Проект бюджета РК на 2021-2023 годы с поправками сенаторов вернули в мажилис

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании сената депутаты рассмотрели законопроект "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы". По итогам заседания проект документа вернули в мажилис с поправками сенаторов, передает Kazakhstan Today.

Как отметил спикер сената, бюджет направлен на реализацию стратегических программ и важных социально-экономических задач, обозначенных в послании президента.

Учитывая сложную ситуацию на внешних рынках, будет продолжено финансирование комплексных антикризисных мер. Приоритетным направлением остаётся решение социальных проблем граждан на ближайшие три года. Соответственно в 2021 году более 50% расходов бюджета будут выделены на социальную сферу", - сказал Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что по поручению главы государства, несмотря на трудности в экономике, в бюджете предусмотрены необходимые средства для выполнения всех социальных обязательств. Эти средства пойдут на индексацию социальных выплат, повышение заработной платы учителей и врачей, а также отчисления государства в Фонд обязательного социального медицинского страхования. Ещё одна стратегическая статья расходов - развитие регионов.

Не остались в стороне и вопросы развития инфраструктуры, газификации центрального и северного регионов, питьевого водоснабжения. В соответствии с поручением Президента страны значительные средства также будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, строительство жилья для малообеспеченных граждан", - добавил Ашимбаев.

На развитие инфраструктуры, газификацию и обеспечение граждан питьевой водой планируется направить 1,6 трлн тенге в 2021 году.

Сенатор Нурлан Кылышбаев рассказал о необходимости пересмотра подходов по распоряжению средствами республиканского бюджета, особенно связанных с выполнением государством соцобязательств, а также мероприятий по борьбе с COVID-19.

В этом году были выявлены факты неэффективного использования бюджетных средств. Так, при приобретении за счет средств резерва правительства 1500 аппаратов ИВЛ у отечественного производителя, организациями здравоохранения 17 регионов фактически принята только лишь 831 единица. К примеру, в Жамбылской области из 53 аппаратов по причине недоукомлектованности не может быть использован ни один аппарат ИВЛ. В условиях необходимости принятия оперативных и действенных мер считаем недопустимым такие факты", - сказал Нурлан Кылышбаев.

Сенаторы также предложили пересмотреть отдельные статьи расходов бюджета с точки зрения увеличения средств на социальную поддержку граждан и бизнеса, а также развитие регионов.

После обсуждения проект главного финансового документа страны с внесенными поправками сенаторов направили в мажилис.

Депутаты сената также рассмотрели проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2021-2023 годы". Утверждён размер трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2021 год - 3,7 трлн тенге, на 2022 год - 2,4 трлн тенге, на 2023 год - 2,2 трлн тенге.

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