06.12.2024, 11:11 28146
Президенты Казахстана и Кыргызстана поговорили по телефону
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского кыргызского народа.
Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает огромный личный вклад президента Кыргызстана в укрепление казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Собеседники отметили традиционно высокую динамику развития двустороннего сотрудничества, обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита Садыра Жапарова в Казахстан 18-19 апреля 2024 года.
Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества, которое неизменно развивается в духе дружбы и добрососедства.
Ранее Токаев поговорил по телефону с Трампом.
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07.12.2024, 19:19 796
Токаев на Doha Forum высказался о необходимости реформирования ООН
Фото: Акорда
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Доха. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в специальной панельной сессии конференции Doha Forum в формате Newsmaker Interview и ответил на вопросы модератора - журналиста СNN Джулии Чаттерлей, сообщает Акорда.
Президент Казахстана, прежде всего, высказался о важности эффективной работы ООН и возрастающей роли средних держав.
ООН как универсальная организация абсолютно необходима человечеству, альтернативы не существует. Крупные державы, к сожалению, не смогли сделать глобальный мир более безопасным. И нынешние реалии, конечно, вызывают большую озабоченность у многих стран, включая Казахстан. Поэтому ООН нуждается в реформировании. Мы считаем, что должны быть наведены мосты между крупными державами, отсутствие которых, к сожалению, привело Совет Безопасности в тупик. Так называемые средние державы, в том числе Казахстан, могут сыграть очень важную роль в продвижении мира и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также высказал свою позицию по вопросам, касающимся противоречий в мировой торговле.
С моей точки зрения, торговые конфликты, в том числе тарифные меры - это не лучшее решение, это весьма сомнительная политика. Казахстан как член ВТО строго соблюдает все нормы и правила этой важной торгово-экономической организации. Мы не поддерживаем барьеры и конфликты. Казахстан не вовлечен в такого рода противостояния, потому что у нас конструктивные и взаимовыгодные отношения с соседями по региону и другими государствами. Поэтому я полагаю, что такого рода проблемы не грозят нашей части мира. В то же время мы призываем все крупные державы воздержаться от использования подобных инструментов давления", - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев также ответил на вопросы, касающиеся внешней политики Казахстана, урегулирования ситуации в Украине и на Ближнем Востоке, а также роли молодежи в развитии нашей страны.
07.12.2024, 15:49 3071
Реализацию соглашений по инвестиционным проектам обсудили президент Казахстана и эмир Катара
Фото: Акорда
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Доха. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Акорда.
Глава государства поблагодарил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани за приглашение принять участие в конференции Doha Forum, отметив, что данная диалоговая площадка предоставляет уникальную возможность для открытых дискуссий по наиболее актуальным глобальным проблемам.
Токаев высоко оценил личный вклад Эмира Катара в укрепление двусторонних отношений, которые вышли на уровень стратегического партнерства.
В ходе беседы особое внимание было уделено своевременной и качественной реализации соглашений по инвестиционным проектам в банковской, телекоммуникационной, энергетической, сельскохозяйственной и медицинской сферах.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что совместные проекты с участием катарского бизнеса будут способствовать развитию двух стран.
Эмир Катара отметил, что сотрудничество между Астаной и Дохой приобрело долгосрочный стратегический характер. По его словам, правительствами проводится системная работа по осуществлению достигнутых на высшем уровне договоренностей.
Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани согласились, что активный политический диалог на высшем уровне будет и впредь способствовать качественному углублению казахско-катарских отношений.
Напомним, президент Казахстана в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum. Ранее глава государства провел встречи с главами катарских энергетических компаний.
07.12.2024, 11:39 6566
Встреча глав МИД Астанинского формата по Сирии состоится в Катаре
Правительственные войска Сирии противостоят атаке со стороны боевиков экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" и ее союзников
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Доха. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министры иностранных дел Астанинского формата проведут встречу на полях Дохийского форума на фоне серьезной эскалации ситуации в Сирии, сообщает ТАСС.
Прямо сейчас в Сирии правительственные войска противостоят атаке со стороны боевиков экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" и ее союзников. 27 ноября формирования "Джебхат ан-Нусра" совершили масштабное нападение на Алеппо и другие населенные пункты на севере Сирии. 30 ноября командование вооруженных сил республики сообщило, что сирийская армия вынуждена перегруппировать свои силы, чтобы сохранить жизни мирных жителей и военнослужащих, а также подготовиться к контратаке, пишет издание.
