05.06.2025, 15:48 17396
Президенты Казахстана и Ирана обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества
Главы государств обменялись поздравлениями по случаю Курбан айта
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан рассмотрели перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Курбан айт.
Главы государств отметили динамичное развитие казахско-иранских отношений, основанных на узах дружбы и добрососедства.
Также собеседники обсудили график предстоящих встреч.
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05.06.2025, 09:15 23116
Казахстан с официальным визитом посетит президент Болгарии
Фото: Акорда
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 8-9 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит президент Болгарии Румен Радев, сообщили в пресс-службе Акорды.
В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.
05.06.2025, 09:01 23891
Сегодня в Душанбе пройдет заседание Совета глав правительств СНГ
Фото: e-cis.info
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Душанбе. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 5 июня 2025 года в Душанбе пройдет очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ.
Отмечается, что в проекте повестки дня встречи 18 вопросов. Традиционно в узком формате члены совета обменяются мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в Содружестве.
В широком формате предлагается обсудить проекты соглашения о сотрудничестве в развитии отраслей тяжелого машиностроения, концепции развития сотрудничества в области легкой промышленности и плана мероприятий по ее реализации, концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств - участников СНГ.
Кроме того, на заседании планируется принять ряд документов по учреждению и проведению форума волонтеров СНГ, учреждению нагрудного знака "За развитие туризма в Содружестве Независимых Государств", а также регламентирующих взаимодействие в сферах охраны здоровья, межрегионального и приграничного сотрудничества, обороны и безопасности, и рассмотреть кадровые вопросы.
Как сообщили в МИД РК, делегацию Казахстана на заседании возглавит премьер-министр Олжас Бектенов.
В повестку дня включены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, развития совместной деятельности в отраслях промышленности, транспорта, здравоохранения, экологии, туризма, молодежной политики, в гуманитарной и оборонной сферах. Планируется принятие документов, направленных на повышение эффективности работы СНГ и его институтов, укрепление межрегиональных связей. Также будут рассмотрены текущие кадровые назначения в системе органов СНГ и вопросы финансирования деятельности Содружества в 2025 году", - проинформировали в ведомстве.
Ожидается, что итоги заседания будут способствовать углублению интеграционных процессов и укреплению практического взаимодействия между государствами СНГ.
03.06.2025, 13:24 71016
Токаев поздравил Тадеуша Навроцкого с избранием на пост президента Польши
Глава Казахстана пожелал Навроцкому успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному польскому народу - благополучия и процветания
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Кароля Тадеуша Навроцкого с избранием на пост президента Польши, сообщает Акорда.
Искренне желаю Вам успешной реализации намеченных планов и инициатив, направленных на обеспечение социально-экономического развития страны и повышение благосостояния народа. Подтверждаю готовность к совместной работе по дальнейшему укреплению отношений между Казахстаном и Польшей, которые развиваются в духе традиционной дружбы и взаимопонимания", - говорится в поздравительной телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Каролю Тадеушу Навроцкому успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному польскому народу - благополучия и процветания.
30.05.2025, 17:02 146656
Сотрудничество между Астаной и Ашхабадом демонстрирует положительную динамику - Токаев
Президент Туркменистана пожелал лидеру Казахстана успешного проведения саммита "Центральная Азия - Италия"
Фото: Акорда
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым отметил, что сотрудничество между Астаной и Ашхабадом развивается по восходящей и демонстрирует положительную динамику по многим ключевым отраслям, сообщает Акорда.
Пользуясь возможностью, хотел бы отметить наше особое внимание к развитию сотрудничества с Вашим государством. Мы рассчитываем на достижение конкретных результатов в ходе нашего экономического взаимодействия. Связи и в других областях развиваются достаточно успешно. Прежде всего это культурно-гуманитарная сфера. Перспективы взаимовыгодных связей достаточно хорошие при том понимании, что будут предприниматься обоюдные усилия по конкретным проектам, которые уже сейчас стоят в повестке дня", - заявил глава государства.
В свою очередь президент Туркменистана выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за гостеприимство и пожелал ему успешного проведения саммита "Центральная Азия - Италия".
Страны Центральной Азии и Италия впервые проводят переговоры в таком формате на высшем уровне. Уверен, что итоги саммита будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества между нашими государствами", - отметил Сердар Бердымухамедов.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия председателю халк маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову и пожелал дальнейших успехов в его ответственной деятельности.
Ранее глава государства провел переговоры с председателем совета министров Италии в расширенном формате.
30.05.2025, 11:43 152906
Токаев и Мелони провели переговоры в Астане Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась торжественная встреча председателя совета министров Италии Джорджи Мелони, прибывшей в столицу Казахстана с официальным визитом, сообщает Акорда.
Президент Казахстана и премьер-министр Италии представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.
Напомним, Токаев и Мелони проведут переговоры на высшем уровне, в ходе которых обсудят перспективы развития казахско-итальянского стратегического партнерства.
Также они приняли участие в специальной сессии Международного форума "Астана", на котором премьер-министр Италии выступила с докладом о текущей геополитической ситуации и региональном сотрудничестве.
Дополнено 30.05.2025, 12.24
Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони провели переговоры.
Ваш визит - это большое событие в нашем двустороннем сотрудничестве. Мы придаем особое значение укреплению взаимных связей, дружбы и взаимного доверия. Не случайно Италия является третьим торговым партнером Казахстана в мире, а также крупнейшим партнером в Европе. Считаю, что мы должны сохранить высокую динамику нашего сотрудничества. Безусловно, Ваш визит сыграет очень важную роль в плане придания дополнительного импульса развитию многогранного сотрудничества между двумя странами", - заявил на встрече президент Казахстана.
