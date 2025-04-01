19 компаний со словенским капиталом успешно работают в Казахстане в таких секторах, как фармацевтика, машиностроение, телекоммуникации и возобновляемая энергетика

Фото: Акорда

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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком формате с главой Словении Наташей Пирц-Мусар, сообщает - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком формате с главой Словении Наташей Пирц-Мусар, сообщает Акорда





Глава Казахстана подчеркнул, что визит президента Словении открывает исключительные перспективы для углубления и расширения казахско-словенского партнерства.





Мы намерены наладить более тесное сотрудничество с вашей страной, и я, как президент, буду делать все возможное для укрепления связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Мы рассматриваем Словению как одного из основных и очень важных партнеров Казахстана на Балканах. У нас есть возможность предложить вашим бизнесменам, а также правительству несколько привлекательных проектов", - отметил Токаев.





Сейчас прямые инвестиции Словении в казахстанскую экономику достигли почти 200 миллионов долларов. 19 компаний со словенским капиталом успешно работают в Казахстане в таких секторах, как фармацевтика, машиностроение, телекоммуникации и возобновляемая энергетика. Кроме того, Казахстан и Словения имеют большие возможности в сферах транспорта, логистики, цифровизации и инноваций, здравоохранения и туризма.





Президент Словении выразила искреннюю признательность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием, который был оказан ей и ее делегации.





На протяжении 33 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами не было ни одного нерешенного вопроса. Вы верно отметили, что это обеспечивает условия для того, чтобы расширять и углублять экономическое сотрудничество. Поэтому со мной приехала большая бизнес-делегация. Они уже начали обсуждать с казахскими коллегами перспективные направления партнерства. Экономический обмен растет, но все же, я думаю, мы можем добиться большего. Контакты между президентами и политиками - это всегда шаг вперед, потому что политики должны открывать двери для бизнеса", - сказала Наташа Пирц-Мусар.





В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки.





Дополнено 31.03.2025, 13.18





Президенты Казахстана и Словении провели переговоры в расширенном формате с участием официальных делегаций обеих стран.





Только что у нас состоялась очень содержательная беседа по многим вопросам, касающимся международной обстановки. Мы подтвердили нашу общую приверженность достижению положительных результатов в сфере взаимного сотрудничества. Мы приложим все усилия, чтобы добиться конкретных практических результатов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.





Он назвал перспективные направления двустороннего сотрудничества, выразив приверженность созданию благоприятных условий для словенского бизнеса в Казахстане, включая прозрачность регулирования, защиту инвестиций и диверсификацию экономики.





Глава Казахстана отметил, что придает большое значение казахско-словенскому бизнес-форуму в Астане, который направлен на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных контактов двух стран.





Дополнено 31.03.2025, 13.28





По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление.





Акорда





Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:



