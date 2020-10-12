Президентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися

Нур-Султан. 11 октября. Kazakhstan Today - Центральная комиссия по выборам и референдумам Республики Таджикистан объявила президентские выборы состоявшимися, передает Kazakhstan Today.

К 15.00 по времени Душанбе (16.00 по времени Нур-Султана) в выборах приняли участие 3 миллиона 495 тысяч 215 человек, что составляет 70,71% избирателей. Выборы считаются состоявшимися, если на избирательные участки пришло более 50% избирателей.

Голосование будет продолжаться до 20.00 на 3375 избирательных участках.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства