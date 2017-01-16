Президент Казахстана встретился с представителями деловых кругов ОАЭ

Абу-Даби. 15 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с представителями деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба Акорды.

Во встрече приняли участие руководители ведущих эмиратских компаний, работающих на мировом уровне, говорится в сообщении.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что ОАЭ являются одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. Нурсултан Назарбаев отметил, что с момента обретения нашей страной независимости общий объем прямых инвестиций из ОАЭ достиг порядка $2 млрд.

"В Казахстане действуют около 200 совместных предприятий с участием эмиратского капитала. Реализуются проекты в сельском хозяйстве, металлургии и энергетике. Налажены тесные связи с государственной инвестиционной компанией "Мубадала", - сказал президент Казахстана.

Глава государства особо отметил реализацию двустороннего инвестиционного проекта "Абу Даби плаза" в Астане общей стоимостью $1,6 млрд.

Также президент Казахстана подчеркнул, что наша страна уделяет особое внимание диверсификации экономики и ставит задачу войти в число 30 самых развитых государств.

"Для достижения этой цели предусмотрены комплексные льготы бизнесу, создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подробно остановился на ключевых системных мероприятиях и институциональных реформах, проводимых в республике.

"За годы независимости общий приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны превысил 265 млрд долларов. В рейтинге Всемирного банка "Легкость ведения бизнеса" Казахстан занимает 35-е место. На сегодняшний день граждане 56 государств могут свободно въезжать в Казахстан без оформления визы. В их числе - и Объединенные Арабские Эмираты", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана пригласил компании ОАЭ принять активное участие в реализации программы индустриализации, заверив, что наша страна готова оказать всестороннюю инвестиционную поддержку.

"Инвесторы в приоритетных отраслях освобождены от уплаты корпоративного подоходного и земельного налогов сроком на 10 лет, налога на имущество - на 8 лет. В целях поддержки зарубежных компаний на протяжении 19 лет действует Совет иностранных инвесторов", - сказал глава государства.

Кроме того, президент Казахстана отметил, что в нашей стране функционируют 10 специальных экономических зон и 20 индустриальных зон.

"Нас интересует огромный опыт ОАЭ в сфере развития индустриальных зон. Мы готовы передать такие зоны в управление эмиратским компаниям", - отметил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства сообщил эмиратским бизнесменам, что Казахстан проводит масштабную кампанию по приватизации крупных государственных предприятий, в рамках которой на продажу выставлено порядка семисот активов.

"Это акции предприятий горно-металлургической, нефтедобывающей отраслей, энергетики, транспорта и связи, инфраструктурные объекты. Мы приветствуем участие эмиратских компаний в приватизации", - отметил президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на деятельности Международного финансового центра "Астана" и предстоящем проведении международной выставки "ЭКСПО-2017", которая имеет общую тематику с проходящим в Абу-Даби Саммитом.

"В этом году в нашей столице пройдёт международная выставка "ЭКСПО-2017" на тему "Энергия будущего". В ней планируют принять участие свыше 110 стран, 18 международных организации, а также ведущие мировые компании в области возобновляемых источников энергии. Эмираты первыми среди арабских государств официально подтвердили своё участие", - сказал глава государства.

Президент Казахстана отметил, что в рамках двусторонних переговоров было подписано соглашение по сотрудничеству между "Астана ЭКСПО-2017" и "Бюро ЭКСПО Дубай 2020", выразив надежду на плодотворное сотрудничество с ОАЭ в области "зеленой" энергетики, альтернативных и возобновляемых источников энергии.

В завершение Нурсултан Назарбаев поблагодарил всех участников встречи и высказал уверенность, что сторонами будут определены новые возможности и перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

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