В свою очередь Джорджа Мелони поблагодарила Токаева за приглашение, теплый прием и за возможность выступить с речью на Международном форуме "Астана".
По ее словам, форум становится все более значимой площадкой для диалога.
Мы рассматриваем Казахстан в качестве стратегического партнера Италии, а данный регион - как стратегически важный перекресток. Нам нужен диалог, и Вы очень хорошо понимаете это. Казахстан является важным партнером для Италии во многих областях. Наше сотрудничество всегда было очень плодотворным. Но, как я уже говорила вчера, всегда есть возможность добиться большего, начиная с энергетики и заканчивая культурой, обменом между нашими университетами и нашими народами", - сказала премьер-министр Италии.
В ходе встречи собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
29.05.2025, 16:36 171776
Токаев провел ряд важных встреч на полях форума "Астана" Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на полях форума "Астана" глава государства Касым-Жомарт Токаев провел ряд важных встреч с делегатами из разных стран.
В частности, президент принял и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, сообщает Акорда.
Президент отметил, что Казахстан рассматривает Афганистан как важного партнера в регионе и намерен и далее укреплять атмосферу доверия и сотрудничества между странами.
По его словам, Казахстан заинтересован в создании в Афганистане устойчивой и безопасной среды, которая позволит использовать потенциал этого государства во благо всего региона.
Для возобновления контактов Кабул дважды посещала казахстанская правительственная делегация.
В свою очередь Нуриддин Азизи поблагодарил Казахстан за последовательное продвижение темы Афганистана в международных организациях и оказание гуманитарной помощи. По его словам, Кабул рассчитывает на реализацию совместных проектов, которые будут способствовать созданию рабочих мест в Афганистане.
Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и аграрной сферах, а также в геологоразведке и цифровизации. Казахстанские компании и далее готовы участвовать в крупных инфраструктурных проектах на афганской территории. В настоящее время ведется строительство железной дороги Тургунди - Герат. Кроме того, Казахстан обладает возможностями для увеличения поставок продукции сельского хозяйства и химической промышленности в Афганистан", - говорится в сообщении Акорды.
Также Токаев встретился с председателем Глобального института зеленого роста, 8-м Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.
Он выразил благодарность институту за экспертную поддержку в разработке стратегии углеродной нейтральности Казахстана и участие в программе экологического восстановления высохшего дна Аральского моря.
В свою очередь Пан Ги Мун подчеркнул важность расширения сотрудничества для реализации глобальных экологических инициатив.
Дополнено 29.05.2025, 17.34
Сегодня глава государства также провел встречу с вице-президентом Google по Центральной и Восточной Европе Патриком Ворнкингом.
Токаев отметил значительный вклад Google в цифровую трансформацию Казахстана и обозначил стратегическую цель Казахстана - стать крупнейшим цифровым хабом Евразии и лидером во внедрении искусственного интеллекта во все сферы жизни. Для этого, по его словам, страна активно инвестирует в развитие цифровой и коммуникационной инфраструктуры, а также в увеличение вычислительных мощностей.
Патрик Ворнкинг высоко оценил прогресс Казахстана в создании инфраструктуры и подготовке специалистов для построения цифрового будущего с использованием искусственного интеллекта.
Сегодня глава государства также принял министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, главу Агентства ООН по миграции Эми Поуп и министра-делегата по внешней торговле Франции Лорана Сен-Мартена.
Дополнено 29.05.2025, 19.09
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюем, прибывшим в Казахстан для участия в Международном форуме "Астана". Собеседники уделили отдельное внимание продвижению национального бренда - алматинского апорта. Казахстан официально признан родиной этого сорта яблок. В завершение беседы стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства для достижения взаимовыгодных результатов.
Также глава государства принял генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дарена Танга. В ходе беседы были обсуждены совместные инициативы, направленные на развитие потенциала Казахстана в сфере интеллектуальной собственности, укрепление инновационной экосистемы и создание устойчивой экономики знаний.
Президент Казахстана провел встречу с группой высоких представителей ООН.
29.05.2025, 15:41 173186
Защиту прав мигрантов обсудил Токаев с главой Агентства ООН по миграции
Стороны договорились о дальнейшем углублении сотрудничества, наращивании институционального потенциала и обмене передовым опытом для содействия устойчивому управлению миграцией в регионе
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Агентства ООН по миграции Эми Поуп, сообщает Акорда.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества по миграционным вопросам, защите прав мигрантов и взаимодействию в рамках стратегического плана МОМ на 2024-2028 годы.
Глава государства сообщил, что Казахстан активно работает в сфере решения проблем незаконной миграции, противодействия торговли людьми и защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом.
Эми Поуп отметила важность председательства Казахстана в алматинском процессе в 2025-2027 гг. на консультативной платформе для продвижения регионального диалога и содействия скоординированным мерам реагирования на проблемы, связанные с миграцией в Центральной Азии.
Стороны договорились о дальнейшем углублении сотрудничества, наращивании институционального потенциала и обмене передовым опытом для содействия устойчивому управлению миграцией в регионе.
Напомним, сегодня в столице проходит Международный форум "Астана", в рамках которого глава государства провел ряд встреч с делегатами разных стран.
28.05.2025, 20:29 179331
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Фото: Акорда
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.
Подчеркнуто динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
Напомним, 17 мая президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили итоги переговоров РФ и Украины в Турции.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?