Система Orphus

Президент Казахстана провел встречу с председателем сената Франции

30.11.2022, 08:15 9346
Президент Казахстана провел встречу с председателем сената Франции
Фото: Акорда
Токаев отметил важность укрепления межпарламентских связей между странами
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита во Францию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил сенат Французской Республики и провел встречу с председателем сената Франции Жераром Ларше, сообщила пресс-служба Акорды.

Президента Касым-Жомарта Токаева во дворе здания сената лично встретил Жерар Ларше. Затем глава государства и спикер сената обошли строй почетного караула.

В ходе встречи президент Казахстана выразил уверенность, что договоренности, достигнутые в рамках его официального визита в Париж, придадут новый импульс многогранному сотрудничеству между странами.

По словам Касым-Жомарта Токаева, переговоры с Эммануэлем Макроном подтвердили стратегический характер партнерства между Казахстаном и Францией. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, привлечению инвестиций в энергетическую и транспортно-логистическую сферы.

Президент отметил важность укрепления межпарламентских связей между двумя государствами. В этой связи он пригласил спикера сената посетить с визитом Казахстан.

Жерар Ларше высоко оценил проводимые в нашей стране политические и экономические реформы. Он выразил готовность к активному взаимодействию для развития сотрудничества между Казахстаном и Францией.

В завершение встречи президент Казахстана оставил памятную запись в книге почетных гостей сената Франции.

Как сообщалось ранее, Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан.
 

новости по теме

Президент Казахстана провел встречу с генеральным секретарем ОЭСР

30.11.2022, 19:28 4321
Президент Казахстана провел встречу с генеральным секретарем ОЭСР
Фото: Акорда
По итогам встречи был подписан протокол о внесении изменений в меморандум о взаимопонимании между правительством РК и ОЭСР
Париж. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Находящийся с официальным визитом во Франции Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи президент отметил плодотворное сотрудничество Казахстана и ОЭСР.

Вчера на встрече с президентом Эмманюэлем Макроном мы еще раз подтвердили наши позиции по многим аспектам двустороннего взаимодействия и подписали важные документы. Также я хочу отметить, что взаимоотношения с Организацией экономического сотрудничества и развития всегда были приоритетом для Казахстана. Мы хотим сохранить наши связи с вашей организацией. Мы также признательны за ваши рекомендации и предложения, касающиеся экономического развития нашей страны", - сказал президент.


За время сотрудничества с организацией Казахстан подписал 42 юридических документа организации, участвует в 37 рабочих органах ОЭСР и имеет активное членство в нескольких отраслевых документах. Кроме того, Казахстан активно участвует в региональных инициативах ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии, борьбе с коррупцией и развитию зеленой экономики.

Глава государства полагает, что расширение совместных инициатив в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании между правительством и ОЭСР станет ключевым шагом в дальнейшем сотрудничестве.

В свою очередь Матиас Корман положительно оценил плодотворное сотрудничество с Казахстаном.

По итогам встречи был подписан протокол о внесении изменений в меморандум о взаимопонимании между правительством РК и Организацией экономического сотрудничества и развития.

Президент также оставил памятную запись в книге почетных гостей организации.
 

Узбекистан ратифицировал договоры с Кыргызстаном о границе и водохранилище

30.11.2022, 19:17 4731
Определена линия границы общей протяженностью 302,29 км, в том числе 35 участков узбекско-кыргызской государственной границы
Ташкент. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду, 30 ноября, подписал законы о ратификации договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об отдельных участках государственной границы и соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища, сообщает пресс-служба президент РУ.

Договор между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках государственной границы состоит из 13 статей. Им определена линия границы общей протяженностью 302,29 км, в том числе 35 участков узбекско-кыргызской государственной границы.

Узбекистану переходят 4957 га территории Андижанского водохранилища и дополнительно 19,5 га для обслуживания и охраны плотины, Кыргызстану в качестве компенсации передается 1019 га пастбищных земель.

Кыргызстану также переходят 12 849 га на участке Говасай в качестве компенсации за непостроенный Кемпир-Абадский канал на левом берегу Андижанского водохранилища. При этом кыргызская сторона обязуется не строить гидротехнические и иные сооружения, препятствующие естественному течению реки Говасай и не допускать технического загрязнения воды.

