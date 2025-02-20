19.02.2025, 17:27 18231

Президент Казахстана провел переговоры с королем Иордании

Стороны обсудили перспективы развития контактов в таких ключевых секторах, как торговля, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туризм, энергетика, цифровизация и фармацевтика
Президент Казахстана провел переговоры с королем Иордании
Фото: Акорда
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном, сообщила пресс-служба Акорды.

Цель моего визита - придать дополнительный импульс нашим отношениям, дружбе и торгово-экономическим связям. Считаю, что у нас общие взгляды и оценки процессов, происходящих в мире. В то же время мы очень заинтересованы в укреплении связей на политическом уровне. У нас есть определенные идеи. Уверен, что в ближайшем будущем мы сможем достичь конкретных договоренностей и добиться очень хороших результатов. Мы готовы упорно работать в рамках нашего сотрудничества. Мы считаем Иорданию дружественным государством. Нас многое объединяет", - отметил президент РК.


Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Совместное заявление и соглашения, которые будут приняты сегодня, служат примером общего стремления к наращиванию казахско-иорданского взаимодействия по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки дня.

Король Иордании Абдалла II отметил, что визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывает широкие возможности для дальнейшего расширения двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития контактов в таких ключевых секторах, как торговля, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туризм, энергетика, цифровизация и фармацевтика.

Отдельное внимание было уделено расширению культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран. В настоящее время в медицинских вузах Казахстана обучаются около 300 граждан Иордании.

Президент Казахстана и Король Иордании также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил Короля Иордании посетить Казахстан с визитом.
 

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19.02.2025, 19:13 15711

Президент Казахстана наградил короля Иордании орденом "Алтын Қыран"

Токаев отметил прочные партнерские отношения между странами
Президент Казахстана наградил короля Иордании орденом "Алтын Қыран"
Фото: Акорда
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил королю Иордании Абдалле II аль-Хусейну высшую государственную награду РК - орден "Алтын Қыран", сообщает пресс-служба Акорды.

В своем выступлении президент отметил прочные партнерские отношения между Казахстаном и Иорданией и значительный личный вклад короля Абдаллы в укрепление казахско-иорданских связей.

Благодаря неизменной поддержке вашего величества мы углубили наше сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, от экономического и инвестиционного взаимодействия до культурных и образовательных обменов. Будучи выдающимся государственным деятелем, защитником мира и образцом мудрости, вы продолжаете вдохновлять многих во всем мире. Народ Казахстана относится к вам с глубочайшим уважением. Мы гордимся тем, что Иордания является для нас не только партнером, но и настоящим другом. Под вашим мудрым руководством Иордания играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности, межконфессионального диалога и продвижении гуманитарной деятельности. Эти ценности перекликаются с приверженностью Казахстана миру, толерантности и дипломатии. Во многом благодаря вашим неустанным усилиям и неизменной личной поддержке мы смотрим в будущее нашего сотрудничества с большим оптимизмом и новыми надеждами, - подчеркнул президент, награждая главу Иордании.


Король Абдалла II аль-Хусейн выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому казахскому народу за вручение ему высшей государственной награды Казахстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн приняли совместное заявление. Также в присутствии глав государств членами официальных делегаций был подписан ряд документов.
 
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Теги:ТокаевИорданияорден
19.02.2025, 18:17 17221

Президент Казахстана и король Иордании приняли совместное заявление

Президент Казахстана и король Иордании приняли совместное заявление
Фото: Акорда
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн приняли совместное заявление. Также в присутствии глав государств членами официальных делегаций был подписан ряд документов. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

В частности, подписаны следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании по вопросам промышленного сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Иорданского Хашимитского Королевства;

2. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Комиссией по атомной энергетике Иорданского Хашимитского Королевства;

3. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством промышленности, торговли и снабжения Иорданского Хашимитского Королевства;

4. Соглашение о сотрудничестве между АО "Национальная компания "Самрук-Қазына" и Министерством инвестиций Иорданского Хашимитского Королевства;

5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" управления делами президента Республики Казахстан и Jordan Radio and Television Corporation.

Кроме того, в рамках официального визита главы государства в Иорданию были подписаны 10 межведомственных и коммерческих документов.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев пригласил Короля Иордании посетить Казахстан с визитом.
 
18.02.2025, 14:57 31626

В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций

Стороны планируют рассмотреть вопросы восстановления всего комплекса двусторонних отношений
Эр-Рияд. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Российско-американские переговоры высокого уровня проходят в Эр-Рияде.

На встрече планируют рассмотреть вопросы восстановления всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к саммиту лидеров России и Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.

Члены делегаций расположились за большим прямоугольным столом, справа сидит российская сторона, слева - американская, уточняет РИА Новости.

От Москвы на переговорах присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них сидят трое американских переговорщиков: помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан поддерживает политический диалог России и США по Украине.
 
