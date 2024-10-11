Президенты Казахстана и Туркменистана выступил с совместным заявлением

Форум был приурочен к 300-летию выдающегося мыслителя и основоположника туркменской классической литературы Махтумкули Фраги

Фото: Акорда

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Ашхабад. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев и главы других государств выступили на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития" в Ашхабаде.





Форум был приурочен к 300-летию выдающегося мыслителя и основоположника туркменской классической литературы Махтумкули Фраги.





Наглядным примером исторической значимости фигуры Махтумкули Фраги стало принятое ЮНЕСКО решение о включении его произведений в Международный реестр "Память мира". Особо почитается его наследие в тюркском мире, поэтому организация ТЮРКСОЙ объявила 2024 год Годом памяти великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Уверен, это решение будет способствовать дальнейшей популяризации его творчества на международном уровне", - заявил на форуме глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.





Акорда





По мнению главы государства, на фоне сложной геополитической ситуации и множества глобальных вызовов наследие всемирно известного классика обретает еще большую актуальность.





Поэзия Махтумкули Фраги, глубоко пропитанная гуманистическими идеями, вновь напоминает нам всем о непреходящих ценностях мира, доверия и взаимного уважения. Все его произведения пронизаны беззаветной любовью к Родине. Он видел светлое будущее своего народа в единении с миром и согласии с окружающими", - сказал Токаев.





Он выразил уверенность в том, что поступательное развитие Туркменистана и масштабные социально-экономические и политические реформы будут способствовать укреплению многовековой туркменской государственности.





Нейтральный Туркменистан вносит весомую лепту в укрепление безопасности и стабильности в мире, продвижение разнопланового сотрудничества в Центральной Азии и Каспийском регионе. По инициативе Туркменистана Генеральная ассамблея ООН объявила 2025 год Международным годом мира и доверия. Успехи вашей страны стали наглядным примером исполнения заветной мечты Махтумкули Фраги о создании сильного туркменского государства", - заявил президент Казахстана.





По его словам, открытие в Астане памятника Махтумкули Фраги стало ярким свидетельством нерушимых уз дружбы и добрососедства между двумя странами.





В свою очередь Владимир Путин отметил, что своим творчеством Махтумкули неизменно взывал к чистоте, справедливости и равенству не только в отношениях между людьми, но и между целыми государствами, между нациями. Эти идеи и сегодня близки и понятны людям и очень востребованы на фоне происходящих глобальных изменений в международных отношениях и формирования нового мироустройства, отражающего многообразие планеты.





bigasia.ru





Появляются новые мощные центры экономического роста, финансового и политического влияния, прежде всего здесь, на Глобальном Востоке, на Глобальном Юге в целом. Эти новые центры стремятся сохранить и укрепить суверенитет и социокультурную идентичность, ищут пути гармоничного развития в соответствии со своими традициями и с опорой на национальные интересы", - отметил российский лидер.





Он подчеркнул, что Россия, как и все участвующие в форуме страны, придерживается философских подходов Махтумкули, выступая за более справедливое распределение благ и демократизацию международной жизни с учетом мнения каждой страны и ее права на свой суверенный курс и собственное мировоззрение.



