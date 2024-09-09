08.09.2024, 18:00 11481
Президент Казахстана и глава Республики Саха обсудили расширения двусторонних связей Дополнено
Глава государства обратил внимание на значительный потенциал наращивания сотрудничества с Республикой Саха в различных отраслях
Фото: Акорда
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Республики Саха Айсен Николаев обсудили ключевые направления укрепления межрегионального взаимодействия и расширения двусторонних связей, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что всестороннее развитие сотрудничества между регионами является неотъемлемой частью стратегического партнерства и союзнических отношений Казахстана и России.
Также глава государства обратил внимание на значительный потенциал наращивания сотрудничества с Республикой Саха в различных отраслях, включая промышленность, торговлю, IT-сектор, сельское хозяйство и добывающую индустрию.
Айсен Николаев поблагодарил за теплый прием и подчеркнул важность расширения контактов между Якутией и Казахстаном. Он также отметил готовность к совместной работе в приоритетных отраслях и выразил уверенность в дальнейших успехах в развитии двусторонних связей.
Дополнено 08.09.2024, 18.25
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял раиса Татарстана Рустама Минниханова, прибывшего в Астану для участия в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников, сообщает Акорда.
Президент Казахстана с удовлетворением отметил планомерное развитие торгово-экономического сотрудничества, а также указал на важность своевременной и качественной реализации совместных проектов в области машиностроения и нефтегазохимии.
В свою очередь Рустам Минниханов поблагодарил за теплый прием и возможность участия во Всемирных играх кочевников, олицетворяющих общность истории, традиций тюркских народов и всей кочевой цивилизации.
Напомним, товарооборот между Казахстаном и Республикой Саха вырос в два раза за год.
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09.09.2024, 15:02 2156
Казахстан готов предоставлять площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией
Фото: Акорда
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого глава Казахстана подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора, сообщает Акорда.
В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за направление на V Всемирные игры кочевников представительной спортивной делегации.
Также глава государства отметил высокую динамику двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в духе стратегического партнерства.
Вместе с тем президент подчеркнул важность проведения дней культуры Азербайджана в Казахстане в конце сентября для дальнейшего сближения народов двух стран.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поздравил своего коллегу с успешным проведением парламентских выборов, за которыми наблюдали и представители Казахстана.
В свою очередь Ильхам Алиев заявил о намерении Баку и впредь прилагать усилия во имя дальнейшего укрепления сотрудничества с Астаной по всему спектру двусторонних отношений.
08.09.2024, 18:48 10746
Токаев в октябре посетит Туркменистан
Казахско-туркменские отношения развиваются весьма успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства
Фото: Акорда
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым обсудил вопросы подготовки к его предстоящему визиту в Туркменистан в октябре 2024 года, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили ранее достигнутые договоренности в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической сферах и выразили удовлетворение ходом их реализации", - проинформировали пресс-службе.
Кроме того, отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей, всесторонне развивающихся в духе дружбы и добрососедства.
Президент отметил, что визит председателя халк маслахаты в Астану имеет большое значение для дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества. По его словам, сегодня казахско-туркменские отношения развиваются весьма успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства.
Напомним, ранее президента Казахстана пригласили в Туркменистан.
07.09.2024, 12:34 20336
Казахстан посетит федеральный канцлер Германии Шольц
Фото: Акорда
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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 16-17 сентября 2024 года Казахстан с официальным визитом посетит федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, сообщила пресс-служба Акорды.
В рамках визита в Астане пройдут переговоры на высшем уровне, а также состоится вторая встреча в формате "Центральная Азия + Германия".
05.09.2024, 15:38 30016
Глава государства и гендиректор Международной организации труда договорились об укреплении сотрудничества
Жильбер Унгбо высоко оценил реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы на пути построения Справедливого Казахстана
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором Международной организации труда Жильбером Унгбо, в ходе которой стороны договорились подкреплять сотрудничество практическими мерами, направленными на усиление социальной политики Казахстана и развитие взаимовыгодного партнерства с МОТ, сообщает Акорда.
Мы строим Справедливый Казахстан, и эта концепция перекликается с вашими инициативами социальной справедливости. Миссия МОТ по обеспечению надежного, справедливого и эффективного общественного договора, а также по продвижению прав трудящихся абсолютно неоспорима. Казахстан ратифицировал 25 ключевых конвенций МОТ. Эта работа будет продолжена", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства проинформировал о проводимых в стране преобразованиях, направленных на улучшение социального благополучия граждан, обеспечение верховенства закона и прав человека.
Жильбер Унгбо высоко оценил реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы на пути построения Справедливого Казахстана.
