Президент Сербии поздравил Назарбаева с победой Nur Otan: Казахстан на правильном пути

Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - На имя Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева поступают письма и телеграммы поздравления с победой партии Nur Otan на выборах в мажилис парламента, передает Kazakhstan Today.

В своей телеграмме президент Турции Реджеп Эрдоган от имени всего народа республики поздравил Елбасы с победой партии Nur Otan на парламентских выборах и пожелал процветания братскому народу Казахстана.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что результаты прошедших выборов еще раз продемонстрировали, что партия Nur Otan пользуется неизменной поддержкой народа Казахстана и является ведущей политической силой страны.

Уверен, что парламент в новом составе будет служить повышению благосостояния народа дружественного Казахстана, устойчивому продолжению масштабных реформ и созидательной работе, а также укреплению престижа и имиджа Вашей страны на международной арене", - говорится в письме Мирзиеева.

В письме президента Азербайджана Ильхама Алиева подчеркивается тесная связь развития Казахстана с деятельностью партии Nur Otan.

Со дня своего основания партия с честью служила государству и народу Казахстана. Победа руководимой Вами партии означает высокую оценку общенациональной политики и многоплановой деятельности, которую вы проводите во благо процветания Казахстана, и ярко свидетельствует о вере и доверии народа к вам", - написал Алиев.

Поздравительную телеграмма также прислал президент Сербии Александр Вучич.

Искренне поздравляю вас с победой вашей партии на парламентских выборах. Убежден, что большая поддержка граждан Казахстана является подтверждением того, что Казахстан находится на правильном пути - пути развития и процветания", - говорится в телеграмме.

Свои поздравления в адрес Елбасы также прислали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывший президент Республики Хорватия Степан Месич.

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