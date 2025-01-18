17.01.2025, 20:26 4431
Президент Казахстана и премьер-министр Венгрии обсудили актуальные вопросы
Фото: Акорда
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Венгрии, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, отметив высокий уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией.
Особое внимание уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в первую очередь в сферах энергетики, финансов и инвестиций. Подчеркнута важность продолжения совместной работы для достижения взаимовыгодных результатов двустороннего сотрудничества.
Стороны также обменялись мнениями по текущим глобальным и региональным вопросам, подтвердив приверженность укреплению взаимодействия в рамках международных организаций.
В завершение беседы глава государства подтвердил приглашение премьер-министру Венгрии совершить ответный визит в Казахстан.
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17.01.2025, 14:47 8631
Мария Захарова рассказала о попытках увести в сторону расследование крушения самолета AZAL
Фото: МЧС РК
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Москва. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о ходе расследования крушения самолета Азербайджанских авиалиний под Актау, а также о попытках посредством СМИ, мессендежеров, социальных сетей увести расследование в сторону и посеять рознь между людьми.
Это трагедия для нашей страны, для Азербайджана. Там были и граждане других стран. Президенты дважды провели телефонные переговоры, общались и министры иностранных дел. Плотно сотрудничают следственные органы. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 14 января, на данном этапе идет всесторонний анализ обстоятельств произошедшего с учетом всех фактов", - сказала Захарова.
Она отметила, что 16 января Следственный комитет России сделал подробное заявление о том, как продолжается расследование в рамках уголовного дела, и о новых акцентах, на которые будет обращено внимание с учетом переговоров диспетчеров и материалов, которые появляются после соответствующих действий по расшифровке черных ящиков.
Нам всем нужна правда. Знаю, что не только тем, кто стал частью этой трагедии из-за потери близких, но каждому гражданину Азербайджана нужна правда. Могу сказать, что нашей стране эта правда нужна не меньше. Думаю, что сейчас нужно сделать все, как это было сказано президентом нашей страны и министром иностранных дел, чтобы объединить усилия для поиска этой правды", - высказалась официальный представитель МИД РФ.
При этом она указала на массу попыток с различных сторон воздействия через СМИ, мессенджеры, социальные сети с деструктивными целями. Предположила, что это попытки "увести следствие в другую сторону, чтобы посеять рознь между людьми, столкнуть их".
Один из очередных примеров - то, что мы действительно получили материал, запущенный в Сети, якобы письмо от имени министра иностранных дел России Лаврова в адрес азербайджанских дипломатов. Мы уже дали опровержение. Хотела бы еще раз привлечь ваше внимание, что это фейк. Он составлен, кстати говоря, на неплохом английском языке. Кто стоит за этими историями, кому это все нужно? Думаю тем, кто хочет нанести удар союзническим российско-азербайджанским отношениям, кто в том числе все эти годы шаг за шагом по-разному разрушает общеевропейскую авиационную логистику, кто ставит "препоны" на пути совершения авиаперелетов в воздушном пространстве нашей страны и региона. Таких игроков "половить в мутной воде" немало", - заявила Захарова.
Она отметила, что определенная задача - это проведение кропотливой работы с целью выявления истины относительно того, что произошло и кто виноват.
Этим сейчас занимаются соответствующие органы. Давайте все вместе пожелаем им терпения и максимальной реализации своего профессионализма, чтобы мы все получили ответы на эти вопросы", - добавила дипломат.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Позже бортовые самописцы разбившегося самолета вернули в Казахстан.
16.01.2025, 14:56 24531
Празднование 80-летия Победы определено приоритетом деятельности ОДКБ в 2025 году
Фото: Depositphotos
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Москва. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности определил приоритетом своей деятельности в 2025 году празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В секретариате ОДКБ состоялось первое заседание постоянного совета ОДКБ в наступившем году. Председательство в постоянном совете ОДКБ было передано постоянному и полномочному представителю Кыргызской Республики при ОДКБ Мирлану Тургунбекову.
Генеральный секретарь ОДКБ поблагодарил постоянного представителя Республики Казахстан при ОДКБ Марата Сыздыкова за проведенную в 2024 году работу в статусе председателя постоянного совета.