Была достигнута договоренность о том, что вопросы совместного управления водными ресурсами Андижанского водохранилища и участка с родником Чашма в Сохском районе будут регулироваться отдельными договорами.

До завершения демаркационных работ на отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы контроль и охрана государственной границы будут осуществляться по границам фактического землепользования.

Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища состоит из 11 статей. Создана совместная комиссия по совместному управлению водными ресурсами Андижанского водохранилища и утверждено положение о ее деятельности.

Определены уполномоченные государственные органы Узбекистана и Кыргызстана, ответственные за реализацию соглашения, а также определен порядок их взаимодействия.

В соглашении отражены взаимные обязательства сторон соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища.

Узбекская сторона обязуется поддерживать уровень воды в водохранилище на отметке не выше 900 м по горизонтали, обеспечивать свободный доступ и использование воды водохранилища гражданами Кыргызстана (водопой животных, орошение, рыболовство), не устанавливать вокруг водохранилища инженерно-технические сооружения. Кыргызская сторона обязалась обеспечить установление водоохранных зон и соблюдение режима использования воды.

Согласованы меры, которые должны быть реализованы Узбекистаном и Кыргызстаном для обеспечения безопасности Андижанского водохранилища.

Кроме того, создается правовая основа для совместного управления водными ресурсами Андижанского водохранилища. Появится возможность непрерывно снабжать водой около 8 тысяч фермерских хозяйств, что позволит выращивать 2,5 млн тонн сельхозпродукции и экспортировать продукцию на 500 млн долларов.
 

Президент Казахстана встретился с основателем Французского института международных отношений

29.11.2022, 18:49 14356
Президент Казахстана встретился с основателем Французского института международных отношений
Фото: Акорда
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным геополитическим вопросам и перспективам развития ситуации в мире
Париж. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита во Францию глава государства провел встречу с основателем и президентом Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что хорошо знает Тьерри Монбриаля как авторитетного политолога, ученого, а также весьма осведомлен о высокой репутации Французского института международных отношений, одного из самых влиятельных аналитических центров Европы.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным геополитическим вопросам и перспективам развития ситуации в мире.
 

Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан

29.11.2022, 16:34 16001
Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан
Фото: Telegram/БОРТ№1
Во время переговоров президент Франции выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам
Париж. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев, прибывший с официальным визитом в Париж, провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в расширенном составе. Перед переговорами в Елисейском дворце состоялась официальная церемония приветствия, сообщает "БОРТ№1".

В ходе встречи глава Казахстана поблагодарил Макрона за приглашение посетить Францию с официальным визитом и поздравления с переизбранием на пост президента. Токаев отметил, что данный визит позволит укрепить стратегическое партнерство между двумя странами и вывести отношения на новый уровень.

Франция вошла в пятерку крупнейших стран-инвесторов с 2005 года, вложив в экономику Казахстана в общей сложности 17 миллиардов долларов. За последние 9 месяцев двусторонний товарооборот достиг 2,5 миллиарда долларов. Это на 6,1 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. 90 процентов торговли Франции со странами Центральной Азии приходится на Казахстан.

Два государства совместно реализуют эффективные проекты в энергетике, горнодобывающей промышленности, легкой промышленности, строительстве, аэрокосмической, машиностроении, здравоохранении и пищевой промышленности.

В Казахстане действуют более 170 французских компаний и совместных предприятий. Среди них такие компании, как Total Energies, Air Liquide, Airbus, Alstom, Orano и Danone, которые являются ведущими инвесторами нашей экономики. В прошлом году страны утвердили дорожную карту торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества до 2030 года.

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев рассказал о проводимом в стране процессе политической и экономической модернизации.

В свою очередь Эмманюэль Макрон отметил, что Казахстан является стратегическим партнером Франции. Между двумя странами динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество. В сфере энергетики реализуются совместные проекты. Европейский союз инвестирует в различные проекты в Казахстане.

Также Эмманюэль Макрон сообщил, что в 2024 году в Казахстане откроются новые школы с французским языком обучения. Президент Франции выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам.

Стороны обменялись мнениями по укреплению связей двух стран в сфере образования и культуры, обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и ситуацию в Центрально-Азиатском регионе.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмманюэля Макрона посетить Казахстан с визитом.
 

