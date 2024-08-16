Президент Казахстана поздравил премьер-министра Пакистана

Токаев отметил значительные достижения Пакистана в укреплении своей государственности

Фото: Акорда

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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа с Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.





Президент Казахстана отметил значительные достижения Пакистана в укреплении своей государственности и построении процветающего общества. Он подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению сотрудничества с Пакистаном по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.





Президент пожелал Шахбазу Шарифу успехов в его ответственной государственной деятельности, а пакистанскому народу - мира и благополучия.