Президент Казахстан и Генсек ООН обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Фото: Акорда

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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш обсудили актуальные вопросы сотрудничества между РК и ООН, - Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш обсудили актуальные вопросы сотрудничества между РК и ООН, сообщает Акорда.





В частности, президент отметил значимость единогласно принятой резолюции Генеральной ассамблеи ООН о создании в Алматы регионального центра по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Собеседники также обсудили дальнейшие шаги по институционализации регионального центра.





Кроме того, глава государства подчеркнул, что в год 80-летия создания ООН, по-прежнему являющейся универсальной и безальтернативной организацией, важно направить усилия всех государств на соблюдение ее устава и общепризнанных принципов международного права.





В свою очередь Генеральный секретарь высоко оценил миротворческие усилия Казахстана и его вклад в укрепление глобальной безопасности и устойчивое развитие.



