Система Orphus

Президенты Казахстана и Узбекистана подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений

01.12.2020 18253
Президенты Казахстана и Узбекистана подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений
Нур-Султан. 1 декабря. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передаёт Kazakhstan Today.
 
Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с Днем Первого Президента Казахстана и пожелал процветания и дальнейшего укрепления авторитета страны в мировом сообществе, сообщила пресс-служба Акорды.
 
В ходе беседы главы государств подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних политических, экономических и культурно-гуманитарных отношений между Казахстаном и Узбекистаном на основе дружбы и братства, добрососедства и стратегического партнерства.
 
Лидеры двух стран обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной повестки дня, а также обсудили повестку предстоящих до конца текущего года мероприятий.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая