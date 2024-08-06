05.08.2024, 15:02 16451

Токаев и Мирзиёева обсудили вопросы продвижения многопланового партнерства между Казахстаном и Узбекистаном

Токаев указал на важность установления тесных контактов между администрациями президентов
Токаев и Мирзиёева обсудили вопросы продвижения многопланового партнерства между Казахстаном и Узбекистаном
Фото: Акорда
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева обсудили актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами, сообщает Акорда.

Отметив союзнический и стратегический характер взаимодействия Казахстана и Узбекистана, Касым-Жомарт Токаев указал на важность установления тесных контактов между администрациями президентов для эффективного расширения политического диалога на высшем и высоком уровнях", - проинформировали в пресс-службе.


Кроме того, отдельное внимание было уделено углублению взаимовыгодного сотрудничества в информационно-идеологической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, а также в области молодежной политики.

Также президент приветствовал проведение в Астане международных интеллектуальных игр "Заковат" и отметил важную роль таких мероприятий в культурном сближении народов.

Напомним, на Казахстан и Узбекистан приходится 57% всей торговли в Центральной Азии.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевРКУзбекистанпартнерство

новости по теме

02.08.2024, 20:52 56046

Визит президента Конго в Казахстан продолжится в Алматы

Касым-Жомарт Токаев лично проводил Дени Сассу-Нгессо
Визит президента Конго в Казахстан продолжится в Алматы
Фото: Акорда
Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично проводил в аэропорту Астаны президента Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщает пресс-служба Акорды.

Официальный визит президента Конго в Казахстан продолжится в Алматы.

Акорда

Напомним, президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казахстан 1 августа.

2 августа Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком составе с Дени Сассу-Нгессо. Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.

В рамках официального визита президента Республики Конго в Казахстан был подписан ряд документов.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевВизитКонго
02.08.2024, 15:02 59566

Визит президента Конго имеет историческое значение - Токаев   

Токаев отметил, что сегодня роль африканских государств в международной политике и мировой экономике возрастает
Визит президента Конго имеет историческое значение - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для представителей средств массовой информации заявил, что визит президента Конго Дени Сассу-Нгессо в РК имеет историческое значение, сообщает Акорда.

Уверен, что этот визит придаст новый импульс отношениям Казахстана и Конго. Он также будет способствовать укреплению сотрудничества между Центральной Азией и Африкой. Убежден, мы будем поддерживать друг друга и вместе добьемся успеха", - заявил глава государства.


Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня роль африканских государств в международной политике и мировой экономике возрастает и развитие сотрудничества с этими странами является одним из ключевых направлений внешней политики Казахстана.

Сегодня состоялись переговоры по вопросам сельского хозяйства, производства, транспорта, логистики и энергетического сектора. Темой обсуждения также стали развитие новых технологий, совместное освоение полезных ископаемых и инвестиции. В ходе встречи я отдельно отметил достижения Казахстана в области электронного правительства, кибербезопасности и аэрокосмической отрасли. Мы договорились поручить правительствам двух стран принять конкретные меры по увеличению объема взаимной торговли", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.



По его словам, Казахстан обладает большим потенциалом для экспорта зерновых культур в Конго.

Как вы знаете, наши страны обладают богатыми природными ресурсами. Существуют возможности для сотрудничества в области разведки и разработки месторождений железа, фосфата, боксита и других редкоземельных минералов. Я подчеркнул готовность казахстанских предпринимателей к освоению горнодобывающей промышленности Конго", - проинформировал глава государства.


Как подчеркнул лидер РК, в ходе переговоров были всесторонне обсуждены возможности наращивания двусторонних контактов в транспортно-логистической сфере.

Касым-Жомарт Токаев считает важным наладить культурно-гуманитарные связи между Астаной и Браззавилем. Он сообщил, что предложил конголезской молодежи обучение в вузах Казахстана. Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что наши страны установили тесные отношения на международном и региональном уровнях и имеют общие позиции по многим актуальным вопросам.

Также в рамках официального визита президента Республики Конго в Казахстан были подписаны следующие документы:

  • соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Конго о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов;
  • меморандум о политических консультациях между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел, по делам франкофонии и конголезцев за рубежом Республики Конго;
  • меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством почты, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Конго о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий, услуг электронного правительства, космической деятельности и кибербезопасности;
  • меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством горной промышленности и геологии Республики Конго в области горной промышленности и геологии;
  • меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электроэнергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и гидроэнергетики Республики Конго;
  • меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром "Астана" и Министерством экономики и финансов Республики Конго;
  • соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли между АО "НК "ҚазМұнайГаз" и National Petroleum Company of the Republic of Congo;
  • меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между АО "Национальные информационные технологии" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго;
  • меморандум о сотрудничестве в сфере космической системы дистанционного зондирования земли между АО "НК "Қазақстан ғарыш сапары" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго;
  • меморандум о сотрудничестве в сфере обеспечения кибербезопасности между ТОО "MSPP GL" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго.

Ранее президенты Казахстана и Конго обсудили перспективы сотрудничества двух стран.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РКсотрудничествоКонго
02.08.2024, 12:22 61976

Президенты Казахстана и Конго обсудили перспективы сотрудничества двух стран  Дополнено

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня
Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком составе с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщает Акорда.

Поприветствовав президента Конго, Токаев отметил, что его визит в Астану является историческим.