Ваша страна прилагает значительные усилия для обеспечения благоприятных социально-трудовых условий, что соответствует инициативам нашей Организации, продвигаемым в рамках Глобальной коалиции за социальную справедливость", - подчеркнул генеральный директор.
04.09.2024, 13:39 35506
Совместные учения ОДКБ стартовали в Кыргызстане
За проведением сентябрьских учений в Бишкеке и Чолпон-Ате наблюдает делегация из парламентариев, представляющих страны ОДКБ
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Бишкек. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане стартовали военные учения "Взаимодействие-2024" государств-членов Организации договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба ОДКБ.
Задачи учений обозначил начальник объединенного штаба организации Андрей Сердюков. В их числе: совершенствование механизмов принятия и реализации решений на применение сил и средств, повышение слаженности и оперативной совместимости формирований при подготовке и проведении совместных операций, выработка и апробация новых вариантов создания системы управления коллективными силами.
В конце сентября - начале октября учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2024" пройдут в Алматинской области Казахстана. На них миротворцы ОДКБ отработают развертывание контингентов и выполнение миротворческих задач", - напомнили в ОДКБ.
За проведением сентябрьских учений в Бишкеке и Чолпон-Ате наблюдает делегация из парламентариев, представляющих страны ОДКБ.
Первая совместная тренировка военнослужащих Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана прошла в режиме видеоконференции.
Согласно учебной обстановке, к совету коллективной безопасности ОДКБ обратился президент государства, являющегося членом организации, с просьбой об оказании военной и военно-технической помощи для урегулирования кризисной ситуации", - рассказали в ОДКБ.
Выработанные проекты решений органов ОДКБ лягут в основу применения контингентов КСОР ОДКБ в ходе командно-штабного учения "Взаимодействие-2024", специальных учений "Поиск-2024" и "Эшелон-2024" на территории Кыргызской Республики.
02.09.2024, 21:11 42886
Токаев поздравил президента Вьетнама
Глава государства отметил впечатляющий прогресс Вьетнама
Фото: Акорда
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента То Лама с Днем независимости Вьетнама, сообщает пресс-служба Акорды.
В своей телеграмме глава государства отметил впечатляющий прогресс Вьетнама на пути построения процветающего государства и гармоничного общества. Подчеркнув теплый и дружественный характер отношений с Вьетнамом, основанных на взаимном доверии и партнерстве, президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему плодотворному сотрудничеству во благо развития наших стран.
Токаев пожелал президенту То Ламу успехов в его ответственной государственной деятельности, а вьетнамскому народу - мира и благополучия.
02.09.2024, 12:14 45616
Проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал - Токаев
Лидер Казахстана также заявил, что в стране нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку
Фото: Акорда
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, заявил, что проплаченные потуги посеять раздор в республике обречены на провал, сообщает Акорда.
При этом не секрет, что хорошо известные нам ангажированные лица, в том числе действующие из-за рубежа, пытаются манипулировать общественным мнением, допускают безосновательные выпады против нашей страны. Все эти хорошо проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал, потому что у нас ни на общественном, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких "фобий". Мы продолжим строить гармоничное, справедливое, стабильное общество. Мы - прогрессивная нация и поэтому должны смотреть дальше и шире, быть выше разного рода провокаций, показывать реальные примеры благоразумия, полагаться на силу закона", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что нельзя постоянно оглядываться назад, вести поиск виновных, будь это система или отдельные политические персонажи.
Нужно знать и изучать свою историю, но не искать в ней поводов для уныния и обид. Из событий прошлого, какими бы они трагичными ни были, следует извлекать полезные уроки. Надо с оптимизмом смотреть вперед, думать о прогрессе и развитии нашей страны.Поэтому повторяю: в нашем обществе должны царить закон и порядок. Это базовое условие обеспечения как общественной, так и индивидуальной безопасности. Только так мы создадим справедливый, чистый и безопасный Казахстан. Чтобы достичь этой стратегической цели, необходимо создавать благоприятные внешние условия для мирного, устойчивого развития страны. Это задача дипломатии, которая в нынешних сложнейших геополитических реалиях должна быть высокопрофессиональной", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.
Лидер Казахстана также заявил, что в стране нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковой, конфессиональный, этнический или социальный.
Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону", - заверил президент.
Напомним, в прошлом году президент высказался о попытках разжигания межэтнической розни и подрыва согласия в Казахстане.
31.08.2024, 12:25 58001
Токаев поздравил короля Малайзии
Фото: Акорда
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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Султана Ибрагима с Днем независимости Малайзии, сообщает пресс-служба Акорды.
Подчеркнув высокие социально-экономические достижения Малайзии, президент с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между двумя странами и выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Султану Ибрагиму успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии - процветания.
Ранее глава государства поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем независимости.
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