Президент: нам нужен парламентский оппозиционный институт

Нам нужен парламентский оппозиционный институт. Для этого закон "О парламенте" должен быть дополнен нормами, гарантирующими политическое меньшинство. Это позволит властям обеспечить планомерную работу альтернативной службы в законодательной власти", - сказал президент сегодня на заседании Национального совета общественного доверия.
Ранее Токаев также рекомендовал вдвое сократить минимальное количество членов партии для регистрации.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства