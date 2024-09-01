Президент Казахстана поздравил президента Кыргызстана

Фото: Акорда

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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.





В поздравительном письме глава государства отметил, что этот знаменательный день в истории суверенной Кыргызской Республики служит незыблемой основой дальнейшего укрепления государственности и прогресса. Он также высоко оценил развитие казахско-кыргызского сотрудничества, которое в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и союзничества.





Президент Казахстана пожелал кыргызскому лидеру дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана - благополучия и процветания.