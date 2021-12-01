Президент РК провел ряд встреч в Женеве

ЖЕНЕВА. 30 НОЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч в Женеве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства встретился с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой. В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления сотрудничества Казахстана с ООН. Особое внимание было уделено совместным усилиям по противодействию пандемии, обеспечению региональной безопасности и стабильности, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент рассказал о принимаемых в Казахстане мерах по противодействию пандемии, а также о своем призыве к другим странам объединить усилия в борьбе с новыми штаммами коронавируса на Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в современных условиях ООН остается основой системы мультилатерализма. Казахстан с первых дней Независимости был и остается приверженным принципам, целям и задачам всемирной организации.

Президент заявил, что наша страна продолжит вносить посильный вклад в дело ядерного разоружения и укрепления режима нераспространения оружия массового уничтожения. Собеседники обсудили текущую ситуацию в Центральной Азии, размещение в Алматы Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), инициативу Казахстана о создании на своей территории Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития.

В ходе беседы были затронуты темы, касающиеся проводимых в Казахстане политических реформ, прав и свобод человека, гендерных вопросов.

Татьяна Валовая поздравила Главу государства с 30-летием Независимости Республики Казахстан, отметив выдающиеся достижения страны за этот период.

Она передала Касым-Жомарту Токаеву теплый привет и наилучшие пожелания от коллектива Женевского отделения ООН, которое он возглавлял в 2011-2013 годах.

Также в Женеве состоялась беседа главы государства с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

В ходе встречи обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и МККК. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе по гуманитарной ситуации в Афганистане.

Отмечено успешное взаимодействие нашей страны с МККК в вопросах репатриации и реинтеграции, воссоединения семей и психологической поддержки лиц, вернувшихся из конфликтных зон.

Подтвердив полную поддержку деятельности Международного комитета Красного Креста, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность Петера Маурера на посту руководителя этой организации.

Президент выразил признательность МККК за плодотворное взаимодействие с Министерством обороны Казахстана по вопросам проведения миротворческих операций. Глава государства проинформировал о планах по расширению географии присутствия казахстанских военнослужащих в миротворческих миссиях ООН.

Поблагодарив за возможность встречи, Петер Маурер рассказал Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности и планах МККК. Он также высоко оценил усилия нашей страны по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу.

Кроме того, президент Казахстана провел встречу с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой. В ходе беседы обсуждены перспективы сотрудничества между Казахстаном и Всемирной торговой организацией, в том числе в контексте председательства нашей страны на 12-й Министерской конференции ВТО. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития международной торговли.

Как известно, 26 ноября ВТО выступила с заявлением о переносе 12-й Министерской конференции, которая должна была состояться в Женеве с 30 ноября по 3 декабря.

Нгози Оконджо-Ивеала высказала сожаление в связи с вынужденным переносом мероприятия из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, подчеркнув, что это было весьма тяжелым решением. Участники встречи рассмотрели возможные новые сроки проведения мероприятия.

Говоря о важности сотрудничества с ВТО, президент подчеркнул ключевую роль Организации в восстановлении мировой экономики в условиях пандемии.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил полную поддержку продолжающемуся под руководством Нгози Оконджо-Ивеалы конструктивному диалогу с государствами-членами ВТО, ключевыми международными организациями и фармацевтическими компаниями с целью обеспечения всеобщего и равного доступа к вакцинам.

Собеседники также обсудили запланированный на ноябрь 2022 года выпуск первого Обзора торговой политики Казахстана в ВТО. Президент отметил большую значимость этого события для нашей страны. Он выразил надежду на то, что Казахстану удастся подтвердить приверженность правилам и положениям ВТО, а также обязательствам, взятым при вступлении в эту организацию.

В завершение глава государства пригласил Нгози Оконджо-Ивеалу посетить Казахстан с визитом.