Душанбе главу Казахстана встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
Позже Токаев прибыл в государственную резиденцию "Кохи Сомон", где встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Дополнено 14.09.2023, 13.31
Токаев провел переговоры с Эмомали Рахмоном.
Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах", - сообщает Акорда.
Они подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества.
Президенты также рассмотрели актуальные вопросы региональной повестки дня.
14.09.2023, 09:15 13216
Состоялось шестое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря
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Ашхабад. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 11-13 сентября 2023 года состоялось шестое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ). Казахстанскую делегацию возглавляла специальный представитель Республики Казахстан по вопросам Каспийского моря Аманжолова Зульфия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.
В переговорах приняли участие делегации Республики Казахстан, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Туркменистана.
На заседании председательствовал глава туркменской делегации Мурат Атаджанов.
Стороны продолжили обсуждение проекта соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море и согласовали ряд его положений. Обсуждение данного документа будет продолжено на следующем заседании РГВУ", - сообщили в МИД РК.
На заседании также обсуждались вопросы подготовки к встрече министров иностранных дел прикаспийских государств.
Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили признательность Туркменистану за высокий уровень организации встречи.
Следующее заседание РГВУ состоится в Азербайджанской Республике.
13.09.2023, 20:04 18846
Вопрос создания Центра информационной безопасности ШОС обсудили в Алматы
Казахстанская сторона представила концепцию создания ЦИБ
Фото: telegram/Шанхайская организация сотрудничества
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Алматы. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялись межведомственные консультации государств - членов ШОС по вопросу создания Центра по информационной безопасности на базе региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте, сообщает пресс-служба организации.
Казахстанская сторона представила концепцию создания ЦИБ и дополнительные соображения, касающиеся организационной структуры, штатного расписания, целей и задач центра, нацеленного на оперативное реагирование на возникающие угрозы в сфере кибербезопасности и обеспечение защищенности информационного пространства региона ШОС.
Состоялся взаимозаинтересованный, субстантивный обмен мнениями по повестке дня. По итогом встречи подписан протокол.
Также делегация секретариата ШОС и эксперты профильных ведомств государств - членов ШОС стали участниками работы первого дня ежегодной конференции по кибербезопасности Kazhackstan-2023, проводимой с 13 по 15 сентября в Алматы.
Напомним, инициатива создания Центра информационной безопасности была выдвинута президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в ходе заседания совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке в 2019 году.
13.09.2023, 13:43 21936
Таиланд одобрил временный безвизовый режим для граждан Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Таиланда одобрило временный безвизовый режим для граждан Казахстана и Китая.
Въезжать в Таиланд без визы казахстанцы смогут с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года, сообщает The Reporters.
В этот период казахстанцы смогут находиться в туристической стране без визы в течение 30 дней. В Министерстве туризма и спорта Таиланда заявили, что такая мера, повысит доходы сферы услуг. Ожидается, что количество туристов увеличится на 30%, отмечает "Хабар 24"
Ранее Казахстан утвердил взаимный безвизовый режим с Китаем.
В мае сообщалось, что Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима. В частности, обсуждается вопрос упрощенной выдачи виз для резидентов ОАЭ.
11.09.2023, 17:57 34111
Токаев и Эрдоган обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства двух государств
Токаев принял главу МИД Турции Хакана Фидана
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, сообщает Акорда.
Глава турецкого МИД передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Министр отметил, что турецкая сторона намерена приложить все усилия для продвижения сотрудничества двух стран, а также вывести на новый уровень взаимодействие в рамках региональных и международных структур. Как сообщил Хакан Фидан, турецкий лидер планирует в ходе предстоящего в ноябре этого года визита, приуроченного к саммиту Организации тюркских государств, всесторонне обсудить перспективы укрепления стратегического партнерства двух государств.
В свою очередь президент РК отметил, что в этом году отмечается важная историческая дата - 100-летие провозглашения Турецкой Республики.
За столетие страна добилась огромных успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Активно участвуя в решении региональных и глобальных проблем, страна стала авторитетным государством на международной арене. В честь векового юбилея Турции я поручил присвоить одной из улиц Астаны название "Анадолы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Подчеркнув, что Турция является важнейшим стратегическим партнером Казахстана, глава государства напомнил, что в ходе встреч на высшем уровне между лидерами двух стран достигнуты договоренности по широкому кругу вопросов.
