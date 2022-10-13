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Президент РК наградил президента Турции орденом "Достық" I степени

12.10.2022, 19:05 13256
Президент РК наградил президента Турции орденом "Достық" I степени
Фото: Акорда
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, находящемуся с государственным визитом в Казахстане, был вручен орден "Достық" I степени, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев назвал президента Турции истинным лидером, ведущим вперед свою страну.
 

Благодаря вашей конструктивной политике повысился авторитет Турции в мире. Все международное сообщество уважает вашу страну как развитое государство, обладающее большим потенциалом. С давних времен Турция - страна, связанная с нами общими корнями. Вы являетесь ближайшим и надежным стратегическим партнером Казахстана", - отметил глава государства.

 
По словам президента Казахстана, Реджеп Тайип Эрдоган вносит значительный вклад в укрепление братских уз, связывающих два народа.
 

Я высоко ценю этот вклад. Ваши неустанные усилия направлены на сближение наших родственных стран во имя общих интересов. Организация тюркских государств, которая изначально была создана как совет и теперь стала полноценной организацией, - яркое тому подтверждение. Кроме того, хочу особо отметить ваши миротворческие усилия. Мы поддерживаем ваши инициативы по разрешению мировых кризисов и региональных проблем", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава нашего государства отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении многогранного сотрудничества с Турцией, основанного на стратегическом партнерстве. Он подчеркнул, что наши братские страны вместе идут в будущее.
 

Мы продолжим движение по пути вечной дружбы и братства. Вы вносите неоценимый вклад в поступательное развитие казахско-турецких связей. Учитывая ваши исключительные исторические заслуги в этой сфере, я принял решение наградить вас орденом "Достық" I степени. Это решение, несомненно, будет золотыми буквами вписано в летопись двусторонних отношений. Я готов и впредь направлять все свои усилия на укрепление дружбы и взаимопонимания наших народов", - заявил президент.

 
Напомним, 12 октября в Казахстан с государственным визитом прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. В столичном аэропорту его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После торжественной церемонии встречи президента Турции в резиденции "Акорда" главы государств провели переговоры.
 

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Путин провел встречу с Эрдоганом в Астане

13.10.2022, 16:54 2511
Путин провел встречу с Эрдоганом в Астане
Фото: kremlin.ru
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает kremlin.ru.

На встрече Путин подчеркнул, что все договоренности, которые были достигнуты во время визита Эрдогана в Сочи, исполняются.

Это касается и инвестиционного процесса. Это касается строительства атомной электростанции «Аккую». Работа идёт по плану, сейчас на площадке работает 20 тысяч человек. Мы входим в график, и, судя по всему, нам удастся выполнить наши договорённости и запустить к столетию Турецкой Республики первый энергоблок", - сообщил Путин.


Он также заверил, что все поставки углеводородов через территорию Турции, в том числе в европейские страны, производятся в полном объеме.

«Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня», - отметил российский президент.

Он также заметил, что, если Турция заинтересована, то Россия готова рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны.

Хаб, по мнению Путина, мог бы стать и площадкой для нормального рыночного ценообразования "без всякой политической окраски".

Эрдоган, в свою очередь, предложил продолжать поставки через Турцию российских удобрений в беднейшие страны мира, подчеркнув, что они имеют для Турции большее значение, чем развитые.

Он также еще раз поздравил Путина с юбилеем.

 

Государства-члены на VI саммите СВМДА приняли ряд документов

13.10.2022, 16:33 1931
Государства-члены на VI саммите СВМДА приняли ряд документов
Фото: кадр из видео
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии государства-члены приняли Астанинское заявление о трансформации СВМДА в полноценную международную организацию.
 

Есть ли какие-либо возражения относительно принятия документов, которые касаются трансформации СВМДА? Возражений нет. Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым", - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита.

 
Помимо Астанинского заявления на саммите были приняты следующие документы:
 
  • положения о Фонде СВМДА и создание специального механизма идентификации и реализации проектов СВМДА;
  • план действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций;
  • заявление лидеров СВМДА о сотрудничестве в сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их использования;
  • решение о следующем председательстве Казахстана в СВМДА на 2022-2024 годы;
  • предоставление Кувейту статуса государства - члена Совещания.
 
Как сообщалось ранее, в Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стартовал VI саммит СВМДА, приуроченный к 30-летию инициативы о созыве Совещания.
 
На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси.
 
На саммите ЕАЭС и СВМДА подписали меморандум о взаимопонимании.
 
Также сообщалось, что участники саммита поддержали предложение Касым-Жомарта Токаева о трансформации форума в полноценную международную организацию.
 
Кроме того, Кувейт получил статус государства - члена СВМДА.
 

Пришло время Азии - Лукашенко

13.10.2022, 15:53 3351
Пришло время Азии - Лукашенко
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко на полях Саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает "БОРТ№1".
 
Президент Казахстана поблагодарил Александра Лукашенко за участие в саммитах СВМДА и СНГ и отметил, что Казахстан придает большое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с Беларусью.
 
В ходе беседы президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-белорусского многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации.
 

Я постоянно говорю членам правительства, что нужно делать все возможное с тем, чтобы наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, содействовать проектам. Надо использовать имеющиеся возможности. С моей стороны будет предприниматься все возможное для продолжения эффективного многостороннего сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил президента Казахстана за приглашение на саммит, отметив значительный потенциал дальнейшего укрепления СВМДА.
 

То, что вы начали развивать организацию СВМДА глобально, это очень правильно", - заявил президент Беларуси.

 
Он также признался, что искренне ощущает и считает: "Пришло время Азии".
 
Лидеры также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.
 
 

СВМДА трансформируют в полноценную международную организацию

13.10.2022, 13:10 6681
СВМДА трансформируют в полноценную международную организацию
Фото: akorda.kz
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Участники саммита СВМДА решили трансформировать форум в полноценную международную организацию. Данное предложение вынес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
 
Как подчеркнул глава государства, Казахстан определил для своего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию.
 

Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень", - цитирует Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Акорды.

 
Он выразил признательность всем государствам - членам СВМДА, поддержавшим заявку Казахстана на новый срок председательства в 2022-2024 годах. Глава государства сообщил, что наша страна ставит перед собой серьезные цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государств-членов.
 

Во-первых, экономическое измерение. Считаю своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров. Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он вновь подтвердил, что Казахстан привержен дальнейшему развитию СВМДА, и выразил уверенность, что Совещание, учитывая его уникальный формат и географию, имеет серьезные перспективы и большое будущее.
 

Я благодарю государства-члены за то, что вы доверили Казахстану председательство еще на два года. Казахстан, как инициатор процесса СВМДА, останется приверженным дальнейшему развитию нашей организации на благо и в интересах всех ее государств-членов", - подчеркнул президент РК.

 

Казахстан воздержался в голосовании по резолюции ООН против референдумов по присоединению новых территорий к России

13.10.2022, 12:20 8471
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан воздержался в голосовании по резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, осуждающей проведение референдумов, организованных Россией по присоединению новых территорий.
 
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН". В ней государства осудили организацию Российской Федерацией референдумов, сообщает служба новостей ООН в Twitter.
 
 За высказались 143 страны, против проголосовали 5 стран, 35 воздержались.
 
 

Путин: Ключевую роль в мире начинает играть Азия

13.10.2022, 11:55 9361
Путин: Ключевую роль в мире начинает играть Азия
Фото: t.me/bort_01
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Серьезные изменения происходят в глобальной политике, мир становится многополярным, ключевую роль начинает играть Азия, заявил президент России Владимир Путин в ходе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
 

Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы", - сказал президент России.

 
Путин отметил, что страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, здесь динамично, с хорошей отдачей действуют интеграционные объединения.
 
Он подчеркнул, что Россия выступает за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, а также за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики, информирует РИА Новости.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался, что будущее Азии зависит от коллективной готовности к укреплению диалога.

Напомним, в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
 

Парламент РК ратифицировал соглашение об обмене информацией при перемещении наличных через границу ЕАЭС

13.10.2022, 11:08 11361
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании сената парламента принят закон "О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза".
 
Как сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, соглашение подписано в Москве 20 июля 2021 года.
 

Целью разработки соглашения является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС. Соглашением определен порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных средств и денежных инструментов", - сказал Ерулан Жамаубаев.

