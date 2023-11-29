Президенты Казахстана и Того провели переговоры в узком составе  

Алиев пригласил президента Казахстана посетить с государственным визитом Азербайджан в следующем году

Фото: Акорда

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Баку. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы стратегического сотрудничества двух стран, сообщает - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы стратегического сотрудничества двух стран, сообщает Акорда





В ходе встречи главы государств обсудили возможности активизации совместной работы по таким важным направлениям, как проведение волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспия, увеличение поставок казахстанской нефти по территории Азербайджана, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также реализация перспективных проектов в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии.





Особое внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей между братскими народами. В ближайшее время будут организованы перекрестные дни культуры Казахстана и Азербайджана.





Как отметил Касым-Жомарт Токаев, взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по восходящей линии.





Появляются новые проекты. У нас нет каких-либо вопросов друг к другу. Мы являемся естественными стратегическими партнерами, практически, соседями через Каспийское море. Историческим стало принятие Совместной декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также учреждение Высшего межгосударственного совета. Я принял решение привезти в Баку полноформатную делегацию, поскольку я считаю, что сегодняшняя встреча - это, по сути дела, полноформатные, насыщенные переговоры с Азербайджаном и хорошая возможность обменяться мнениями по широкому спектру вопросов взаимодействия двух стран", - сказал президент Казахстана.





Президент Азербайджана поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие в предстоящем саммите СПЕКА.





Мы хорошие друзья, братья, партнеры. За последние годы наглядно видна динамика контактов между нами в рамках официальных визитов, между членами правительств наших стран, между компаниями. Мы выходим на самый высокий уровень нашего взаимодействия за всю историю независимого развития наших стран. Это логично, это отражает дух и характер отношений между нашими народами", - отметил он.





Ильхам Алиев пригласил президента Казахстана посетить с государственным визитом Азербайджан в следующем году.





Дополнено 24.11.2023, 16.03





Как отметили в Министерстве национальной экономики Казахстана, проект по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря является одном из важных проектов реализуемых Казахстаном и Азербайджаном. Проект позволит Казахстану иметь альтернативные каналы связи для подключения к глобальной сети интернет. Его стоимость оценивается в 22,8 млрд тенге





В целом, объем валового притока прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в Казахстан за 1 полугодие 2023 года составил 1,2 млн долларов.





По итогам девяти месяцев 2023 года объем торговли между Казахстаном и Азербайджаном достиг 417,4 млн долларов. Данный показатель является рекордным в сравнении с аналогичным периодом прошлых годов, а также превышает показатель 9 мес. 2022 года на 31,9% (316,4 млн долларов). При этом, значительная доля торговли между странами приходится на экспорт из Казахстана - 360,1 млн долларов или 86,3%. Объем экспорта из Казахстана в Азербайджан вырос на 40,5% с 256,2 млн долларов в январе-сентябре 2022 года. Объем импорта из Азербайджана за тот же период составляет 57,3 млн долларов", - привели статистику в МНЭ.





Рост экспорта Казахстана связан с увеличением поставок необработанного алюминия в 538,2 раза с 201 тыс долларов до 108,2 млн долларов. Таким образом, алюминий стал основным экспортным товаром Казахстана в Азербайджан, занимая 30% всего объема экспорта. На увеличение экспорта также повлиял рост поставок нефтепродуктов с 61,1 млн до 74,9 млн долларов и сырой нефти - с 56,7 млн до 73,2 млн долларов.





Помимо этого, Казахстан поставляет в Азербайджан пшеницу, рельсы, металлопрокат, аккумуляторы, железнодорожные вагоны, хлеб и мучные изделия, макароны, маргарин и др.





Основными импортными товарами из Азербайджана являются трубы и профили из черных металлов (16,2 млн долларов), паромы и круизные суда (11,6 млн долларов), питьевая вода, в том числе минеральная и газированная (9,3 млн долларов). На указанные три товарные группы приходится 64,8% всего импорта из Азербайджана.



