Президент Казахстана примет участие в саммите в ОАЭ

В последние годы сотрудничество между двумя странами приобрело характер динамичных и многогранных отношений

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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новом году Китай продолжит углублять взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном и выводить двусторонние отношения на новую высоту. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, - В новом году Китай продолжит углублять взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном и выводить двусторонние отношения на новую высоту. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает Синьхуа.





На брифинге для журналистов Го Цзякунь отметил, что Китай готов работать вместе с Казахстаном, чтобы усиливать сопряжение стратегий развития и конвертировать договоренности глав двух государств в новые реальные результаты.





По словам официального представителя, в последние годы сотрудничество между двумя странами приобрело характер динамичных и многогранных отношений, отличающихся частыми взаимными визитами на различных уровнях и более активными торгово-экономическими связями.





Го Цзякунь сделал соответствующие заявления, комментируя высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в недавнем интервью. Как отметил Токаев, Казахстан является чрезвычайно важным стратегическим партнером Китая, при этом дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества с КНР остается важной задачей казахстанской дипломатии.