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с коллегами из Турции и Ирана. По их итогам в российском дипведомстве призвали к обсуждению складывающейся в Сирии ситуации в Астанинском формате. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне сообщила, что она состоится именно в Дохе 7 декабря.
Известно, что к участникам переговоров в Катаре присоединится спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.
С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как Астанинский формат, ведутся с 2017 года. В Астанинский формат входят Россия, Иран и Турция как страны - гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
Накануне президент Казахстана прибыл в Катар с рабочим визитом.
06.12.2024, 12:01 26471
Токаев поздравил президента Финляндии с Днем независимости
Президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-финского взаимовыгодного партнерства
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Финляндской Республики Александра Стубба с Днем независимости, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев направил поздравление президенту Финляндии Александру Стуббу по случаю национального праздника.
Глава государства отметил значительные достижения Финляндии в построении стабильного и процветающего общества.
Высоко оценив динамику двустороннего сотрудничества, президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-финского взаимовыгодного партнерства.
Касым-Жомарт Токаев пожелал народу Финляндии благополучия и прогресса.
06.12.2024, 09:06 30136
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Фото: Акорда
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки.
Политики подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнерства в сфере торговли, инвестиций и ядерного нераспространения.
Глава нашего государства изложил позицию Казахстана по наиболее актуальным вопросам международной повестки.
Президенты договорились о регулярных контактах в целях сохранения высокой динамики двустороннего сотрудничества.
05.12.2024, 13:33 43481
Посол США в Казахстане покидает пост
Розенблюм занимал пост главы миссии в Казахстане с ноября 2022 года
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм сообщил казахстанскому правительству 26 ноября, что он уйдет с поста 20 января 2025 года и завершит почти 28-летнюю карьеру в государственном департаменте США, сообщили в пресс-службе посольства США.
Посол Розенблюм занимал пост главы миссии в Казахстане с ноября 2022 года. Он выразил благодарность за возможность представлять Соединенные Штаты в Казахстане - стране, с которой США выстроили прочное и развивающееся партнерство.
Для меня было огромной честью служить послом США в Казахстане. Я особенно рад, что смог лучше узнать казахстанский народ, посетить все регионы страны и многое узнать об ее уникальной истории. Во время моей работы здесь я глубоко проникся уважением к культуре и традициям Казахстана", - сказал посол Розенблюм.
В оставшееся время в Казахстане посол Розенблюм продолжит поддерживать цели миссии и работать над плавной передачей обязанностей, гарантируя, что приверженность Соединенных Штатов Казахстану останется неизменной.
04.12.2024, 19:00 58381
Генсек ОДКБ: Приближение НАТО к РФ и Беларуси не исключает никаких сценариев
Тасмагамбетов подчеркнул, что вторжение альянса в западные границы России и Беларуси было бы абсолютным безрассудством
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Москва. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России и Беларуси и общая турбулентность в Восточно-Европейском регионе не исключает никаких сценариев, сообщает ТАСС.
Безусловно, в организации мы очень внимательно следим за ситуацией в восточно-европейской части в зоне ответственности ОДКБ, и, безусловно, мы видим продвижение наступательной инфраструктуры НАТО к западным границам Белоруссии и России, нарастание военной активности, да и в целом, наверное, та геополитическая турбулентность, которую мы наблюдаем, не может исключить вообще никакие сценарии", - заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.
Он подчеркнул, что вторжение Североатлантического альянса в западные границы России и Беларуси было бы абсолютным безрассудством.
Мы все прекрасно знаем о том, что в ядерную доктрину Российская Федерация внесла очень серьезные изменения, да и испытания в боевых условиях гиперзвукового оружия "Орешник", которому на сегодняшний день нет аналогов в мире, не может не учитываться потенциальными противниками. Поэтому, если гипотетически ставить, что возможно будет вторжение в западные границы Белоруссии или же России, это со стороны НАТО будет абсолютным безрассудством", - отметил генсек ОДКБ.
Напомним, лидеры стран ОДКБ обсудили в Астане ситуацию в зоне ответственности и приняли ряд коллективных решений для укрепления безопасности на ключевых направлениях, откуда можно ожидать разного рода поползновений, нацеленных на подрыв стабильности в государствах-партнерах.
04.12.2024, 17:24 61016
Токаев поздравил президента Финляндии с Днем независимости
Также главы государств обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества
Фото: Акорда
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с главой Финляндии Александром Стуббом, сообщает Акорда.
В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе финской стороны, главы государств обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.
Токаев и Стубб также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
В завершение беседы глава государства поздравил Александра Стубба и народ Финляндии с предстоящим Днем независимости.
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