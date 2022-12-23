Президенты Казахстана и Узбекистана подписали договор о демаркации общей границы
Ташкент. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан и Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахско-узбекской государственной границы, сообщает "БОРТ№1".
Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
- Рамочное соглашение о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия";
- Меморандум о взаимопонимании между министерством торговли и интеграции РК и министерством инвестиций и внешней торговли РУ в области развития системы электронной торговли;
- Соглашение о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования;
- Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
- Меморандум о взаимопонимании между министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и Государственным комитетом РУ по лесному хозяйству в области лесного хозяйства;
- Протокол о внесении изменений в соглашение об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года;
- Меморандум о сотрудничестве между агентством по стратегическому планированию и реформам РК и агентством стратегических реформ при президенте РУ;
- Меморандум о взаимопонимании в сфере государственной службы между агентством РК по делам государственной службы и Агентством по развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан.
- Дорожная карта по расширению сотрудничества между акиматом Кызылординской области РК и хокимиятом Навоийской области РУ на 2023-2024 годы;
- Дорожная карта по расширению сотрудничества между акиматом Туркестанской области РК и хокимиятом Джизакской области РУ на 2023-2024 годы;
- Дорожная карта по расширению сотрудничества между акиматом Туркестанской области РК и хокимиятом Ташкентской области РУ на 2023-2024 годы;
- Соглашение между АО НК "КазМунайГаз" и АО "Узбекнефтегаз";
- Соглашение о сотрудничестве между Eurasian Resources Group S.a.r.l. и ООО "Sanoat Energetika Guruhi Enera";
- Соглашение о совместном партнерстве в рамках реализации инвестиционных проектов строительства ряда комплексов по производству минеральных удобрений в Республике Узбекистан между ТОО "Казфосфат" и АО "Узкимёсаноат" и KP Fertilizers Ltd;
- Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между ТОО PTC Holding (РК) и хокимиятом Ташкентской области РУ.
Также Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов.
В частности, в Казахстане будут запущены проекты по производству бытовой техники в Карагандинской области, инфузионных растворов в Шымкенте и автомобилей Chevrolet в Костанае.
В свою очередь в Узбекистане предусмотрена реализация проектов по производству минеральных удобрений в Навоийской области, строительству логистического центра в Ташкентской области и жилищно-коммерческой инфраструктуры в Ташкенте.
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеёв пожелали успешной реализации совместных проектов и дали старт строительству объектов.
Напомним, сегодня президенты также провели переговоры в узком и расширенном составах.