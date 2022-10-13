Президент РК наградил президента Турции орденом "Достық" I степени

Фото: Акорда
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, находящемуся с государственным визитом в Казахстане, был вручен орден "Достық" I степени, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев назвал президента Турции истинным лидером, ведущим вперед свою страну.
Благодаря вашей конструктивной политике повысился авторитет Турции в мире. Все международное сообщество уважает вашу страну как развитое государство, обладающее большим потенциалом. С давних времен Турция - страна, связанная с нами общими корнями. Вы являетесь ближайшим и надежным стратегическим партнером Казахстана", - отметил глава государства.
По словам президента Казахстана, Реджеп Тайип Эрдоган вносит значительный вклад в укрепление братских уз, связывающих два народа.
Я высоко ценю этот вклад. Ваши неустанные усилия направлены на сближение наших родственных стран во имя общих интересов. Организация тюркских государств, которая изначально была создана как совет и теперь стала полноценной организацией, - яркое тому подтверждение. Кроме того, хочу особо отметить ваши миротворческие усилия. Мы поддерживаем ваши инициативы по разрешению мировых кризисов и региональных проблем", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава нашего государства отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении многогранного сотрудничества с Турцией, основанного на стратегическом партнерстве. Он подчеркнул, что наши братские страны вместе идут в будущее.
Мы продолжим движение по пути вечной дружбы и братства. Вы вносите неоценимый вклад в поступательное развитие казахско-турецких связей. Учитывая ваши исключительные исторические заслуги в этой сфере, я принял решение наградить вас орденом "Достық" I степени. Это решение, несомненно, будет золотыми буквами вписано в летопись двусторонних отношений. Я готов и впредь направлять все свои усилия на укрепление дружбы и взаимопонимания наших народов", - заявил президент.
Напомним, 12 октября в Казахстан с государственным визитом прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. В столичном аэропорту его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После торжественной церемонии встречи президента Турции в резиденции "Акорда" главы государств провели переговоры.