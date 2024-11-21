20.11.2024, 19:20 12446
Президенты Казахстана и Венгрии обменялись мнениями по актуальным вопросам
Отдельное внимание собеседники уделили углублению культурно-гуманитарных связей
Фото: Акорда
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Будапешт. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во дворце Шандора состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, сообщает пресс-служба Акорды.
После совместного фотографирования президент Казахстана оставил запись в книге почетных гостей.
В ходе встречи, прошедшей в формате рабочего обеда, президенты обсудили широкий спектр вопросов казахского-венгерского стратегического партнерства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что за три десятилетия дипломатических отношений между братскими народами установлены доверительный политический диалог, прочное экономическое сотрудничество и тесные культурно-гуманитарные связи.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности расширения торгово-экономических и инвестиционных связей. По его словам, Казахстан и Венгрия имеют взаимные интересы в развитии таких сфер, как энергетика, транспорт, логистика, металлургия, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность и другие.
В свою очередь Тамаш Шуйок отметил, что, несмотря на географическую отдаленность, народы двух стран имеют общие исторические корни и стремления.
Отдельное внимание собеседники уделили углублению культурно-гуманитарных связей. Подчеркнута необходимость активизации академического и научного обмена между ведущими университетами Казахстана и Венгрии.
Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, обсудили взаимодействие в рамках многосторонних структур.
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20.11.2024, 18:47 13696
В Минске представители государств ОДКБ обсуждают вопросы коллективной безопасности
Складывающаяся обстановка требует беспристрастной и всесторонней оценки состояния коллективных сил
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Минск. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 20-21 ноября в Минске на базе НИИ Вооруженных сил Республики Беларусь проводится Международная военно-научная конференция на тему "Прикладные аспекты Международной деятельности в области обороны и безопасности государств - членов ОДКБ", сообщает пресс-служба организации.
В конференции принимают участие представители структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил и Вооруженных сил Республики Беларусь, республиканских органов государственного управления и учреждений высшего образования, представители вооруженных сил государств - членов, секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.
Складывающаяся военно-политическая обстановка требует от нас беспристрастной и всесторонней оценки состояния коллективных сил, анализа и систематизации существующих проблем в области обороны и обеспечения безопасности государств - членов ОДКБ", - отметил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, обращаясь к участникам конференции посредством видео-конференц-связи, в частности, сказал:
Отдельно хочу отметить, что данная конференция проводится не впервые на гостеприимной белорусской земле и становится уже традиционной дискуссионной площадкой высокого экспертного уровня для формирования единых взглядов и подходов по развитию компонентов сил и средств системы коллективной безопасности, организации управления создаваемыми в формате ОДКБ коалиционными группировками войск, их взаимодействия и всестороннего обеспечения".
Возглавляющий группу офицеров Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Анатолий Яковлев принял участие в пленарном заседании и выступил с докладом "Нормативное правовое обеспечение функционирования системы коллективной безопасности ОДКБ".
Мероприятие нацелено на обсуждение наиболее актуальных вопросов обеспечения коллективной безопасности ОДКБ и путей ее совершенствования с учетом современных вызовов и угроз.
20.11.2024, 13:37 17676
Казахстанцы с 1 декабря будут сдавать отпечатки пальцев при въезде в Россию
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В посольстве Казахстана в России напомнили, что с 1 декабря при въезде в Россию казахстанцам, как и всем иностранцам, придется сдавать отпечатки пальцев.
Нововведения будут внедряться поэтапно.
На первом этапе с 1 декабря сдавать биометрию - изображение лица и отпечатки пальцев - будут все иностранцы, прибывающие в московские аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, а также через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области.
На втором этапе с 30 июня 2025 года практика распространится на все пункты пропуска через границу России.
В этот период для каждого въезжающего иностранца (в том числе, гражданина Казахстана) будет сформирован цифровой профиль. При этом создать такой профиль можно будет и самостоятельно в приложении RuID, которое станет аналогом госуслуг для граждан других государств и предложит возможность сообщить о визите и получать различные услуги на территории России (например, оформить медицинскую страховку). Цифровой профиль будет интегрирован в целый ряд государственных систем, включая госуслуги. Рекомендуем заранее быть готовыми к дополнительным процедурам в пунктах пересечения границы", - предупредили в посольстве.
Напомним, в Казахстане в июле этого года изменили правила дактилоскопической регистрации.
20.11.2024, 08:28 22991
Президент РК находится с государственным визитом в Венгрии
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Будапешт. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вчера прибыл с государственным визитом в Венгрию. В аэропорту Будапешта главу государства встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - проинформировали в пресс-службе.
Президент Казахстана также планирует встретиться с капитанами венгерского бизнеса.
Вчера Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан посетили футбольный матч сборных Венгрии и Германии в Лиге наций УЕФА, который проходил на стадионе Puskas Arena Park.
19.11.2024, 20:19 31946
Президент Казахстана встретился с премьер-министром Сербии
Фото: Акорда
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Белград. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Белграде, провел встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи глава государства отметил плодотворный характер состоявшихся переговоров с президентом Александром Вучичем.
Мы высоко ценим наше давнее партнерство и многогранные связи с Сербией, основанные на крепких узах дружбы и взаимопонимания. Сегодня мы стали свидетелями подписания ряда важных межправительственных и межведомственных соглашений в таких областях, как космос, телекоммуникации, сельское хозяйство, оборонная промышленность, образование и туризм. Регулярный политический диалог и экономическое взаимодействие на различных уровнях отвечают нашим коренным интересам", - сказал он.
Глава государства призвал правительства Казахстана и Сербии приложить совместные усилия для качественной реализации достигнутых договоренностей, особенно в части определения нескольких крупных экономических проектов, реализация которых придаст серьезный импульс расширению двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в данном контексте большие надежды возлагает на работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и делового совета.
Президент также заверил собеседника в том, что правительство Казахстана готово обеспечить полную поддержку сербским бизнесменам, реализующим инвестиционные проекты в нашей стране.
В свою очередь Милош Вучевич заявил, что в Белграде внимательно изучают опыт политических и социально-экономических реформ в Казахстане, а также в практическом ключе рассматривают возможности расширения контактов по ряду перспективных направлений.
Премьер-министр подтвердил заинтересованность Сербии в увеличении товарооборота и наращивании торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного взаимодействия с Астаной.
Милош Вучевич остановился на вопросах, связанных с "зелеными" технологиями, энергопереходом, и призвал к обмену опытом в этой сфере. Кроме того, он предложил проводить на регулярной основе бизнес-форумы, а также дни Сербии в Казахстане и дни Казахстана в Сербии.
19.11.2024, 18:30 33321
Казахстан и Сербия подписали ряд важных документов
Фото: Акорда
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Белград. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сербию был подписан ряд важных документов, сообщает Акорда.
В частности, подписаны следующие документы:
- соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сербия о реадмиссии лиц;
- соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сербия о сотрудничестве в области обороны;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Республики Сербия в области образования;
- меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Республики Сербия;
- меморандум о сотрудничестве в области туризма между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством туризма и молодежи Республики Сербия;
- протокол между Министерством финансов Республики Казахстан и статистическим управлением Республики Сербия о сотрудничестве в области обмена статистическими данными во взаимной торговле;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством науки, технологического развития и инноваций Республики Сербия по сотрудничеству в области космической деятельности;
- меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством информации и телекоммуникаций Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной академической библиотекой Республики Казахстан и Национальной библиотекой Республики Сербия;
- меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республики Казахстан и Институтом международной политики и экономики Республики Сербия.
Ранее глава государства провел переговоры с президентом Сербии в расширенном формате.
19.11.2024, 16:07 35621
Токаев и Вучич обсудили укрепление сотрудничества между Казахстаном и Сербией Дополнено
Президент Казахстана поблагодарил сербского коллегу за солидарность, проявленную во время весенних наводнений
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Белград. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе своего государственного визита в Сербию президент Казахстана провел переговоры с президентом страны Александром Вучичем в узком формате, сообщает Акорда.
Поблагодарив за теплый прием, Касым-Жомарт Токаев сказал, что его первый визит в Сербию в качестве главы государства имеет особое значение. Он подчеркнул, что этот визит открывает новую важную страницу в казахско-сербских отношениях.
Президент Казахстана отметил, что доверительное сотрудничество между двумя странами опирается на постоянный политический диалог и взаимную поддержку. По его словам, в последние годы Астана и Белград предприняли значительные шаги по укреплению экономического взаимодействия, активно развивая торговые и инвестиционные связи.
Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Александру Вучичу и народу Сербии за солидарность, проявленную во время весенних наводнений в Казахстане. Глава государства назвал этот жест ярким проявлением искренней дружбы между нашими народами.
Александр Вучич в свою очередь выразил уверенность в том, что сотрудничество между двумя странами продолжит развиваться на основе взаимного уважения и доверия. Он отметил, что Белград заинтересован в дальнейшем углублении экономических связей с Казахстаном, в том числе в области торговли, инвестиций и совместных проектов в ключевых секторах экономики.
Президент Сербии подтвердил приверженность своей страны укреплению политического диалога с Казахстаном и отметил важность дальнейшей координации действий на международной арене.
В ходе встречи главы государств обсудили текущее состояние отношений между Казахстаном и Сербией, а также перспективные направления дальнейшего укрепления сотрудничества. Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Дополнено 19.11.2024, 18.10
В рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Белград состоялись переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем в расширенном формате с участием делегаций обеих стран, сообщает Акорда.
Президенты положительно оценили рост двустороннего товарооборота за последние годы. В то же время было отмечено, что текущая геополитическая и экономическая ситуация в мире требует еще более тесного сотрудничества.
Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем увеличении двустороннего товарооборота и расширении номенклатуры поставляемых товаров. Кроме того, были рассмотрены имеющиеся широкие возможности и ресурсы для продвижения якорных совместных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транзита и логистики, оборонно-промышленного комплекса, цифровизации, телекоммуникации и аэрокосмической отрасли.
Также подчеркнута важность развития взаимосвязанности и диверсификации транспортной инфраструктуры, в том числе возможность открытия прямых авиарейсов между столицами. Отдельное внимание президенты двух стран уделили налаживанию практического взаимодействия в сферах образования, науки, здравоохранения, туризма, внедрения искусственного интеллекта.
По итогам переговоров в присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанными документами
19.11.2024, 13:57 36946
Токаев поздравил князя Монако с Национальным днем
Глава государства пожелал князю Альберу II и народу Монако процветания и благополучия
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил князя Монако Альбера II с Национальным днем, сообщает Акорда.
В своей поздравительной телеграмме Токаев подчеркнул неустанные усилия Монако по продвижению идей устойчивого развития, защиты окружающей среды и обеспечения всеобщего безопасного будущего.
Он выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и сотрудничества, будут и впредь последовательно укрепляться во благо народов наших стран.
Глава государства пожелал князю Альберу II и народу Монако процветания и благополучия.
18.11.2024, 20:35 40026
Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Сербию
Фото: Акорда
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Белград. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию. В аэропорту Белграда главу государства встретил президент Сербии Александр Вучич, сообщает пресс-служба Акорды.
В воздушном пространстве Сербии борт президента Казахстана сопровождали истребители военно-воздушных сил принимающей страны.
Центральным пунктом программы визита станут переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят перспективы взаимодействия двух государств в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Также запланирована встреча с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?