Мы рады видеть вас в Казахстане. Убежден, ваш первый визит в нашу страну придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений. Считаю, что у нас есть огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества", - сказал он.


Президент Республики Конго поблагодарил главу государства за теплый прием и высоко оценил политическое и экономическое развитие Казахстана на современном этапе.

Для нас большая честь находиться в Астане в преддверии 25-летия со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, этот визит еще более укрепит взаимодействие в политике, дипломатии и экономике, а дружеские отношения наших народов выйдут на новый уровень", - подчеркнул Дени Сассу-Нгессо.


В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Дополнено 02.08.2024, 13.40

Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на географическую удаленность, обе страны заинтересованы во всестороннем развитии двусторонних связей. В частности, он призвал к активизации сотрудничества в торговле и экономике, сельском хозяйстве, транспорте и логистике, промышленности, инвестициях, новых технологиях и освоении космоса, а также в горнодобывающей сфере.

"Уверен, подписываемые в ходе сегодняшнего визита документы будут способствовать углублению торгово-экономических отношений. Ярким свидетельством наших намерений станет назначение посла Казахстана в Республике Конго", - отметил президент.

В рамках официального визита президента Республики Конго в Казахстан были подписаны следующие документы:

1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Конго о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов;

2. Меморандум о политических консультациях между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел, по делам франкофонии и конголезцев за рубежом Республики Конго;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством почты, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Конго о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий, услуг электронного правительства, космической деятельности и кибербезопасности;

4. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством горной промышленности и геологии Республики Конго в области горной промышленности и геологии;

5. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере электроэнергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и гидроэнергетики Республики Конго;

6. Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром "Астана" и Министерством экономики и финансов Республики Конго;

7. Соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли между АО "НК "ҚазМұнайГаз" и National Petroleum Company of the Republic of Congo;

8. Меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между АО "Национальные информационные технологии" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго;

9. Меморандум о сотрудничестве в сфере космической системы дистанционного зондирования Земли между АО "НК "Қазақстан ғарыш сапары" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго;

10. Меморандум о сотрудничестве в сфере обеспечения кибербезопасности между ТОО "MSPP GL" и Национальным регулирующим органом почты и электронных коммуникаций (ARPCE) Республики Конго.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевПрезидентКонго
01.08.2024, 19:36 70086

В Астану прибыл президент Конго

В аэропорту его встречал Серик Жумангарин
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казахстан, сообщает пресс-служба Службы госохраны президента РК.

В аэропорту его встречал заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин.

Напомним, 10 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли. Приветствуя Франсуазу Жоли, президент отметил, что рассматривает ее визит как знак искренней заинтересованности в развитии взаимовыгодных связей между Казахстаном и Республикой Конго.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:КонгоКазахстанВизит
24.07.2024, 13:40 195966

Токаев и Мирзиёев утвердили график рабочих встреч

Также президент Казахстана поздравил своего узбекского коллегу с днем рождения
Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Акорда.

В ходе беседы Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения и пожелал ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Узбекистана.

Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает личный вклад лидера Узбекистана в укрепление казахско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.

Собеседники отметили поступательную динамику двустороннего взаимодействия и обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки. Кроме того, состоялся обмен мнениями по графику предстоящих встреч на высшем уровне.
 
22.07.2024, 14:50 217331

Токаев обсудил с новым президентом Ирана состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран

Стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-иранских отношений
Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает Акорда.  

Глава государства поздравил вновь избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана с победой на выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту.

В ходе беседы стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-иранских отношений.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Напомним, предыдущий президент Ирана Ибрахима Раиси погиб при крушении вертолета в мае текущего года. Также в авиакатастрофе погибли глава иранского МИД, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ИранПрезидентПереговоры
20.07.2024, 13:57 237476

Президент Казахстана поздравил президента Руанды

Касым-Жомарт Токаев поздравил Поля Кагаме с переизбранием на пост
Президент Казахстана поздравил президента Руанды
Фото: Акорда
Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Руанды Полю Кагаме, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства поздравил Поля Кагаме с переизбранием на пост президента Руанды и пожелал успехов в реализации инициатив, направленных на обеспечение благополучия и процветания страны.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевРуандаТелеграмма
18.07.2024, 12:10 237621

Консультации по вопросам функционирования секретариата "Центральная Азия - Китай" прошли в Сиане

В мероприятии приняли участие дипломаты из стран Центральной Азии и КНР
Консультации по вопросам функционирования секретариата "Центральная Азия - Китай" прошли в Сиане
Фото: МИД РК
Сиань. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Министерства иностранных дел Казахстана во главе с директором департамента Азиатско-Тихоокеанского региона Ергалымом Нурсалимулы приняла участие в 4-м раунде консультаций по вопросам функционирования секретариата формата "Центральная Азия - Китай". Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.

Стороны обсудили дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества. Основная повестка дня встречи была сосредоточена на вопросах согласования учредительных документов Секретариата формата "ЦА - КНР", торжественная церемония открытия которого состоялась 30 марта 2024 года", - говорится в сообщении.


В рамках мероприятия также прошла встреча с вице-губернатором провинции Шэньси Чэнь Чуньцзяном, в ходе которой состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия в рамках данного формата.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МИДЦАКитай

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?

      Архив опросов