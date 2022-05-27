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Токаев: Кыргызстан для Казахстана является самым близким во всех отношениях государством

26.05.2022, 13:17 2821
Токаев: Кыргызстан для Казахстана является самым близким во всех отношениях государством
Фото: Акорда
БИШКЕК. 26 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров провели переговоры в узком формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Переговорам предшествовала официальная церемония в мраморном шатре "Ак кеме" в резиденции президента Кыргызстана "Ала-арча". Начальник Почетного караула отдал рапорт главам государств. После исполнения гимнов Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров представили друг другу членов официальных делегаций, сообщила пресс-служба Акорды.
 
По завершении церемонии состоялись переговоры в узком составе. Президент Казахстана поблагодарил Садыра Жапарова за приглашение посетить с официальным визитом братскую Кыргызскую Республику.
 

Я с большим удовлетворением принял ваше приглашение. Этот визит имеет особое значение. Уверен, он позволит укрепить наше стратегическое партнерство и придаст мощный импульс дальнейшему сотрудничеству между нашими странами. Нет никаких сомнений в том, что Кыргызстан для Казахстана является самым близким во всех отношениях государством. В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. За этот период расширились горизонты взаимодействия, еще более окрепла наша дружба. На всех уровнях налажен политический диалог, основанный на взаимном доверии. Действуют межгосударственные, межпарламентские и межправительственные советы. Тесная координация налажена между министерствами иностранных дел двух стран. Хочу отметить, что такие крепкие связи Казахстан установил только с Кыргызской Республикой", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом в Кыргызстан. Президент Кыргызстана высказал уверенность в том, что переговоры внесут значительный вклад в развитие сотрудничества двух государств.
 

Наши братские страны тесно сотрудничают. Между нашими государствами нет какого-либо недопонимания даже на региональном уровне. Наши отношения развиваются в духе абсолютной дружбы", - сказал президент Кыргызстана.

 
Лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов казахско-кыргызского стратегического партнерства, уделив особое внимание расширению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Наряду с этим были рассмотрены проблемы региональной повестки дня.
 
Президенты также отметили взаимную заинтересованность в укреплении культурно-гуманитарных контактов между Казахстаном и Кыргызстаном.
 

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По итогам переговоров президентов Казахстана и Кыргызстана подписан ряд документов

26.05.2022, 13:54 2381
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - По завершении встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Приветствуя кыргызскую делегацию, Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку инициативе Садыра Жапарова по выводу двусторонних отношений на новый уровень.
 

С момента обретения независимости казахско-кыргызское сотрудничество динамично развивается во всех сферах. Наши связи укрепляются в духе стратегического партнерства и союзничества. Это достигнуто благодаря общим для обоих народов ценностям", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент Казахстана выразил удовлетворение результатами переговоров в узком формате и высоко оценил стремление президента Кыргызстана к углублению многогранного партнерства с нашей страной.
 

Со своей стороны хочу подчеркнуть, что Казахстан твердо привержен стратегическому курсу на всемерное укрепление казахско-кыргызских отношений в духе дружбы, добрососедства и подлинного союзничества", - заявил глава государства.

 
Говоря о динамично развивающихся межгосударственных отношениях, Касым-Жомарт Токаев отметил активный и доверительный политический диалог на высшем уровне, слаженную работу по линии правительств двух стран.
 
Касым-Жомарт Токаев назвал успешным ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита кыргызского лидера в Казахстан. В частности, речь идет об активизации контактов между двумя правительствами, создании модернизированного пункта пропуска "Кордай - Ак Жол", укреплении военно-технического сотрудничества, оказании регулярной гуманитарной помощи и эффективной работе по обмену электроэнергией.
 
Вместе с тем глава государства указал на необходимость поиска новых форм взаимодействия в условиях турбулентности мировой экономики.
 
Лидер Казахстана акцентировал внимание на вопросах увеличения товарооборота за счет расширения взаимной экспортной номенклатуры, улучшения пропускной способности казахско-кыргызской границы, включая внедрение цифровых решений в таможенных процедурах.
 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил важность налаживания полномасштабного взаимодействия между областями, включая организацию первого форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.
 
Президент призвал активизировать инвестиционное сотрудничество, предложив изучить взаимовыгодные предложения и сформировать перечень перспективных проектов. Одним из них может стать совместное строительство гидроэнергетических сооружений в Кыргызстане, в частности Камбаратинской ГЭС-1.
 
В ходе переговоров также были рассмотрены вопросы водной дипломатии, укрепления кооперации в сфере информационных технологий.
 
Важную роль в сближении двух братских народов занимают культурно-гуманитарные связи. Глава государства выразил благодарность Садыру Жапарову за решение открыть памятник великому казахскому поэту Абаю Кунанбайулы в центре Бишкека. Церемонию открытия этого монумента президенты двух стран посетят сегодня после переговоров. Касым-Жомарт Токаев рассказал о решении в знак признательности увековечить память Манаса в Нур-Султане.
 
