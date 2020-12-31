Президенты России и Узбекистана поздравили главу государства с наступающим Новым годом

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Президенты России и Узбекистана поздравили Касым-Жомарта Токаева с наступающим Новым годом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступающего Нового года.

Выражено удовлетворение развитием отношений стратегического партнёрства и союзничества России и Казахстана. Обсуждены некоторые практические вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено дальнейшему наращиванию совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в частности организации производства на территории Казахстана российских вакцин", - информирует пресс-служба.

Также сегодня состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

В начале беседы президенты Узбекистана и Казахстана искренне поздравили друг друга и братские народы двух стран с наступающим Новым, 2021 годом, обменялись теплыми пожеланиями мира, благополучия и прогресса. Особо отмечено, что, несмотря на все вызовы и трудности уходящего года, обеспечено поступательное развитие узбекско-казахстанских отношений многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства", - информирует пресс-служба президента Узбекистана.

Отмечается, что главы государств выступили за дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества, в том числе портфеля торговых и инвестиционных проектов, углубление кооперации в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта и энергетики.

Важное внимание уделено продолжению тесных контактов регионов, реализации насыщенной программы культурно-гуманитарного обмена. Президенты также обменялись мнениями по перспективам регионального взаимодействия, рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне", - сказано в сообщении.

Кроме того, Мирзиёев пожелал президенту Казахстана успешного председательства в Евразийском экономическом союзе в 2021 году.

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