Также в ходе заседания был обсужден план мероприятий организации на 2025 год. По инициативе Мирлана Тургунбекова постоянный совет определил приоритетом своей деятельности в 2025 году празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, для участия в параде Победы в Москве пригласили воинские подразделения 19 стран.
15.01.2025, 14:40 41521
Токаев пригласил премьера Италии посетить Казахстан
Президент РК провел встречу с Джорджей Мелони на полях саммита в ОАЭ
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Абу-Даби. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - На полях "Недели устойчивого развития Абу-Даби" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем совета министров Италии Джорджей Мелони, сообщает пресс-служба президента РК.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Джорджу Мелони с днем рождения, пожелав ей успехов в государственной деятельности на благо дальнейшего процветания дружественного народа Италии.
Президент с теплотой вспомнил свой прошлогодний официальный визит в Рим, который ознаменовал новый этап развития казахско-итальянских отношений.
В целях поддержания высокого уровня межгосударственного сотрудничества глава государства подтвердил свое приглашение Джордже Мелони посетить Астану с официальным визитом.
14.01.2025, 20:33 54286
Токаев пригласил президента Нигерии посетить Казахстан
Казахстан придает важное значение укреплению всестороннего сотрудничества с Нигерией
Фото: Акорда
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Абу-Даби. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - На полях международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Нигерии Болой Ахмедом Тинубу, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил, что Казахстан придает важное значение укреплению всестороннего сотрудничества с Нигерией - самой густонаселенной страной Африки и одной из крупнейших экономик континента.
Бола Ахмед Тинубу подтвердил готовность приложить совместные усилия для вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень.
В данном контексте глава нашего государства пригласил президента Нигерии посетить Казахстан с официальным визитом.
Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и сельскохозяйственной отраслях.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, отметив важность активизации взаимодействия в рамках многосторонних структур.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в ОАЭ выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", который собрал ведущих мировых лидеров и экспертов для обсуждения глобальных вызовов устойчивого развития.
14.01.2025, 11:28 61016
Токаев поздравил Зорана Милановича с переизбранием на пост президента Хорватии
Миланович занимает пост президента Хорватии с 2020 года
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана поздравил Зорана Милановича с переизбранием на пост президента Республики Хорватия, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Зорану Милановичу по случаю его победы на президентских выборах.
В своей телеграмме президент Казахстана подчеркнул, что успех Зорана Милановича на выборах является ярким свидетельством доверия, которое граждане оказывают его политике, направленной на процветание Хорватии.
Глава государства выразил уверенность в том, что двусторонние отношения между Астаной и Загребом, основанные на дружбе и взаимопонимании, будут и впредь укрепляться во благо двух народов.
13.01.2025, 18:54 71281
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в ОАЭ
Фото: Акорда
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Абу-Даби. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в ОАЭ для участия в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Абу-Даби встретили вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян и другие официальные лица.
Глава государства проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, а также ряд встреч с представителями деловых кругов Эмиратов.
09.01.2025, 15:33 117691
Президент Казахстана примет участие в саммите в ОАЭ
Мероприятие пройдет 14-15 января
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - 14-15 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участи в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", сообщает Акорда.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна 14-15 января примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", - говорится в сообщении пресс-службы президента РК.
08.01.2025, 10:43 132726
Китай продолжит углублять сотрудничество с Казахстаном и выводить двусторонние отношения на новую высоту
В последние годы сотрудничество между двумя странами приобрело характер динамичных и многогранных отношений
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новом году Китай продолжит углублять взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном и выводить двусторонние отношения на новую высоту. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает Синьхуа.
На брифинге для журналистов Го Цзякунь отметил, что Китай готов работать вместе с Казахстаном, чтобы усиливать сопряжение стратегий развития и конвертировать договоренности глав двух государств в новые реальные результаты.
По словам официального представителя, в последние годы сотрудничество между двумя странами приобрело характер динамичных и многогранных отношений, отличающихся частыми взаимными визитами на различных уровнях и более активными торгово-экономическими связями.
Го Цзякунь сделал соответствующие заявления, комментируя высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в недавнем интервью. Как отметил Токаев, Казахстан является чрезвычайно важным стратегическим партнером Китая, при этом дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества с КНР остается важной задачей казахстанской дипломатии.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?