31.08.2024, 10:19 10721
Президент Казахстана поздравил президента Кыргызстана
Токаев высоко оценил развитие казахско-кыргызского сотрудничества
Фото: Акорда
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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.
В поздравительном письме глава государства отметил, что этот знаменательный день в истории суверенной Кыргызской Республики служит незыблемой основой дальнейшего укрепления государственности и прогресса. Он также высоко оценил развитие казахско-кыргызского сотрудничества, которое в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и союзничества.
Президент Казахстана пожелал кыргызскому лидеру дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана - благополучия и процветания.
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31.08.2024, 12:25 9061
Токаев поздравил короля Малайзии
Фото: Акорда
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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Султана Ибрагима с Днем независимости Малайзии, сообщает пресс-служба Акорды.
Подчеркнув высокие социально-экономические достижения Малайзии, президент с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между двумя странами и выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Султану Ибрагиму успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии - процветания.
Ранее глава государства поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем независимости.
28.08.2024, 15:31 36516
Казахстан занимает принципиальную позицию в отношении нераспространения оружия массового поражения - Токаев
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Изуми Накамицу отметил, что РК занимает принципиальную позицию в отношении разоружения и нераспространения оружия массового поражения, сообщает Акорда.
Эти вопросы становятся особенно острыми и важными в контексте происходящих в мире событий. Безусловно, это не может не вызывать беспокойства. Завтра мы отмечаем Международный день действий против ядерных испытаний. Это очень важная дата, призванная напомнить всему человечеству об опасности ядерных испытаний и применения ядерного оружия. Казахстан привержен тесному взаимодействию с институтами ООН и рассматривает эту организацию в качестве безальтернативной и универсальной международной структуры", - сказал президент.
В свою очередь Изуми Накамицу высоко оценила лидерство Казахстана в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия, а также растущую роль страны в качестве средней державы.
В ходе встречи были обсуждены перспективы всестороннего сотрудничества Казахстана с институтами ООН в деле обеспечения региональной и международной безопасности, разоружения и нераспространения ядерного оружия.
Кроме того, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по реабилитации Семипалатинского региона.
28.08.2024, 11:17 38951
Совместное заседание палат парламента Казахстана состоится 2 сентября
Фото: Мажилис
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 2 сентября 2024 года в 11.00 часов в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
26.08.2024, 18:38 60846
Палестина направит запрос на присоединение к БРИКС после саммита в России
Фото: Depositphotos
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Москва. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Палестина подаст запрос на вступление в БРИКС после октябрьского саммита в российском городе Казани, заявил на пресс-конференции посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
После первого нашего участия в саммите мы направим запрос на присоединение к этому объединению. И президент Владимир Путин дал обещание, что сессия будет полностью посвящена Палестине, поэтому у нас самые положительные ожидания от данного саммита", - цитирует ТАСС посла Палестины.
Абдель Хафиз Нофаль добавил, что приглашение Палестины на данный саммит - "положительное послание" и знак поддержки палестинскому народу.
Это приглашение означает, что, несмотря на все преступления, убийства и разрушения в секторе Газа, это наше послание, что Палестина все равно хочет жить, развиваться", - добавил он.
Ранее Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС.
26.08.2024, 14:43 65356
Путин посетит Казахстан с государственным визитом
Фото: Акорда
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Астану. Об этом стало известно из телефонного разговора президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева со своим российским коллегой, сообщает Акорда.
Главы государств в ходе телефонного разговора обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества.
Собеседники отметили необходимость полной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и энергетической сферах, условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Владимира Путина в Астану.
Также президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за приглашение участвовать в саммите БРИКС в Казани.
23.08.2024, 12:53 107356
Довести объем взаимной торговли до 2 млрд планируют Казахстан и Таджикистан
Президент Казахстана выразил уверенность, что достигнутые накануне договоренности выведут многогранное взаимодействие двух стран на новый уровень
Фото: Акорда
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Душанбе. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой расширение торгового сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном, сообщает Акорда.
В ходе беседы президент Казахстана выразил уверенность, что достигнутые накануне договоренности выведут многогранное взаимодействие двух стран на новый уровень.
Вчера состоялись очень обстоятельные и содержательные переговоры, достигнуты важные результаты. Хотел бы выразить Вам признательность за содействие в проведении бизнес-форума на очень высоком уровне. Подписаны контракты на более чем 1 млрд долларов. Это не может не радовать. В целом, мы вчера условились, что будем работать над достижением 2 млрд долларов взаимной торговли. Думаю, что правительства двух стран должны работать над поиском различных источников, которые могли бы привести к увеличению объема торговли между нашими странами", - отметил Токаев.
Он подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению конструктивного партнерства с Таджикистаном.
В свою очередь Кохир Расулзода поблагодарил Токаева за визит и подчеркнул заметную активизацию взаимовыгодных связей в последние годы.
Углубление сотрудничества с Казахстаном является главным приоритетом для правительства Таджикистана. Ваша страна для нас является очень важным торговым партнером. Казахстан стабильно, в течение многих лет занимает одну из ключевых позиций во внешнеторговом обороте. Увеличение товарооборота за первое полугодие составило около 20 процентов. Вы поставили задачу перед правительствами двух государств довести объем взаимной торговли до 2 млрд, и она реально выполнима", - отметил премьер-министр Таджикистана.
Собеседники подчеркнули важность практической реализации подписанных соглашений, а также полноценного раскрытия потенциала торгово-экономического взаимодействия, промышленной кооперации, сотрудничества в сфере транспорта и транзита.
Напомним, вчера по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали ряд важных двусторонних документов, в числе которых - договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном.
23.08.2024, 11:46 108411
Казахско-таджикские отношения демонстрируют высокую динамику развития - Токаев
Председатель маджлиси намояндагон маджлиси оли Таджикистана подтвердил готовность работать над дальнейшим укреплением межпарламентских связей
Фото: Акорда
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Душанбе. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем маджлиси намояндагон маджлиси оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой отметил, что казахско-таджикские отношения демонстрируют высокую динамику развития, сообщает Акорда.
Лидер Казахстана сообщил, что накануне было подписано историческое соглашение - договор о союзнических отношениях, который знаменует начало качественно нового этапа двустороннего сотрудничества.
Это документ исторической важности, который является, по сути, большим шагом вперед. Я поддерживаю предложение уважаемого президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона об активизации межпарламентских связей. Это очень важно. Мы знаем Вас как истинного друга нашей страны. Ваши студенческие годы прошли в Казахстане. Поэтому мы надеемся на то, что наши связи по парламентской линии будут развиваться успешно и станут очень важным элементом двустороннего сотрудничества и союзничества", - сказал президент Казахстана.
Спикер нижней палаты парламента Таджикистана выразил признательность главе государства за всемерную поддержку развития контактов между законодательными органами двух стран.
Казахстан является для нас надежным другом и стратегическим партнером. Ваш визит свидетельствует о динамичном развитии наших двусторонних отношений. Мы придаем важное значение этому событию. В рамках визита подписано 16 документов, среди которых историческое значение имеет договор о союзничестве", - отметил Махмадтоир Зокирзода.
Председатель маджлиси намояндагон маджлиси оли Таджикистана подтвердил готовность работать над дальнейшим укреплением межпарламентских связей, расширением договорно-правовой базы, активизацией взаимодействия по линии группы дружбы между парламентами двух стран.
В ходе беседы собеседники подчеркнули важность законодательного обеспечения достигнутых договоренностей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.
Напомним, вчера Токаев и Рахмон подписали ряд двусторонних документов.
22.08.2024, 19:16 109766
Токаев и Рахмон подписали ряд двусторонних документов
Фото: Акорда
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Душанбе. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном, сообщает пресс-служба Акорды.
Кроме того, в рамках государственного визита были подписаны следующие документы:
- Меморандум о взаимопонимании между Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан и Центральной комиссией по выборам и референдумам Республики Таджикистан;
- Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан в области промышленности;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области нефти и газа между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан в области инновационного и цифрового развития, подготовки и переподготовки кадров сельского хозяйства;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан;
- Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Комитетом по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан;
- Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Комитетом по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области развития информационно-коммуникационных технологий в строительном секторе;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Комитетом продовольственной безопасности при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области ветеринарии;
- Программа сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Комитетом по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан на 2025-2027 годы;
- Меморандум о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан;
- Меморандум между Акиматом Алматинской области и Исполнительным органом государственной власти Хатлонской области о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве;
- Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Казахстан и Службой исполнения при Правительстве Республики Таджикистан в сфере исполнения судебных актов и актов иных органов;
- Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ГУП "Рохи охани Точикистон";
- Меморандум о взаимопонимании между АО "НАК "Казатомпром" и ГУП "Таджикские редкие металлы";
- Меморандум о сотрудничестве между РОО "Ассамблея жастары" и ОО "Союз молодежи Таджикистана".
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства, сообщает пресс-служба Акорды.
Президентам было доложено, что в 2024 году специалистами двух стран успешно развернуты ключевые компоненты систем "Единая платформа интернет-ресурсов" и SmartBridge на серверах Таджикистана.
Главам государств также рассказали о возможностях использования технологий искусственного интеллекта для улучшения доступности и эффективности государственных услуг. Отмечается, что это направление может стать одним из самых перспективных в сотрудничестве между странами.
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели переговоры в узком составе.
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