Президенты Казахстана и Узбекистана подпишут Декларацию о союзнических отношениях

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев провели двусторонние переговоры в расширенном формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приоритетное внимание президенты уделили укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, привлечение инвестиций, развитие кооперации в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта. Также обсуждалось взаимодействие в водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Достигнут беспрецедентный прогресс в развитии торгово-экономического сотрудничества. По итогам 10 месяцев двусторонний товарооборот вырос на 30%, превысив 3 млрд долларов. Мы поставили задачу в самое ближайшее время довести объем товарооборота до 5 миллиардов долларов, а затем - до 10 миллиардов долларов. В ходе состоявшегося обменами мнениями мы пришли к выводу, что это абсолютно достижимая цель, конечно, при условии, что исполнительные органы, правительства наших стран должным образом поработают для ее достижения", - отметил Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что наши страны построили прочные и гармоничные отношения, которые сегодня служат образцом межгосударственного партнерства. Налажен активный и весьма доверительный политический диалог на всех уровнях. Ведется слаженная работа на правительственном уровне, укрепляются межпарламентские связи. Стороны плодотворно взаимодействуют в рамках многосторонних структур и механизмов. У Казахстана и Узбекистана общее видение и схожие взгляды по многим вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе в отношении стабилизации ситуации в Афганистане.

Одной из значимых договоренностей по итогам переговоров стало принятое лидерами двух стран решение о повышении статуса межгосударственных отношений до уровня союзничества.

Сегодня мы приходим к договоренности о повышении статуса межгосударственных отношений до уровня союзничества. Только что мы обменялись мнениями по этому вопросу. Это абсолютно новый качественный уровень взаимоотношений между нашими странами. Конечно, союзнические отношения накладывают особую обязанность на наши государства. С моей стороны было высказано предложение о создании межгосударственного совета. В рамках этого совета мы могли бы очень часто встречаться без ненужной "официальщины", исключительно в деловом ключе", - подчеркнул глава Казахстана.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев отметил плодотворность переговоров в узком формате, рекордный рост товарооборота и успешную реализацию совместных проектов.

Подчеркну, что мы высоко ценим установившиеся между нашими странами особые теплые и братские отношения. Вот свидетельство того, что Касым-Жомарт Кемелевич только что сказал, что народы радуются визиту. На самом деле население пограничных районов очень радуется: чем мы больше встречаемся, тем больше улучшаются взаимоотношения. У нас есть успешные примеры кооперации в машиностроении, энергетике, электротехнической, химической, текстильной, банковской и других сферах", - сказал президент Узбекистана.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали Декларацию между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях.

Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания;

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном таможенном контроле при перемещении энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи;

Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2022-2023 годы;

Концепция создания Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия";

Совместный план мероприятий по созданию Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия";

План совместных действий по реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали Туркестан - Шымкент - Ташкент;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;

План совместных действий по реализации проекта строительства автомобильной и железной дорог Кызылорда - Учкудук на 2021-2025 годы;

Меморандум о взаимном сотрудничестве между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики Республики Узбекистан в сфере энергетики;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности;

Меморандум о намерениях сотрудничества между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в социально-трудовой сфере;

Соглашение об основных условиях осуществления прямых частных иностранных инвестиций в Республику Узбекистан;

Меморандум об основных условиях сотрудничества по вопросам совместной реализации проектов.