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Президент РК принял главу МИД Катара

10.06.2021 5536
Президент РК принял главу МИД Катара
Фото пресс-службы Акорды
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Катара шейха Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, прибывшего в РК с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахско-катарских отношений с акцентом на укрепление политических, торгово-экономических и инвестиционных связей, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Глава государства отметил большие возможности для укрепления отношений между Казахстаном и Катаром в сферах, представляющих взаимный интерес.
 

Думаю, что ваш визит будет иметь весьма полезное значение. Не сомневаюсь, что в будущем нам удастся достичь больших результатов в нашем сотрудничестве. Казахстан заинтересован в достижении этих результатов", - подчеркнул президент.

 
Касым-Жомарт Токаев также рассказал о достигнутой по итогам недавнего телефонного разговора с эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани договоренности о совместной подготовке нескольких крупных инвестиционных проектов в преддверии запланированного визита лидера Катара в Казахстан.
 
В свою очередь, заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Катара передал слова приветствия и наилучшие пожелания от эмира Катара президенту и народу Казахстана.
 
Шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани проинформировал главу государства о стремлении эмира Катара создать прочную основу для дальнейшего укрепления взаимодействия с Казахстаном с акцентом на экономический блок. Он также передал поздравления катарского лидера по случаю разработки казахстанского антиковидного препарата QazVac, подчеркнув намерение оказать любую поддержку в данном вопросе.
 
Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства Катара сообщил Касым-Жомарту Токаеву об итогах переговоров с его коллегой Мухтаром Тлеуберди, а также о получении от казахстанской стороны ряда предложений по реализации инвестиционных проектов. В данном контексте он отметил, что Фонд национального благосостояния и национальные компании Катара ведут активную работу по изучению этих проектов.
 

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