Президент Казахстана назначил послов в Великобритании и США

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Президент Казахстана назначил послов в Великобритании и США15.02.2017
Политика  18:31
Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева назначены послы РК в Великобритании и США, сообщила пресс-служба Акорды.

По информации пресс-службы, Идрисов Ерлан Абильфаизович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, Казыханов Ержан Хозеевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки. Он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Ирландии, Республике Исландия по совместительству.
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