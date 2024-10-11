Президенты Казахстана и Туркменистана выступил с совместным заявлением
Президенты выразили удовлетворение итогами состоявшихся переговоров
Фото: Акорда
Ашхабад. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступили с совместным заявлением перед представителями СМИ, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава нашего государства отметил значимость достигнутых в рамках его официального визита в Туркменистан договоренностей и принятых двусторонних документов. По его словам, центральное место среди них занимает Декларация об укреплении дружбы и многопланового стратегического партнерства.
Особое внимание было уделено вопросам двусторонней торговли. Мы договорились рассмотреть возможность расширения номенклатуры поставляемых товаров и создания благоприятных условий для дальнейшего развития взаимной торговли. Считаем, что двусторонний товарооборот в недалекой перспективе может быть доведен до 1 млрд долларов. Для полноценной реализации нашего торгово-экономического потенциала Казахстан предложил совместно укреплять межрегиональное взаимодействие. Сегодня было положено начало взаимовыгодному партнерству в данном формате - подписан План сотрудничества между акиматом Мангистауской области и администрацией Балканского велаята", - отметил глава государства.
По словам президента, стороны договорились изучить перспективы создания совместных предприятий в ключевых секторах экономики
Приоритетной задачей определено расширение взаимодействия в сфере энергетики. За последние годы здесь достигнут значительный прогресс. Сегодня было подписано Соглашение о развитии сотрудничества в газовой отрасли между компанией QazaqGaz и государственным концерном "Туркменгаз". Совместными усилиями создаются благоприятные условия для транзитно-транспортного взаимодействия. На этом фоне наблюдаем устойчивый рост объемов грузоперевозок по территории наших стран. Планомерно реализуются задачи по стыковке дорожной инфраструктуры на границе двух государств по направлению Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана. Обсуждены широкие перспективы строительства железнодорожного маршрута Казахстан - Туркменистан - Афганистан. Стороны ведут предметные переговоры на эту тему. Мы также условились рассмотреть возможность скорейшего возобновления регулярного авиасообщения между нашими странами. Все эти шаги создают условия для дальнейшего укрепления транспортной взаимосвязанности наших стран", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Одной из ключевых тем переговоров стало укрепление культурно-гуманитарных связей. Подтвержден взаимный интерес к углублению сотрудничества в сфере образования. Стороны договорились рассмотреть перспективы открытия филиалов казахстанских вузов в Туркменистане. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.
Президент Сердар Бердымухамедов на брифинге рассказал о текущих и перспективных направлениях сотрудничества и отметил конструктивный характер туркменско-казахского диалога
В ходе сегодняшней встречи были рассмотрены и обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес. Определены конкретные направления нашего взаимодействия. Особо отмечаю конструктивный и предметный характер переговоров, которые проходили в традиционной для отношений двух стран атмосфере взаимного доверия и открытости. Была дана высокая оценка нынешнему уровню двустороннего диалога, который ведется по всем направлениям в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере", - сказал глава Туркменистана.
Президенты выразили удовлетворение итогами состоявшихся переговоров, направленных на дальнейшее укрепление казахско-туркменских отношений.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов приняли декларацию об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнерства между странами. Также членами делегаций был подписан ряд документов на межправительственном, межведомственном, а также межрегиональном уровнях.