Президент Казахстана призвал ускорить признание паспортов вакцинации в странах ШОС

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ДУШАНБЕ. 17 СЕНЯТБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества призвал ускорить признание паспортов вакцинации в странах ШОС, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Убежден: ускорение процедуры взаимного признания паспортов вакцинации в государствах ШОС, их интеграции в многосторонние системы будет способствовать преодолению трудностей и вызовов, с которыми столкнулись наши страны", - сказал президент РК.

Он отметил, что борьба с коронавирусом остается одной из актуальных тем повестки.

С удовлетворением отмечаю, что в самое тяжелое время пандемии партнеры по ШОС проявили поистине шанхайских дух солидарности, оказывая взаимную гуманитарную помощь. Решительный перелом в противодействии пандемии возможен только при условии скоординированного подхода к массовой иммунизации населения. Поэтому, используя терминологию ООН, мы не можем позволить себе оставить кого-либо позади. Здесь Казахстану есть что предложить. Наша вакцина QazVac, что называется, прошла проверку боем. Клинические испытания доказали ее эффективность, и мы уже начали поставлять препарат в соседние страны в качестве гуманитарной помощи. Еще две казахстанские разработки NARUVAX C-19 и NARUVAX C-19/nano включены в реестр ВОЗ как вакцины-кандидаты против COVID-19", - сказал Токаев.





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