Эксперты Казахстана, России и Узбекистана обсудят создание тройственного газового союза

29.11.2022, 12:10 19326
Эксперты Казахстана, России и Узбекистана обсудят создание тройственного газового союза
Фото: Depositphotos
Необходимо провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и России Владимира Путина речь шла о создании "тройственного газового союза", сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

Создание тройственного газового союза в составе России, Казахстана, Узбекистана планируется с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин считают, что необходимо провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон", - добавил Желдибай.

 

Президент Казахстана с официальным визитом прибыл во Францию

29.11.2022, 08:21 21531
Президент Казахстана с официальным визитом прибыл во Францию
Фото: Depositphotos
Токаев проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов
Париж. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Отмечается, что в Париже Касым-Жомарт Токаев планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.
 
Кроме того, глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.

 
Напомним, вчера президент Казахстана принял онлайн-участие в пленарном заседании Межрегионального форума России и Казахстана в Оренбурге.
 

Токаев готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном

28.11.2022, 21:25 25906
В отношениях РФ и РК есть вопросы, требующие переговоров, в частности газовая сфера
Москва. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
 
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему", сообщает РИА Новости.
 

Сегодня говорил Владимир Владимирович о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз и он собирается позвонить президенту Узбекистана. Нам тоже нужно вникнуть в эту тему, во всяком случае мне… с тем, чтобы прийти к искомым результатам и соглашениям. В принципе, мы готовы к этому. Почему бы нет", - сказал глава государства.

 
Президент Казахстана также отметил, что в отношениях РФ и РК есть вопросы, требующие переговоров, в частности газовая сфера, но Астана не драматизирует ситуацию.
 

Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем", - сказал президент РК.

 
Он добавил, что он сказал об этом президенту России.
 

Я только что сказал Владимиру Владимировичу, что такие вопросы имеются. Они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации. Это рабочие вопросы. И я уверен, что мы достигнем соответствующих договоренностей", - сказал Токаев.

 

Токаев: Казахстан будет привлекать как можно больше российских инвестиций

28.11.2022, 19:58 25811
Токаев: Казахстан будет привлекать как можно больше российских инвестиций
Оренбург. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли онлайн-участие в пленарном заседании Межрегионального форума России и Казахстана в Оренбурге.
 
Токаев также отметил высокий уровень организации мероприятия в России.
 
Глава государства заявил, что сама тема форума имеет особое значение в нынешних условиях кризиса в международной торговле и геополитической неопределенности.
 

Действительно, снятие всех ограничений и создание взаимовыгодных условий в торговле, безусловно, является ключом к качественному экономическому росту наших стран. Поэтому наша сегодняшняя встреча имеет особое значение", - сказал президент РК.

 
Он подчеркнул, что, по данным ВТО, самые развитые страны мира, стоявшие у истоков либеральных торговых договоренностей, в последние полгода увеличивают темпы введения экспортных ограничений.
 

К примеру, страны G20 с мая по октябрь ввели 47 ограничительных мер на товары, объем торговли которых не превышают 160 млрд долларов. Речь идет о постоянно возникающих запретах на экспорт, дополнительных лицензионных требованиях, квотах и пошлинах. На этом фоне сотрудничество между Казахстаном и Россией, к счастью, отличается от глобальных тенденций", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он также заявил, что Казахстан будет привлекать как можно больше российских инвестиций в экономику страны.
 

Мы будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику. Это является еще одним доказательством того, что между нашими странами налажено эффективное экономическое взаимодействие", - сказал президент Казахстана

 
Глава государства подчеркнул, что приток прямых инвестиций из России в Казахстан в 2021 году обошел допандемийный уровень больше чем на треть и превысил отметку в 1,9 млрд долларов.
 
При этом инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34%, достигнув 535 млн долларов.
 
Напомним, Россия входит в пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана. По итогам I полугодия 2022 года валовой приток ПИИ из России вырос на 30%, с $722 до $938 млн. В целом валовой поток ПИИ из РФ с 2005 года составляет порядка $18,7 млрд, что меньше инвестиции из Нидерландов ($108,2 млрд), США ($50,1 млрд) и Китая ($22,4 млрд).
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов