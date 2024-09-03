Проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал - Токаев

Фото: Акорда

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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента То Лама с Днем независимости Вьетнама, сообщает пресс-служба Акорды.





В своей телеграмме глава государства отметил впечатляющий прогресс Вьетнама на пути построения процветающего государства и гармоничного общества. Подчеркнув теплый и дружественный характер отношений с Вьетнамом, основанных на взаимном доверии и партнерстве, президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему плодотворному сотрудничеству во благо развития наших стран.





Токаев пожелал президенту То Ламу успехов в его ответственной государственной деятельности, а вьетнамскому народу - мира и благополучия.