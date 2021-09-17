Президент Казахстана встретился с премьер-министром Пакистана

Фото: Акорда

ДУШАНБЕ. 16 СЕНТЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом отметил высокий уровень двусторонних отношений, основанных на доверии и взаимном уважении, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент призвал рассмотреть новые возможности для укрепления транспортно-логистических связей в сферах, представляющих общий интерес. Глава государства особо отметил необходимость расширения торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев пригласил Имрана Хана посетить Казахстан с визитом, сообщает пресс-служба Акорды.

В свою очередь, премьер-министр Пакистана заявил о важности развития логистических возможностей, которые будут способствовать наращиванию торгово-экономического взаимодействия двух стран. Имран Хан пригласил лидера Казахстана посетить Пакистан.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане и вопросам обеспечения региональной безопасности.





Сегодня в Душанбе прошла сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием лидеров стран Организации.

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