 
По его словам, информационное взаимодействие осуществляется по запросу уполномоченного органа одного государства - члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена.
 
Также депутаты приняли закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года". Документ направлен на улучшение механизма взаимодействия стран участников Евразийского экономического союза по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
 

Принятые законы направлены на дальнейшее укрепление сотрудничества государств-членов Таможенного союза по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма. Полагаем, что принятые законы сформируют дополнительные правовые основы для предупреждения данных преступлений", – отметил Маулен Ашимбаев, комментируя итоги рассмотрения.

 
Кроме того, в ходе заседания сенаторы приняли постановление о прекращении полномочий депутата сената – Ахылбека Куришбаева в связи с его переходом на другую работу.
 

Токаев: Будущее Азии зависит от коллективной готовности к укреплению диалога

13.10.2022, 10:24 12571
Токаев: Будущее Азии зависит от коллективной готовности к укреплению диалога
Фото: Кадр из видео
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В своем выступлении на открытии VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Азия стала признанным мировым экономическим лидером по номинальному ВВП и паритету покупательной способности.
 
Глава государства отметил, что прогноз о том, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью. Регион обладает значительными человеческими и природными ресурсами. 21 из 30 крупнейших городов мира расположен в Азии.
 

Ожидается, что из всего предполагаемого роста потребления среднего класса в 30 триллионов долларов к 2030 году только 1 триллион долларов придется на западные экономики. Однако будущее самой Азии зависит от нашей коллективной готовности к укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями. Уверен, что шаги, предпринятые для развития СВМДА, соответствуют этой цели. Совещание и впредь будет способствовать прогрессу, экономическому процветанию и диалогу между культурами и цивилизациями, взаимодействуя с другими успешными многосторонними организациями, действующими на азиатском континенте", - заявил Токаев.

 
Президент подчеркнул, что Казахстан в качестве председателя Совещания намерен наращивать усилия по дальнейшему продвижению процесса СВМДА. Благодаря поддержке государств-членов это уже принесло ощутимые результаты.
 

В прошлом году был пересмотрен каталог мер доверия СВМДА, в который включены такие новые приоритетные области сотрудничества, как эпидемиологическая безопасность, здравоохранение и фармацевтика, безопасность информационных и коммуникационных технологий. Мы создали совещательный орган - Совет мудрецов СВМДА, в который войдут видные политические и общественные деятели, чей богатый опыт и знания будут способствовать реализации наших совместных усилий", - сказал Токаев.

 
Особое внимание президент уделил геополитической ситуации на планете.
 

Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономики. Это явление уже названо глобальной дисфункцией. С момента проведения предыдущего саммита СВМДА в 2019 году мировое сообщество пережило тяжелые испытания, негативные последствия которых продолжают оказывать воздействие на глобальное развитие. На мой взгляд, особо важной задачей, стоящей перед нами, является достижение устойчивости в международных отношениях перед лицом возникающих беспрецедентных угроз. Критически важно придать новый импульс многосторонним механизмам и вернуться к открытому диалогу", - высказался он.

 
По его словам, Казахстан в качестве председателя Совещания ставит перед собой задачу наращивать усилия по дальнейшему продвижению процесса в рамках СВМДА. В прошлом году был пересмотрен каталог мер доверия СВМДА, в который включены новые приоритетные области сотрудничества, такие как эпидемиологическая безопасность, здравоохранение и фармацевтика, безопасность информационных и коммуникационных технологий.
 

Форум аналитических центров СВМДА будет служить универсальной платформой для экспертов и специалистов со всей Азии для обмена опытом и идеями, реализации совместных исследовательских проектов. В этом году в Астане прошли деловой совет и бизнес-форум СВМДА, а также пятое заседание Молодежного совета СВМДА. Сегодня будет учрежден Фонд СВМДА. Его цель - создание специального механизма для отбора проектов СВМДА и сбора добровольных средств на их реализацию. Также растет число наблюдателей и партнеров. В качестве наблюдателя к СВМДА присоединился Туркменистан. Были приняты решения об установлении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", - сообщил глава государства.


Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан определил для своего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию.

Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень", – добавил президент Казахстана.

 

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