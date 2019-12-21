Президент: нам нужен парламентский оппозиционный институт

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости в стране парламентского оппозиционного института, передает Kazakhstan Today.

Нам нужен парламентский оппозиционный институт. Для этого закон "О парламенте" должен быть дополнен нормами, гарантирующими политическое меньшинство. Это позволит властям обеспечить планомерную работу альтернативной службы в законодательной власти", - сказал президент сегодня на заседании Национального совета общественного доверия.

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