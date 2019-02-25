Президент Казахстана предложил создать в Азии организацию коллективной безопасности

Астана. 13 ноября. Kazakhstan Today - Выступая сегодня во время четвертого заседания Астанинского клуба, президент Казахстана отметил необходимость создания в Азии отдельной организации коллективной безопасности, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.





По словам президента, создание организация коллективной безопасности в Азии - это вопрос времени.





Казахстанская инициатива Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии могла бы стать фундаментом для будущей Организации по безопасности и сотрудничеству в Азии. На пути к реализации этой идеи в качестве первого шага предлагаю провести совместное консультативное заседание ОБСЕ, СВМДА и Регионального форума АСЕАН по безопасности", - сказал Нурсултан Назарбаев.





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