Президент также отметил заинтересованность восьми казахстанских вузов в открытии представительств в Кыргызстане и сообщил об увеличении студенческих квот для кыргызских студентов до 50. 
 
В свою очередь президент Кыргызстана констатировал положительную динамику развития двусторонних отношений.
 

Между нашим государствами нет каких-либо политических противоречий. Это главное. Имеется четкое понимание того, что совместными усилиями Кыргызстан и Казахстан обеспечат дальнейшее наращивание комплекса двусторонних связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках межрегиональных и международных структур в русле укрепления региональной стабильности и безопасности", - сказал кыргызский лидер.

 
В рамках встречи лидерам Казахстана и Кыргызстана был продемонстрирован видеоотчет о начале строительства индустриального торгово-логистического комплекса "Алатау" в районе пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек". Создание ИТЛК позволит сократить количество посредников, снизить стоимость продукции для конечного потребителя и повысить скорость поставок.
 
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров подписали совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень, дальнейшую активизацию партнерства и координацию действий на международной арене.
 
Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
 
1. Протокол о намерении заключения Соглашения о сотрудничестве между Акиматом Алматинской области Республики Казахстан и Аппаратом Полномочного Представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области. 
 
2. Меморандум о сотрудничестве между Акиматом Туркестанской области Республики Казахстан и Аппаратом Полномочного Представителя Президента Кыргызской Республики в Ошской области. 
 
3. Меморандум о сотрудничестве между Акиматом Жамбылской области Республики Казахстан и Аппаратом Полномочного Представителя Президента Кыргызской Республики в Таласской области. 
 
4. Меморандум между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан, Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и ТОО "JOINT TECHNOLOGIES" об инвестировании в инфраструктуру индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек".
 
5. Меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства Республики Казахстан и Кыргызской Республики в области сельского хозяйства.
 
6. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях.
 
7. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания.
 
8. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области образования от 4 июля 2006 года.
 
9. Протокол о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года.
 
10. Совместный план мероприятий Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на 2022 год по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.
 

МИД: очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане

24.05.2022, 11:04 6926
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что очередной раунд переговоров по Сирии пройдет 14-16 июня в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

18-й раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане 14-16 июня", - сообщил Айбек Смадияров.

 
Он уточнил, что МИД уже направило приглашения странам-гарантам и другим участникам.

Предыдущая встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии прошла 21-22 декабря 2021 года в Нур-Султане.
 

Токаев отправится с визитом в Кыргызстан

23.05.2022, 15:07 9801
Токаев отправится с визитом в Кыргызстан
Фото: telegram/БОРТ №1
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев 26 мая совершит официальный визит в Кыргызскую Республику по приглашению главы государства Садыра Жапарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Бишкеке запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества", - сообщает Акорда.

 
На следующий день, 27 мая, в Акорде Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое состоится в режиме видео-конференц-связи.
 

Американская делегация посетит Казахстан и страны Центральной Азии

23.05.2022, 10:09 10766
ВАШИНГТОН. 23 МАЯ - Помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу возглавит делегацию США в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Казахстане 23-27 мая в целях укрепления взаимоотношений США с Центрально-Азиатским регионом, сообщает сайт Госдепартамента США передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Казахстане делегация встретится с высокопоставленными казахстанскими чиновниками и лидерами гражданского общества, чтобы обсудить программу реформ в Казахстане, усилия по усилению защиты прав человека и расширению прав и возможностей женщин", - говорится в сообщении Госдепартамента. 

 
Как отмечается в сообщении, целью визита является продвижение совместных усилий "по созданию более связанного, процветающего и безопасного Центрально-Азиатского региона".
 

Токаев и Путин обсудили двусторонние отношения

19.05.2022, 17:16 18931
Токаев и Путин обсудили двусторонние отношения
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава России Владимир Путин обсудили в телефонной беседе актуальные темы двусторонней повестки, торгово-экономическое сотрудничество и интеграцию на евразийском пространстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В развитие прошедшей 16 мая в ходе юбилейного саммита ОДКБ встречи Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня, включая ряд практических вопросов торгово-экономического сотрудничества. Затронуты также некоторые аспекты деятельности интеграционных объединений на евразийском пространстве", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. 

 
Лидеры двух стран также подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства России и Казахстана.
 

Партия AMANAT запускает проектный офис "Ауыл аманаты"

19.05.2022, 15:09 20006
Фото: AMANAT
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Партия AMANAT планирует разработать новую методику статистического учета и собрать "большие данные" по каждому населенному пункту, которые позволят определить экономическую специализацию каждого села, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Работа будет вестись проектным офисом при партии в рамках реализации проекта "Ауыл аманаты", рассказал на пресс-конференции секретарь AMANAT Эльдар Жумагазиев.
 
Как известно, "Ауыл аманаты" является подпрограммой принятого 14 апреля текущего года комплексного плана "Программа повышения доходов населения до 2025 года". Основная цель проекта - всесторонняя поддержка сельхозтоваропроизводителей, максимальное вовлечение сельчан в аграрный бизнес, решение вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и улучшением качества жизни граждан. 
 
