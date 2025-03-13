Президент Финляндии посетит Казахстан в октябре

Фото: news.un.org

Рассказать друзьям

Москва. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Принята резолюция Генеральной ассамблеи ООН "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны", - Принята резолюция Генеральной ассамблеи ООН "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны", сообщили в посольстве РФ в РК.





В этом году мы будем праздновать восьмидесятую годовщину Победы над нацизмом, фашизмом и японским милитаризмом. В 1945 году идеалы добра, справедливости и гуманизма восторжествовали над самыми уродливыми проявлениями идеологии расового превосходства. Наш мир, Организация Объединенных Наций, ее Устав, на котором стоит современное международное право, - все это итоги этой Победы", - сказал постоянный представитель РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя.





Он отметил, что Победа досталась дорогой ценой.





Народы Советского Союза принесли в жертву 27 миллионов человек, Китай - 35 миллионов, США - около полумиллиона человек, Сербия организовала крупнейшее антифашистское сопротивление и партизанское движение в Европе. Миллионы жертв принесли другие участники антигитлеровской коалиции, которые находились не только в Европе, но и в Латинской Америке, и в Азии. Боевые действия шли и на Африканском континенте. Кроме того, сотни тысяч африканских бойцов были отправлены на европейский фронт. По возвращении домой эти герои сыграли важную роль в запуске процесса деколонизации", - сообщил Небензя.





Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что Победа стала возможной только благодаря беспрецедентной сплоченности держав и их народов перед лицом абсолютного зла.





Не случайно члены антигитлеровской коалиции нарекли себя Объединенными Нациями. Сегодня мы - члены международной организации, носящей именно это имя, связаны общим долгом - чтить совершенный героями подвиг и помнить как о тех, кто пал на полях сражений, так и о беспрецедентных жертвах среди гражданского населения: обо всех, кого уморили голодом, отравили в газовых камерах, расстреляли в ходе массовых казней", - подчеркнул Небензя.





По его словам, чтобы почтить память жертв Второй мировой войны, проект резолюции предусматривает проведение специального торжественного заседания Генеральной ассамблеи ООН в течение второй недели мая в 2025 году и постановляет впоследствии проводить такие заседания каждые пять лет.





Напомним, 4 марта в ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке постоянный представитель России при Организации Василий Небензя представил от имени группы основных соавторов, включая Казахстан, проект резолюции "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны". Среди соавторов резолюции помимо Казахстана - Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Китай, Сербия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.





Работа над резолюцией была посвящена предстоящей в этом году восьмидесятой годовщине Победы над нацизмом, фашизмом и японским милитаризмом.





Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан сделали совместное заявление в ООН. Его текст опубликован на сайте постоянного представительства Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.





В этом году отмечается 80-я годовщина исторической Победы во Второй мировой войне, которая стала самой кровопролитной в истории человечества. Она унесла жизни 27 миллионов представителей многонационального народа Советского Союза, погибших на фронтах, под бомбежками, замученных в оккупации и концентрационных лагерях, умерших от холода и голода.





Напоминаем, что деяния главных нацистских преступников, несущих всю полноту ответственности за развязывание и ведение Второй мировой войны, были признаны преступными приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. В нем были подтверждены факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения. Все эти чудовищные преступления должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза. Считаем категорически недопустимым стремление героизировать нацистов и их приспешников. Любые попытки возложить равную ответственность за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз и нацистскую Германию являются аморальными и кощунственными по отношению к памяти десятков миллионов павших за освобождение мира от ужасов национал-социализма. Наш священный долг - сохранить правду об общей Победе над нацизмом, не допустить рецидивов идеологии ненависти, дискриминации на этнической, расовой или религиозной почве и других бесчеловечных деяний", - говорится в заявлении.