Президент Конго посетит с визитом Казахстан

В этом году Казахстан и Конго отмечают 25-летний юбилей дипломатических отношений

Фото: Акорда

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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли, сообщает Акорда





Приветствуя Франсуазу Жоли, президент отметил, что рассматривает ее визит как знак искренней заинтересованности в развитии взаимовыгодных связей между Казахстаном и Республикой Конго.





Акорда





В этом году страны отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.





Франсуаза Жоли выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием и передала наилучшие пожелания от президента Конго Дени Сассу-Нгессо.





Акорда





На встрече были обсуждены вопросы предстоящего визита главы Республики Конго в Казахстан, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества.