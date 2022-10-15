Президент России предложил активизировать сотрудничество СНГ с ОДКБ и ШОС

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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин предложил активизировать сотрудничество Содружества Независимых Государств с Организацией Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организацией сотрудничества в области борьбы с терроризмом, экстремизмом и преступностью.
На предыдущих встречах лидеров СНГ неоднократно говорилось о важности активизации совместной работы по укреплению безопасности в нашем общем регионе и развитию взаимодействия между СНГ и ОДКБ", - цитирует ТАСС президента РФ.
Он также считает "целесообразным в полной мере использовать потенциал взаимодействия между СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС)".
Среди направлений взаимодействия президент РФ назвал "борьбу с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией".
Конкретные возможности для этого предоставит подписываемая сегодня программа сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы", - уточнил Владимир Путин.
По его мнению, "СНГ и ШОС могли бы теснее сопрягать усилия и в развитии транспортной взаимосвязанности, межрегиональной торговли, контактов в области культуры, туризма, науки, техники, здравоохранения".
Гуманитарное сотрудничество, безусловно, является приоритетным направлением взаимодействия в рамках СНГ", - добавил Владимир Путин.
Сообщается, что к нынешнему саммиту подготовлен большой пакет документов, среди которых - решение о получении СНГ статуса наблюдателя при ОДКБ.
Мы, конечно, поддержим предложенное на наше утверждение решение о расширении сотрудничества государств Содружества и ОДКБ", - заявил президент РФ.
По его мнению, даже если у некоторых участников встречи есть "какие-то озабоченности на этот счет", необходимо проработать все вопросы.
Но, мне кажется, сам по себе факт наблюдательства СНГ в ОДКБ никому не мешает, а наоборот, создает дополнительные возможности для того, чтобы использовать все эти площадки для дополнительных консультаций, встреч, обсуждений и поиска решений", - пояснил он.