17.02.2025, 16:44 39596

Токаев и глава МИД Венгрии обсудили расширение торгово-экономических связей двух стран

Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, прибывшего в Астану с официальным визитом, сообщает Акорда.

В ходе встречи собеседники рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, уделив особое внимание расширению взаимовыгодных связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в энергетике и банковском секторе.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам.

Президент отметил высокий уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией. Подчеркнуто поступательное развитие политического диалога на высоком уровне, а также активное межправительственное взаимодействие.

Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение динамичной реализацией соглашений, подписанных в ходе его государственного визита в Будапешт в прошлом году. По его словам, их последовательное воплощение будет способствовать дальнейшему углублению всестороннего партнерства. Глава государства передал приветствие и наилучшие пожелания премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Петер Сийярто в свою очередь проинформировал главу государства, что его визит в Астану направлен на предметное обсуждение с профильными министерствами и ведомствами различных аспектов практической реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.
 
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Теги:ВенгрияМИДТокаев
12.02.2025, 12:05 104216

Страны СНГ будут совместно выявлять коррупцию

Страны СНГ будут совместно выявлять коррупцию
Фото: Depositphotos
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента РК ратифицировали соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, передает корреспондент агентства.

Соглашение подписано Казахстаном, Арменией, Беларусью, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Его цель - повышение эффективности национальных усилий и сотрудничества в сфере противодействия коррупции.

В рамках документа предусмотрены объединение сил стран - участниц СНГ для преодоления рисков дальнейшего роста количества коррупционных преступлений и правонарушений, обеспечение обмена информацией и развитие взаимодействия в сфере антикоррупционного просвещения.

Соглашением определены основные направления и формы по розыску и возврату доходов от коррупции, розыску, задержанию и выдаче лиц, совершивших коррупционные преступления. Кроме того, предусматривается проведение специальных операций и оперативно-профилактических мероприятий.
 
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Теги:СоглашениеСНГкоррупционеры
12.02.2025, 11:36 105561

Мажилис ратифицировал меморандум о миротворцах между Казахстаном и ООН

Мажилис ратифицировал меморандум о миротворцах между Казахстаном и ООН
Фото: Минобороны РК
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента РК ратифицировал меморандум о взаимопонимании между правительством Казахстана и Организацией Объединенных Наций об условиях предоставления ресурсов для участия в миссии UNDOF, передает корреспондент агентства.

Документом устанавливаются административные, логистические и финансовые условия направления национального контингента Казахстана в миротворческую миссию ООН на Голанских высотах.

Для успешного выполнения казахстанской стороной миссии в меморандуме определены численность и род войск, степень их готовности, а также необходимое оборудование и расходные материалы, относящиеся к самообеспечению. Наряду с этим отражены нормы, предусматривающие порядок возмещения расходов правительства РК со стороны ООН.

Предусматриваются правовые процедуры в отношении военнослужащих, входящих в состав миротворческих сил Казахстана, в случае проведения расследования по фактам совершенных правонарушений и дисциплинарных проступков. Военнослужащие и любой гражданский персонал, подчиняющиеся законодательству национального контингента Казахстана, подлежат исключительной юрисдикции правительства РК в отношении любых преступлений и правонарушений.

Напомним, в марте 2024 года Казахстан совершил исторический шаг, развернув на Голанских высотах первый самостоятельный миротворческий контингент. Расширение географии участия казахстанских военнослужащих в миротворческих миссиях свидетельствует о твердом намерении нашей страны оказать поддержку людям, страдающим от военных и гуманитарных кризисов.
 
12.02.2025, 11:35 104921

Глава МИД Таджикистана прибыл с официальным визитом в Казахстан

Стороны обсудят широкий круг актуальных вопросов казахско-таджикского сотрудничества
Глава МИД Таджикистана прибыл с официальным визитом в Казахстан
Фото: МИД РК
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

В рамках визита планируется проведение переговоров с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу в узком и в расширенном форматах", - проинформировали в пресс-службе.


Сообщается, что стороны обсудят широкий круг актуальных вопросов казахско-таджикского двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Астане проходят переговоры секретарей совбезов Казахстана и России.
 
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Теги:МИДМинистрТаджикистанприбытие
12.02.2025, 11:25 100881

В Астане проходят переговоры секретарей совбезов Казахстана и России

Сергея Шойгу примет президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане проходят переговоры секретарей советов безопасности Казахстана и России Гизата Нурдаулетова и Сергея Шойгу, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

Стороны обсудят вопросы двусторонних отношений в различных сферах, актуальные вызовы и угрозы международной и региональной безопасности, ситуацию в Центрально-Азиатском регионе, а также в Сирии и Афганистане", - проинформировали в пресс-службе.


Также ожидается, что Сергея Шойгу примет президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, 11 февраля 2025 года секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Республику Казахстан с рабочим визитом.
 

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