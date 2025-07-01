Противодействие радикализации и информационную безопасность обсудили министры иностранных дел ОДКБ

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня

Фото: МИД РК

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Чолпон-Ата. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провел встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, которая состоялась накануне заседания совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в Чолпан-Ате.





Главы МИД Казахстана и России обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-российского сотрудничества в политической и экономической областях, транзитно-транспортной и энергетической сферах, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений, сообщили в казахстанском МИД.





Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.