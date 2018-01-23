Президенты Казахстана и России обсудили взаимодействие в рамках евразийской экономической интеграции

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также казахстанско-российское взаимодействие в рамках евразийской экономической интеграции, сообщает пресс-служба Акорды.

Лидеры стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня в свете состоявшегося визита Нурсултана Назарбаева в Вашингтон и председательства Казахстана в Совете безопасности ООН.

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