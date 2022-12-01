Президент Казахстана провел встречу с генеральным секретарем ОЭСР

Фото: Акорда
Париж. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Находящийся с официальным визитом во Франции Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи президент отметил плодотворное сотрудничество Казахстана и ОЭСР.
Вчера на встрече с президентом Эмманюэлем Макроном мы еще раз подтвердили наши позиции по многим аспектам двустороннего взаимодействия и подписали важные документы. Также я хочу отметить, что взаимоотношения с Организацией экономического сотрудничества и развития всегда были приоритетом для Казахстана. Мы хотим сохранить наши связи с вашей организацией. Мы также признательны за ваши рекомендации и предложения, касающиеся экономического развития нашей страны", - сказал президент.
За время сотрудничества с организацией Казахстан подписал 42 юридических документа организации, участвует в 37 рабочих органах ОЭСР и имеет активное членство в нескольких отраслевых документах. Кроме того, Казахстан активно участвует в региональных инициативах ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии, борьбе с коррупцией и развитию зеленой экономики.
Глава государства полагает, что расширение совместных инициатив в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании между правительством и ОЭСР станет ключевым шагом в дальнейшем сотрудничестве.
В свою очередь Матиас Корман положительно оценил плодотворное сотрудничество с Казахстаном.
По итогам встречи был подписан протокол о внесении изменений в меморандум о взаимопонимании между правительством РК и Организацией экономического сотрудничества и развития.
Президент также оставил памятную запись в книге почетных гостей организации.