Проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал - Токаев
Лидер Казахстана также заявил, что в стране нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку
Фото: Акорда
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, заявил, что проплаченные потуги посеять раздор в республике обречены на провал, сообщает Акорда.
При этом не секрет, что хорошо известные нам ангажированные лица, в том числе действующие из-за рубежа, пытаются манипулировать общественным мнением, допускают безосновательные выпады против нашей страны. Все эти хорошо проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал, потому что у нас ни на общественном, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких "фобий". Мы продолжим строить гармоничное, справедливое, стабильное общество. Мы - прогрессивная нация и поэтому должны смотреть дальше и шире, быть выше разного рода провокаций, показывать реальные примеры благоразумия, полагаться на силу закона", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что нельзя постоянно оглядываться назад, вести поиск виновных, будь это система или отдельные политические персонажи.
Нужно знать и изучать свою историю, но не искать в ней поводов для уныния и обид. Из событий прошлого, какими бы они трагичными ни были, следует извлекать полезные уроки. Надо с оптимизмом смотреть вперед, думать о прогрессе и развитии нашей страны.Поэтому повторяю: в нашем обществе должны царить закон и порядок. Это базовое условие обеспечения как общественной, так и индивидуальной безопасности. Только так мы создадим справедливый, чистый и безопасный Казахстан. Чтобы достичь этой стратегической цели, необходимо создавать благоприятные внешние условия для мирного, устойчивого развития страны. Это задача дипломатии, которая в нынешних сложнейших геополитических реалиях должна быть высокопрофессиональной", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.
Лидер Казахстана также заявил, что в стране нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковой, конфессиональный, этнический или социальный.
Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону", - заверил президент.
Напомним, в прошлом году президент высказался о попытках разжигания межэтнической розни и подрыва согласия в Казахстане.