Вторая площадка по производству вакцин запущена в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане подготовлена вторая производственная площадка для выпуска вакцин против КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С работой научно-производственного предприятия "Антиген" сегодня ознакомился заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.





В настоящее время данное предприятие является партнером Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК. Используя площадку "Антиген", институт подготовил и запустил в эксплуатацию вторую производственную площадку по полному циклу выпуска медицинских вакцин, в том числе QazVac. Для этих целей при поддержке акимата Алматинской области по льготному кредитованию было закуплено новое технологическое оборудование для производства вакцин", - сообщается на сайте премьер-министра РК.

В сентябре на площадке "Антиген" уже выпущено 300 тыс. валидационных серий вакцин QazVac при мощности до 1 млн доз в месяц. Международные стандарты качества дают предприятию возможность достигать высокого технического уровня, качества и надежности на всех участках производства.





Таким образом, НПП "Антиген", наряду с биофармацевтическим заводом при ТОО "OtarBioPharm", стал второй производственной площадкой по выпуску казахстанской вакцины QazVac, разработанной НИИПББ".

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