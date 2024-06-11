10.06.2024, 13:05 9431
Президент Конго посетит с визитом Казахстан
В этом году Казахстан и Конго отмечают 25-летний юбилей дипломатических отношений
Фото: Акорда
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли, сообщает Акорда.
Приветствуя Франсуазу Жоли, президент отметил, что рассматривает ее визит как знак искренней заинтересованности в развитии взаимовыгодных связей между Казахстаном и Республикой Конго.
В этом году страны отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.
Франсуаза Жоли выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием и передала наилучшие пожелания от президента Конго Дени Сассу-Нгессо.
На встрече были обсуждены вопросы предстоящего визита главы Республики Конго в Казахстан, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества.
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10.06.2024, 20:04 6296
Токаев поздравил премьер-министра Индии
Фото: Акорда
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Нарендру Моди по случаю его переизбрания премьер-министром Индии, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил, что переизбрание на столь высокий пост свидетельствует о непоколебимом доверии и поддержке индийскими гражданами дальновидной политики Нарендры Моди.
Я убежден, что под вашим умелым руководством Индия продолжит свой впечатляющий путь в качестве одной из самых быстрорастущих экономик и достигнет новых свершений. Казахстан высоко ценит давнее стратегическое партнерство с Индией, которое зиждется на крепких узах дружбы, общих ценностях и добрых отношениях между нашими народами", - говорится в телеграмме.
Президент Казахстана пожелал премьер-министру успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Индии - процветания и благополучия.
07.06.2024, 10:33 35716
Казахстан с государственным визитом посетит президент Республики Корея
Фото: Акорда
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посетит президент Республики Корея Юн Сок Ёль.
Президенты двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов", - сообщила пресс-служба Акорды.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Корея в 4 раза увеличат количество авиарейсов.
06.06.2024, 13:16 47181
Совместное противодействие угрозам обсудили в Алматы секретари совбезов ОДКБ
Участники встречи подробно обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ
Фото: ОДКБ
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Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заседание комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности состоялось в Алматы.
В ходе встречи с докладом об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и мерах, направленных на нейтрализацию вызовов и угроз безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, выступил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Участники встречи провели подробное обсуждение военно-политической обстановки в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности и меры по совершенствованию деятельности и взаимодействия в формате организации в вопросе противодействия вызовам и угрозам государств - членов ОДКБ", - сообщает пресс-служба организации.
Особое внимание было уделено проекту целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Проект документа был одобрен членами КССБ и рекомендован генеральному секретарю ОДКБ представить его на рассмотрение СКБ ОДКБ установленным порядком.
Напомним, 3 июня в Алматы прошло очередное заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. В 2024 году в организации председательствует Республика Казахстан. Перед спикерами государств - членов ОДКБ выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что силы ОДКБ должны находиться в высокой степени боеготовности, а также напомнил, что осенью на территории Казахстана пройдут учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2024" и "Скала-2024".
06.06.2024, 10:31 48856
У России и Казахстана очень близкие союзнические отношения - Путин
По его словам, между Россией и Казахстаном нет ни одного вопроса, который бы осложнял двусторонние отношения
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Санкт-Петербург. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что у России и Казахстана очень близкие союзнические отношения, сообщает пресс-служба президента РФ.
У нас не просто очень близкие, а союзнические, стратегические отношения. Что касается России и Казахстана, то можно говорить в полном смысле этого слова. Это касается и торгово-экономических связей, они растут, растут уверенно каждый год. Растущий уровень товарооборота об этом говорит. У нас очень много направлений нашего взаимодействия. Я даже все сейчас и не перечислю: это и энергетика, и промышленная кооперация, это тот же космос, очень много", - сказал Путин.
Он сообщил, Россия будет поставлять газ в Казахстан.
Сейчас, если говорить об энергетике, мы не только в Узбекистан будем подавать газ, будем то же самое делать и в отношении Казахстана - северный Казахстан нуждается в наших энергоносителях", - сообщил президент РФ.
По его словам, между Россией и Казахстаном нет ни одного вопроса, который бы осложнял двусторонние отношения.
Честно говоря, я не вижу ни одного вопроса, который бы был спорным и который хоть как-то осложнял наши отношения. Мы говорили о сотрудничестве с Китаем. У нас 90 процентов товарооборота приходится на национальные валюты с Китайской Народной Республикой. То же самое происходит и в наших отношениях с Казахстаном. Там, наверное, почти уже 100 процентов, почти все в национальных валютах", - сказал президент РФ.
Он отметил, что постоянно контактирует с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
У нас сложились с ним очень добрые, доверительные, дружеские отношения", - добавил Путин.
05.06.2024, 12:01 59071
В Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества
Фото: kabar.kg
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Казахстана.
Главы государств - членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия", - проинформировали в пресс-службе.
Также ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.
Напомним, Казахстан принял на себя роль председателя ШОС.
05.06.2024, 09:35 61526
Казахстан поддерживает усилия мирового сообщества по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке - МИД
Фото: МИД РК
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан решительно поддерживает усилия мирового сообщества, направленные на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Приветствуем мирную инициативу Белого дома, основные положения которой предусматривают прекращение огня между Израилем и ХАМАС, освобождение заложников, обеспечение гуманитарной помощи, а также последующее восстановление сектора Газа при поддержке международного сообщества. Выражаем надежду, что предложенные меры, в случае их реализации, позволят прекратить кровопролитие и жертвы среди мирного населения, а также создать предпосылки для достижения мира в регионе. Подтверждаем неизменную позицию Казахстана, что единственным решением многолетнего конфликта является создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе формулы "два государства для двух народов", - говорится в сообщении ведомства.
05.06.2024, 08:31 62806
Президент Казахстана и эмир Катара провели переговоры по телефону
Фото: Акорда
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Казахстана в Катар в феврале текущего года", - сообщила пресс-служба Акорды.
Главы государств с удовлетворением отметили позитивную динамику казахско-катарского взаимодействия и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему наращиванию многогранного сотрудничества между двумя странами.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что надеется на встречу с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани в ходе предстоящего саммита ШОС в Астане.
04.06.2024, 17:45 69421
Токаев поставил ряд задач перед постпредом Казахстана при ООН и послом республики в Беларуси
Президент подчеркнул важность дальнейшего укрепления казахско-белорусского стратегического партнерства
Фото: Акорда
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач перед послом страны в Беларуси, постоянным представителем при уставных органах Содружества Независимых Государств Тимуром Жаксылыковым и постпредом РК при Организации Объединенных Наций Кайратом Умаровым, сообщает Акорда.
В частности, в ходе встречи с Тимуром Жаксылыковым президент поставил перед послом задачи по развитию многопланового сотрудничества между Казахстаном и Республикой Беларусь, а также по взаимодействию c уставными органами СНГ.
Кроме того, в ходе беседы глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления казахско-белорусского стратегического партнерства.
Также Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного постоянного представителя Казахстана при ООН Кайрата Умарова.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Кайратом Умаровым ряд конкретных задач, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций", - сообщили в пресс-службе.
Президент отметил важность продолжения последовательной работы с данной универсальной организацией.
Напомним, ранее Токаев назначил двух новых послов.
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