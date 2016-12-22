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Президент Ирана прибыл в Астану22.12.2016
Политика  09:16

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани прибыл в Астану, передает корреспондент агентства.

Высокого гостя встретил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек. Наряду с президентом Ирана в Казахстан прибыла делегация высокопоставленных чиновников этой страны в сфере политики и экономики.

По информации канала PressTV, Рухани прибыл в Казахстан в рамках тура по Центральной Азии. Ранее он побывал в Армении, где провел встречи с президентом и премьер-министром этой страны.

Как сообщили официальные СМИ, ожидается, что в ходе визита в Астану президент Ирана встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
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