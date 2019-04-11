Проведение выборов президента уменьшит политическую неопределенность - эксперт

Караганда. 10 апреля. Kazakhstan Today - Георгий Прокоп, директор ТОО "Шахтерское", расположенного в Нуринском районе Карагандинской области, поддержал решение президента РК Касым-Жомарта Токаева о проведении досрочных выборов главы государства, передает Kazakhstan Today.

Назначение досрочных выборов - очень правильный шаг. Конечно, Касым-Жомарт Токаев в соответствии с Конституцией Республики Казахстан мог бы находиться на высшем государственном посту еще продолжительное время. Но, посоветовавшись с Первым Президентом, он принял абсолютно верное решение: как можно быстрее провести выборы, чтобы народ проголосовал за того человека, который возглавит страну на ближайшие пять лет", - считает Георгий Прокоп.

Он отметил, что "проведение демократичных выборов уменьшит ту неопределенность, которая возникла после ухода с поста Нурсултана Абишевича Назарбаева".

Получив нового главу государства, мы сможем быстрее двигаться к цели, которую обозначил Елбасы - войти в тридцатку наиболее развитых стран мира", - подчеркнул также директор ТОО.

Вместе с тем он призвал казахстанцев поддержать важнейшее политическое событие. "Сам я обязательно пойду на выборы, и считаю, что гражданский долг каждого казахстанца - прийти на выборы 9 июня и отдать свой голос", - заключил он.

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