Отношения наших братских стран вышли на уровень расширенного стратегического партнерства. Турция является одним из четырех ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 54 процента, достигнув 6,3 млрд долларов. Мы договорились довести этот показатель до 10 миллиардов в ближайшее время. Между двумя странами динамично развивается инвестиционное сотрудничество. Турция входит в число 10 крупнейших инвесторов Казахстана. Сейчас ведутся работы по 36 проектам на общую сумму более 2,8 млрд долларов. Считаем, что сотрудничество между двумя странами имеет большие перспективы", - добавил президент.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Турция намерены нарастить поставки по Транскаспийскому маршруту.
09.09.2023, 10:07 51021
Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона
Глава государства пожелал Эмомали Рахмону дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности
Фото: Акорда
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона и таджикский народ с национальным праздником - Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.
С большим удовлетворением отмечаю высокую динамику казахско-таджикского сотрудничества, которое наполняется новым содержанием и в полной мере отвечает уровню стратегического партнерства и союзничества", - говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения Казахстана и Таджикистана будут и впредь всесторонне укрепляться на благо и в интересах народов двух стран.
Глава государства пожелал Эмомали Рахмону дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана - благополучия и процветания.
Напомним, Эмомали Рахмон совершил официальный визит в Астану. Лидеры стран открыли День культуры Таджикистана в Казахстане, посетив выставки народного творчества и сельского хозяйства Таджикистана.
08.09.2023, 15:36 59181
В 2024 году страны ШОС проведут совместное антитеррористическое учение в Китае
Очередное заседание РАТС ШОС также пройдет в Китае
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества проведут совместное антитеррористическое учение в Китае, сообщил на 40-м заседании Совета региональной антитеррористической структуры ШОС заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев.
Принято решение о проведении совместного антитеррористического учения в 2024 на территории Китайской Народной Республики", - сообщил Сейсембаев.
Он также добавил, что очередное заседание РАТС ШОС пройдет в Китае.
В ходе юбилейного заседания совета РАТС ШОС были рассмотрены вопросы выявления и пресечения каналов финансирования терроризма, а также противодействия незаконному обороту оружия. Подведены промежуточные результаты выполнения программы сотрудничества государств - членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы.
Также были обсуждены планы на предстоящий период. В частности, предусмотрено проведение на территории Республики Индия семинара и совместного учения по предотвращению использования интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.
Сторонами подписан итоговый документ о реализации совместных проектов и иных мер, направленных на сохранение стабильности и безопасности в регионе.
Ранее зампредседателя КНБ РК сообщил, что в Казахстане выявлено около 80 тысяч пользователей сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах, в их числе почти шесть тысяч до 18 лет.
Кроме того, КНБ в этом году предотвратил 2 теракта в Казахстане. Террористы собирались взорвать мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане и совершить вооруженное нападение в Астане.
08.09.2023, 14:06 59726
Еще две страны присоединятся к ШОС
Монголия и Беларусь присоединятся к организации в следующем году
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Монголия и Беларусь присоединятся к Шанхайской организации сотрудничества. Об этом стало известно в ходе открытии 40-го заседания Совета региональной антитеррористической структуры ШОС в Астане.
Состав участников ШОС постоянно расширяется, сказал в ходе мероприятия заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Руслан Сейсембаев.
Это убедительно свидетельствует о неуклонно растущем международном авторитете и влиянии нашей организации", - подчеркнул спикер, отметив, что на заседании в качестве полноправного члена организации в работе Совета региональной антитеррористической структуры принимает участие представитель Ирана.
По его словам, в следующем году ожидается присоединение к работе опытных специалистов из Республики Беларусь, которая завершает процедуру вхождения в ШОС.
Аналогичная работа ведется и в Монголии", - добавил Руслан Сейсембаев.
Напомним, на 23-м саммите Иран стал официальным девятым членом ШОС. В настоящее время, в состав ШОС входят следующие страны: Казахстан, Китай, Индия, Россия, Пакистан, Иран, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?