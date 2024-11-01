Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования королю Испании

Фото: Акорда

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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба Акорды.





Главы государств обсудили вопросы расширения казахско-катарского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также ход реализации соглашения об установлении долгосрочного стратегического партнерства, подписанного в начале текущего года.





Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразили обоюдное мнение, что сотрудничество между Казахстаном и Катаром имеет подлинно стратегический и взаимовыгодный характер.





Президент Казахстана подтвердил свое участие в конференции Doha Forum 2024 на приглашение эмира Катара.





Собеседники также договорились продолжить тесные контакты между двумя странами.