По словам Эльдара Жумагазиева, для достижения предусмотренных проектом целей при партии запущен специальный проектный офис и будет разработан четкий алгоритм.
 

Новая методика направлена на сбор количественных показателей по географическим особенностям каждого населенного пункта, в том числе по состоянию земель, вод, трудовых, финансовых и иных ресурсов. Таким образом, будет определена специализация каждого села, то есть в каком регионе можно выращивать тот или иной сельскохозяйственный продукт. В целом подворовой обход охватит 2400 сельских округов с общей численностью населения 7,7 млн человек", - рассказал секретарь партии.

 
Спикер считает, что в рамках проекта "Ауыл аманаты" правительству и акиматам необходимо изучить требования крупных торговых и перерабатывающих компаний, компаний из стран-импортеров к производимым товарам и обеспечить доступ к данной информации участникам государственных мер поддержки.
 
Кроме того, одним из важных механизмов по повышению доходов населения является обучение населения технологическим циклам производства продукции.
 

В рамках проекта планируется организовать целую сеть центров компетенций на базе технического и профессионального образования, которые будут обучать население технологической карте производства продукции, отвечающей требованиям сетей и потребителей. Это повысит эффективность производства, а также облегчит сбыт производимой продукции", - сообщил руководитель проектного офиса при партии Нурлыбек Муканов.

 
Одной из основных задач проекта "Ауыл аманаты" является формирование массовой сети сбытовых цепочек по принципу "от поля до прилавка" с установкой необходимых пунктов по фасовке, температурному хранению и др.
 

Для системной организации этой работы необходимо принять единую национальную программу поддержки развития предпринимательства, объединив все отраслевые программы страны. В алгоритме будут отражены такие важные вопросы, как предоставление налоговых льгот гражданам, открывшим бизнес, увязка бизнеса с наукой, пересмотр финансирования предпринимательства", - сказал Эльдар Жумагазиев.

 

Парламент РК ратифицировал соглашение с КНР о предотвращении незаконного ввоза ядерных материалов

19.05.2022, 10:54 21371
Парламент РК ратифицировал соглашение с КНР о предотвращении незаконного ввоза ядерных материалов
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании принял закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно опасных предметов", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, в конце апреля ратификацию соглашения с КНР по предотвращению незаконного перемещения ядерных отходов одобрили в мажилисе.
 
По словам министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, ратификация соглашения дает следующие возможности расширить и углубить сотрудничество сторон в области таможенного контроля с целью предотвращения незаконного перемещения ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов. Также предусматривается проведение совместных учений и обучающих семинаров. 
 
Законопроект предусматривает обеспечение выполнения международных обязательств сторон в области обеспечения радиационной безопасности, а именно: проведение радиационного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе сторон; обеспечение радиационной безопасности граждан. 
 
Документ также предполагает недопущение ввоза на территорию государств ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов, запрещенных к ввозу согласно законодательству государств-сторон. 
 
Жамаубаев уточнил, что важным аспектом соглашения является возможность проведения совместного радиационного контроля, если приборы каждой из сторон дают разные показания об уровне ионизирующего излучения товаров и транспортных средств, поступивших с территории другой стороны, на территории пункта пропуска, где такие показания были выявлены. 
 
Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно опасных предметов подписано 7 июня 2018 года в Пекине.
 

Казахстан готов оказывать содействие в обеспечении путей доставки гуманитарной помощи в Афганистан

19.05.2022, 10:48 21411
НЬЮ-ЙОРК. 19 МАЯ - Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди приняла участие в министерской конференции "Глобальная продовольственная безопасность: призыв к действию", прошедшей в штаб-квартире ООН, сообщили в пресс-службе МИД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В своем выступлении Тлеуберди заявил, что Казахстан готов и далее расширять поставки сельхозпродукции на мировой рынок, а также оказывать всестороннее содействие в обеспечении надежных путей доставки международной гуманитарной помощи на территорию Афганистана. Всемирная продовольственная программа закупила у Казахстана для Афганистана в октябре прошлого года 20 тысяч тонн муки. 
 

В этой связи мы рассчитываем на поддержку в этом вопросе и участие всех заинтересованных и международных структур, в том числе Исламской организации продовольственной безопасности, расположенной в Казахстане", - заявил министр. 

 
Одновременно глава делегации РК призвал страны-партнеры усилить международную финансовую поддержку по созданию эффективных механизмов повышения производительности труда в сельскохозяйственном секторе для нуждающихся стран.
 
В этот же день состоялась двусторонняя встреча главы внешнеполитического ведомства РК с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили динамику и перспективы тесного сотрудничества между Казахстаном и ООН. Министр подробно информировал о проводимых президентом РК Касым-Жомартом Токаевым реформах по построению Нового Казахстана и предстоящем референдуме по внесению поправок в Конституцию РК. Также Генсеку ООН передано приглашение от имени главы государства на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который состоится 14-15 сентября в Нур-Султане.
 

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